Robotaxi přejelo psa, aktivisté začali autům bez řidiče dělat naschvály

Zvíře, které začátkem května skončilo pod koly autonomního taxi v Kalifornii, zvedlo vlnu odporu proti jízdám vozidel bez řidiče. Společnosti Waymo a Cruise, které flotily bezpilotních aut testují převážně v ulicích San Francisca, získaly nové nepřátele. Ti jejich auta znehybňují pomocí jednoduchého triku.

Cílem Googlu není nic menšího než robotickými taxíky zaplavit pokud možno co největší část Spojených států. Nový byznysmodel zkouší prostřednictvím své dceřiné společnosti Waymo, zatím převážně v ulicích San Francisca. O stejnou věc se zde snaží i start-up Cruise, který je pro změnu spřízněn s automobilkou General Motors.

Proč se vše děje právě v San Franciscu, má svůj dobrý důvod. Ulice jsou tu rovné, široké a přehledné, zdánlivě bez nástrah. Stalo se ale, že začátkem května vběhl pod robotaxi Waymo pes. A to nestačilo včas zareagovat.

Podle společnosti sice bezpečnostní systémy psa zaregistrovaly, ten však vyskočil z řady parkujících aut přímo do boku jedoucího vozu. Následné simulace ukázaly, že technika na srážce nenese žádnou vinu - ani skutečný řidič by prý v takové situaci nedokázal auto včas zastavit.

Právě takové incidenty však podle nezávislých studií vždy ovlivní veřejné mínění. A protože postupem času nehod roboaut přibývá, lidé na ně pohlížejí s čím dál menší důvěrou. Své odpůrce měly autonomní taxíky v San Franciscu již před srážkou se psem, nyní se však situace vyostřila.

Případu se chopili aktivisté organizace Safe Street Rebel, kteří přišli s originální metodou, jak auto na dlouhé hodiny znehybnit. Stačí, když si na něj počkají na ulici a postaví se mu do jízdní dráhy. A když před nimi auto zabrzdí, na přední kapotu postaví dopravní kužel, jaký se v San Franciscu běžně užívá při opravě silnic. Robotaxi se po tomto zásahu přepne do nouzového režimu, což v praxi znamená, že zůstane stát na místě a spustí výstražné blikače.

Pokud se na sedadle spolujezdce zrovna nenachází lidský dozor, může tak zůstat stát na místě i několik hodin. Jestliže jde o vytíženou komunikaci, je téměř jisté, že v místě dojde k dopravnímu kolapsu.

I když se aktivisté na sociálních sítích zaklínají, že kužely staví na kapotu opatrně a navíc jen tehdy, když robotaxi neveze lidskou posádku, provozovatelé taxíků jejich činy považují za vandalismus. Rebelové však argumentují tím, že technika autonomních aut není natolik vyspělá, aby se vozy mohly pohybovat po ulicích samy.

Přibývají totiž zdokumentované případy, kdy auto na ulici zůstane stát bez zjevné příčiny a na dlouhé hodiny blokuje provoz, a to včetně tramvají. Dopravní policie auto obvykle jen ohradí páskou a čeká, až si jej přijede vyzvednout majitel. Na robotaxíky si stěžují také hasiči, kterým několikrát zkomplikovaly výjezd.

Autonomní auta matou hlavně neplánované události, jako jsou staveniště nebo krátkodobé uzavírky. Ve Spojených státech smějí na silnice zatím jen v několika městech a navíc jen do určitých oblastí, ve stanovenou dobu a za dobrého počasí. Také počet uživatelů má svá omezení, stejně jako vybírání jízdného.

To by se však mohlo velmi rychle změnit. Robotaxíky mají ze zkušební fáze přejít do ostrého komerčního provozu, a to ve velkém měřítku. Kalifornská komise pro veřejné služby má právě dnes na svém zasedání rozhodnout, zda jim to umožní. Výsledek nelze předvídat, komise na základě stížností své rozhodnutí již několikrát odložila.