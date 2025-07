Vyplatí se příplatek za velikost? Dacia Bigster má na Duster ještě jedno eso v rukávu

Stojí na stejném technickém základu, vypadají podobně a jejich interiéry na první pohled nerozeznáte. Přesto, až když oba modely zaparkujete vedle sebe, zjistíte, jak moc odlišné jsou. Rozdíly mezi Daciemi Bigster a Duster jsou místy skutečně obrovské a nekončí jen na konstatování, že Bigster je „to luxusnější“ SUV.

Nestává se často, aby nějaká Dacia budila takovou pozornost. Bigsteru se to ale docela slušně daří a už několikrát se nám během třech měsíců, kdy auto testujeme, stalo, že si ho přišel někdo "jen tak" prohlédnout. Poptat se na chování, velikost, spokojenost. Největší a nejluxusnější Dacia zkrátka Čechy zajímá, a když k tomu fotíte ještě srovnání s Dusterem, připadáte si skoro jako při srovnání Porsche a Ferrari.

Duster je stálicí nabídky a jedním z nejprodávanějších modelů rumunského výrobce. Bigster z něj technicky vychází, oba vozy sdílejí stejnou platformu CMF-B, Bigster je ovšem o 227 mm delší a má o 45 mm protažený rozvor náprav.

To je rozdíl, kterého si mezi oběma auty všimne asi nejvíce lidí. A je to i ten rozdíl, který bude zájemce o rodinné SUV zajímat dost možná nejvíce. V Bigsteru je totiž díky tomu mnohem více místa než na zadních sedadlech, tak i v kufru. Vzadu je rozdíl citelně znát na prostoru před koleny, v ramenou moc rozdílů nečekejte: obě Dacie jsou stejně široké. Duster je o kousek nižší, takže čistě pocitově není nad hlavou tolik vzdušný, ale jakýkoliv diskomfort to nepřináší.

Pozice na zadních sedadlech je u obou aut vzácně shodná, přestože do Bigsteru se leckomu díky o chloupek vyšší světlé výšce bude lépe nastupovat. To platí i pro přední sedadla, ačkoliv už jsme v praxi zaznamenali stížnosti - hlavně od lidí s menší postavou -, že naopak do auta musí naskakovat a z něj zase vyskakovat. Pro ty tedy může být Duster komfortnější.

Zavazadlový prostor má u obou SUV shodnou šířku 100 cm, Bigster je nicméně se 106 cm o nějakých 19 cm delší. Projevuje se to i celkově na objemu: hybridní Duster má 430 až 1609 litrů, hybridní Bigster má 546 až 1851 litrů.

U obou aut je ale prostor pro kufry velmi pravidelný a skladný, nechybí prostor pod podlahou (u testovaného Bigsteru vyplněný příplatkovou rezervou) nebo několik praktických háčků. Na druhou stranu sedačky Dusteru nesklopíte páčkou z kufru, musíte hledat popruh přímo na zadních sedadlech. Menší z dvojice má také opěradla dělená v poměru 60/40, hybridní Bigster nabízí vždy rozdělení 40/20/40, přičemž z prostředního opěradla lze i za jízdy udělat praktický stolek. Škoda, že mezi kufrem a prostorem pro posádku pak není žádná bariéra.

A takových menších odlišností, které ale ve výsledku dělají z Bigsteru mnohem příjemnější auto, je v kabině více. Třeba středový tunel vpředu je u něj zvýšený a nabízí chlazenou schránku. Je to tedy výsada hybridu, každopádně Duster to ani s tímto typem pohonu nabídnout neumí. Když přímo přesednete, chvíli tak u něj budete "lovit" volič automatu, který je docela neprakticky nízko.

Loketní opěrka ve dveřích je u Bigsteru potažená měkčeným materiálem, u Dusteru ji tvoří jen plast. Co je příjemnější, pochopíte hlavně na delších cestách. Budíky mají u Bigsteru nejen větší úhlopříčku (10 versus 7 palců), ale hlavně umí promítnout i obraz z navigace. U Dusteru bohužel nic takového nečekejte.

Multimediální systém je jinak u obou aut stejný, jen klimatizace Dusteru má vždy jedinou zónu a chybí jí také výdechy pro cestující vzadu. Rovněž použité materiály jsou až na pár výjimek prakticky na stejné úrovni, Bigster ale nabízí hodnotnější provedení tlačítek na středovém panelu. Všude jsou však víceméně tvrdé plasty, které ale slušně lícují a nepůsobí přehnaně lacině. Někde se zkrátka ušetřit musí.

Vizuálně je Bigster mohutnější, má hranatější přední část a výše položenou kapotu. Pomáhá tomu i jiný přední nárazník, estetičtěji působí vložka v předních dveřích lakovaná barvou karoserie, a ne v plastovém provedení. Díky tvaru zadní části karoserie pak Duster dokonce působí jako jakási SUV-kupé varianta Bigsteru.

Sice hybrid, ale každý jiný

Největším rozdílem v nabídce motorů je asi tříválec spalující LPG. U Dusteru jde o litrový turbomotor se 74 kW bez elektrifikace, u Bigsteru o mildhybridní přeplňovanou dvanáctistovku se 103 kW. Jinak obě Dacie vyznávají elektrifikaci, ať už použitím mildhybridu nebo plnohodnotného full-hybridu.

Právě ten se objevil i pod kapotami obou testovaných SUV. Zatímco Duster si musí vystačit se straší šestnáctistovkou a elektromotorem s celkovým výkonem 104 kW, Bigster dostal modernější osmnáctistovku s elektromotorem s celkovým výkonem 116 kW. S kapacitou 1,4 kWh má také o 0,2 kWh větší baterku, multimodová převodovka se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma pro elektrický motor je ale u obou aut shodná. Stejně jako pohon předních kol.

Ač větší, Bigster je jen o 39 kilo těžší než Duster, což se i vzhledem k vyššímu výkonu pozitivně projevuje na dynamice. Vzhledem k modernějšímu ústrojí s o chlup větší baterkou je také Bigster úspornější: dlouhodobě umí jezdit za hodnoty oscilující kolem 4,8 až 5,0 l/100 km, Duster je zhruba o 0,3 až 0,5 litru na 100 km "rozežranější".

Jízdně si ale Duster počíná suverénněji, jeho podvozek není pocitově tolik měkký, ačkoliv rozdíly nejsou velké. V zatáčkách se méně naklání, přesto nerovnosti dokáže žehlit s podobnou vervou a úspěchem jako Bigster. Svou roli hraje i nižší stavba karoserie Dusteru, která navíc není tak hranatá.

Aerodynamicky hluk proto není ve vyšší rychlostech tak velký. Také hybridní šestnáctistovka se nám zdála o kousek kultivovanější, především jí automatická převodovka tak často nenechala vytáčet do vysokých otáček. A když už se tam motor dostal, nebyl jeho zvuk tak hrubý jako u osmnáctistovky.

Dacia Duster vs. Dacia Bigster Dacia Duster hybrid 140 Journey Motor: zážehový čtyřválec 1598 cm3 + elektromotor, pohon předních kol

Převodovka: automatická multimódová

Výkon: 104 kW / 140 k

Točivý moment: 148 Nm

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,1 s

Průměrná spotřeba: 5,0 l/100 km

Emise CO2: 113 g/km

Rozměry (d / š / v): 4343 / 1813 / 1656 mm

Rozvor náprav: 2657 mm

Objem zavazadlového prostoru: 430 / 1609 l

Přívěs (brzděný/nebrzděný): 750 / 725 kg

Cena: od 629 900 Kč Dacia Bigster hybrid 155 Journey Motor: zážehový čtyřválec 1799 cm3 + elektromotor, pohon předních kol

Převodovka: automatická multimódová

Výkon: 116 kW / 156 k

Točivý moment: 205 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Průměrná spotřeba: 4,7 l/100 km

Emise CO2: 106 g/km

Rozměry (d / š / v): 4570 / 1813 / 1711 mm

Rozvor náprav: 2702 mm

Objem zavazadlového prostoru: 546 / 1851 l

Přívěs (brzděný/nebrzděný): 1000 / 745 kg

Cena od: 723 900 Kč

Obě Dacie jsou na fotkách ve výbavě Journey, jejíž obsah i rozdíly u obou modelů najdete v přiloženém boxu. Hybridní Duster začíná v tomto stupni na 629 900 korunách, hybridní Bigster na 723 900 korunách. Skoro stotisícový rozdíl si dokáže Bigster obhájit větším prostorem, lepší výbavou a úspornějším pohonným ústrojím. Na druhou stranu s Dusterem se bude ve městě lépe manévrovat, jeho pohonné ústrojí je kultivovanější a pořád je levnější.

Výbava Journey u Dusteru a Bigsteru Základní výbava Dusteru Journey (s hybridem od 629 900 korun) obsahuje mimo jiné automatickou klimatizaci, desetipalcovou navigaci, audio se šesti reproduktory, sedmipalcové budíky, bezklíčové startování a odemykání, zadní parkovací senzory a kameru, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, mlhovky, diodová potkávací světla, 18palcová litá kola nebo střešní ližiny. Základní výbava Bigsteru Journey (s hybridem od 723 900 korun) obsahuje mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, desetipalcovou navigaci, audio se šesti reproduktory, desetipalcové budíky, elektricky stavitelné sedadlo řidiče, bezklíčové startování a odemykání, elektrické víko kufru, adaptivní tempomat, zadní parkovací senzory a kameru, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, diodové mlhovky, diodová potkávací světla, 18palcová litá kola nebo střešní ližiny.

Závěrem ještě dodejme, že nejlevnější hybridní Duster stojí 600 900 korun a nejlevnější Duster vůbec s plynovým pohonem začíná na 441 900 korunách. Za hybridní Bigster zaplatíte nejméně 672 900 korun, za Bigster jako takový s benzinovým mildhybridem pak 549 900 korun.