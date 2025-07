Poplach kvůli meningitidě. Záchranáři vyšetřili v Roztokách skoro stovku lidí

Záchranáři v pondělí v noci vyšetřili v Roztokách u Prahy kvůli podezření na infekční meningitidu typu B 97 lidí, preventivně dostali antibiotika, nikoho nemuseli převážet do nemocnice. Šlo o preventivní akci kvůli člověku, který byl s nákazou hospitalizován.

"Vyšetřili jsme 97 lidí, dostali preventivně antibiotika, všichni zůstali na místě, nikdo nebyl v ohrožení života. Kdyby vykazovali jakékoliv příznaky, odhalíme to na místě a celkově k tomu přistoupíme jinak, ale to nebylo třeba," řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

"Hygienici provedli epidemické šetření. Kontakty jsou podchyceny, případ je pod kontrolou a širšímu obyvatelstvu nehrozí žádné nebezpečí," řekla v úterý ráno mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Nakažený člověk je podle ní hospitalizovaný v Motole.

"Nemáme informaci, že ostatní by měli nějaké příznaky," doplnila mluvčí hygieniků. Podrobnosti by podle ní mělo oznámit ministerstvo zdravotnictví na tiskové konferenci.

Server Novinky.cz uvedl, že vyšetření, při kterém asistovali také hasiči a policisté, se týkalo lidí z ubytovacího zařízení na Tyršově náměstí, které slouží jako vysokoškolské koleje a v létě jsou v něm převážně studenti z ciziny na výměnných pobytech.

Odhaduje se, že při nákaze bakterií invazivního meningokoka umírá asi deset procent nakažených, třetina zůstává s následky, jako jsou amputace či hluchota. Očkováním je v ČR chráněna proti typům A, C, W a Y asi polovina dětí do dvou let, u typu B zhruba 70 procent a oběma přibližně třetina teenagerů.

Meningokoková nákaza je infekční onemocnění, přenáší se kapénkovou infekcí, nejčastěji při bližším kontaktu s nakaženým člověkem nebo s bezpříznakovým nosičem.

V roce 2017 do statistik v ČR přibylo 68 případů meningokokových onemocnění, deset lidí zemřelo. Potom počet nakažených a zemřelých klesal, v letech 2018 až 2020 byla úmrtí tři. Loni bylo nakažených 15 a jeden člověk zemřel, podobné to bylo i předloni.