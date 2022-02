Auta ze seriálu Devadesátky: Sehnat Tatru byla hračka, žigulík i Forman byl problém

Vínová a trochu olezlá Škoda Forman, taxikářská Tatra T613 před Discolandem Sylvie, Jonákův výstavní vozový park, mrtvola v osmiválcovém Mercedesu-Benz W124... A samozřejmě mnoho dalších pozoruhodných aut se objevuje v šestidílné minisérii České televize Devadesátky. Kriminální seriál si během chvíle získal mnoho fanoušků a na každý díl se dívají miliony diváků. Jak se do něj sháněla dobová auta?

U televizního hitu posledních týdnů, krimiseriálu Devadesátky, si přichází na své i fanoušek aut. Nelze si nevšimnout, s jakým citem tvůrci minisérie vybírali automobily, které se tehdy objevovaly na silnicích a v rukách policie a čím tak rádi jezdili tehdejší mafiáni.

Nejvýraznější je rozdíl právě mezi tím, jaká auta má "strana dobra" a kterým luxusním značkám dávali přednost kriminálníci z podsvětí a velmi rádi se jimi chlubili. Mordparta jezdí nejčastěji vínovou, lehce olezlou Škodou Forman, mladý vyšetřovatel Kozák má žigulík, nadporučík Tůma Zastavu. Policejní auta se zeleným pruhem jsou povětšinou Favority.

U Discolandu Sylvie Ivana Jonáka stojí naopak luxusní kousky, o kterých tehdejší smrtelníci s běžným platem jen snili. Lexus LS, elegantní roadster Mercedes-Benz SL, opulentní Rolls-Royce Silver Spur, Cadillac Eldorado a BMW řady 8. A mafiáni samozřejmě milují Mercedesy všeho druhu, takže se tu objevují W124 i W201 a další.

Auta do seriálu sháněl Michal Srb, který vozy do produkce České televize zajišťuje už mnoho let, v minulosti například pro Gangster Ka nebo Rapl. "Celkem jsme v Devadesátkách měli asi sto aut. I když je to poměrně doba nedávná, sehnat některá byl problém. Buď si je majitelé hýčkají a jsou v tak dokonalém stavu, že by mohla stát spíš někde na výstavě, anebo se div nerozpadnou," vysvětluje.

Pořídit tedy do seriálu funkční vozy, které působí, jako by se s nimi běžně jezdilo, nebylo jednoduché. Právě takovým byl i zmíněný vínový Forman. "Snad nejhorší ale bylo sehnat žigulík 2105, který má vyšetřovatel Tomáš Kozák. Filmaři chtěli trochu netradiční barvu než rozšířenou krémovou. Pro ten modrý kousek jsem jel až někam na Slovensko," vypráví Srb.

Komplikace byly s dobovou sanitkou. V devadesátých letech už se nepoužívaly Škody 1203, kterých je mezi majiteli veteránů dost. Nakonec se Michalovi Srbovi podařilo sehnat velmi pěknou ambulanci Renault Master.

Byl rád, když domluvil i zápůjčku kloubového Ikarusu a velmi hýčkaného Nissanu Patrol v temně modrém provedení do vozového parku kontroverzního podnikatele Ivana Jonáka, jenž v 90. letech nechal zavraždit svou manželku Ludviku. Právě pod tento filmový Nissan se nastražila bomba, jež ale Jonákovi nic neudělala.

Noční klub Discoland Sylvie měl i vlastní taxíky, proto jsou v seriálu k vidění například Tatry T613, a podle Michala Srba bylo jejich shánění naopak snadné. Vozy k zapůjčení domlouvá mezi známými, soukromými sběrateli, v muzeích a občas také nějaké rovnou koupí, což byl tentokrát i případ jednoho policejního žigulíku.

Nádherné Mercedesy

Po revoluci lidé prahli po západním zboží a o autech to platilo dvojnásob. V podsvětí byly vozy z kapitalistických zemí symbolem úspěchu a velmi oblíbenou značkou byly právě Mercedesy, což se ukazuje i v Devadesátkách.

Hned v prvním dílu je zavražděn jeden z bodyguardů a vyděračů v tiché pražské ulici při otevírání svého Mercedesu-Benz W124 s osmiválcovým motorem. Pozoruhodný je ovšem ještě další vůz s třícípou hvězdou na kapotě, překrásný typ 190 W201, kterému se říkalo "baby-Benz" a z něhož následně vznikla třída C.

"To auto mi půjčil můj kamarád ze Švýcarska, a tak jsem se o něj bál ještě víc, aby se mu nic nestalo. Nechali jsme ušít i látku na sedadla, aby se ta originální neponičila, protože v něm dojde k vraždě a všude je plno krve. Jenže ta nakonec stejně přes sedačku přetekla, ještě, že je umělá a dá se to vyčistit," oddechl si hledač aut Michal Srb.

Na vozy, které se objevily v seriálu, se podívejte do galerie. V neděli 13. února Česká televize odvysílá poslední ze šesti dílů oblíbeného seriálu, který sledují miliony diváků.