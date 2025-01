Auta, která Češi nechtějí. I kdysi oblíbené modely loni spadly téměř až na dno

Zájem o nová auta se v Česku se loni dostal na pětileté maximum a spousta modelů si připsala mnohdy výrazné navýšení prodejů. Stále ale existuje i druhá strana mince: modely, které si meziročně výrazně pohoršily. Zájem Čechů přitom v roce 2024 opadl i o automobily, které se ještě nedávno hřály na výsluní zájmu.

Škoda Auto a Hyundai? Prodeje na úrovni roku 2023. Toyota, Renault nebo Dacia? Výraznější meziroční nárůsty. Volkswagen, Kia nebo Mercedes-Benz? Výraznější meziroční poklesy. Celkově nová osobní auta zažila v Česku dobrý rok, protože se jich prodalo dohromady 231 600, což představuje meziroční zlepšení o více než deset tisíc vozů.

Ruku v ruce s tím jdou i pozitivní výsledky pro řadu modelů. Výrazně vystřelily Tesla Model Y i Model 3, které jsou oba mezi třiceti nejprodávanějšími modely roku. Rostly i Škody Kodiaq a Karoq, Dacia Duster, Toyota Corolla… Ve výčtu modelů bychom mohli jít skutečně téměř donekonečna.

Český trh má ale samozřejmě i odvrácenou stránku, a to auta, jejichž prodeje meziročně poklesly. Mezi 25 nejprodávanějšími auty to potkalo SsangYong Korando, Toyotu Yaris Cross, Volkswagen Golf, Hyundai Tucson a Škody Fabia, Scala a Octavia. Někde to bylo v řádu desetin procenta, jinde desítek procent.

Žádný z modelů si ale nepohoršil tolik, aby se dostal mezi dvacítku s největším meziročním poklesem prodejů. Které to jsou, najdete v galerii v úvodu článku.

Dostaly se tam modely, kterých se v roce 2023 nebo 2024 prodalo alespoň sto kusů. Zároveň jsou rovnou vyřazena auta, která se přestala v Česku prodávat kvůli konci výroby v roce 2023 nebo starším bez nástupce - to je případ třeba Kie Rio či Fordu Fiesta.

U některých modelů je propad prodejů způsobený třeba dlouhou generační výměnou, případně omezenou dostupností. Blíže to rozepisujeme u každého auta v galerii, kde najdete i přesná čísla uváděná Svazem dovozců automobilů (SDA). Neplatí tedy nutně přímá úměra, že propad prodejů znamená úplné odvrácení zákazníků od daného modelu. Mohou tam zkrátka vstoupit i jiné vnější faktory.