Světla jako zbraň na "Pražáky" a přední kufr za příplatek. Audi přichází s Q6 e-tron

Audi začalo prodávat v Česku novinku Q6 e-tron. Elektromobil má být ekvivalentem k modelu Q5. Nabízí se pouze jako čtyřkolka se slušným výkonem od dvoumilionové částky. Pyšní se platformou, kterou v koncernu využívá zatím jen Porsche Macan, a láká na zajímavou hru světlometů.

"Pro pražský provoz jsou jako dělaná. V Německu už by si to nikdo nedovolil, tady se budou hodit," říká Roman Pošva, technický školitel v českém zastoupení Audi. Má tím na mysli způsob jízdy, kdy se na vás netrpělivý řidič v autě za vámi lepí. I proto, že když si nechá moc velkou mezeru, hned mu do ní najíždějí jiní. "Zadní světla v Q6 e-tron díky senzorům vědí, že auto je až nebezpečně blízko, a rozsvítí se tak, že ho varují," popisuje detail na elektrické novince od ingolstadtské značky.

0:33 Nové světlomety Audi Q6 e-tron | Video: Eva Srpová

Řešení názorně ukazuje. Zadní svítilny se v okamžiku, kdy se k nim přiblížíte, opravdu rozsvítí tak, jako by řidič ve voze šlápl na brzdy. I v běžném režimu ale lampy na nové Audi nejsou konvenční. Světelných podpisů na výběr je tu celkem šestnáct - po osmi pro přední i zadní lampy -, majitel si z nich může vybírat jak na centrálním displeji auta, tak v mobilní aplikaci.

A jedna z nich je opravdu působivá. Jednotlivé světelné segmenty, kterých je 60 v každé lampě, zatímco v Q4 jich je desetkrát méně, se pohybují. "Říkáme tomu mžikání nebo taky, že CML přemýšlí," říkají experti v Audi. Světelný pohyb totiž věrně připomíná scénu s centrálním mozkem lidstva v seriálu Návštěvníci. Jeden režim světlometů tvarem připomíná minulou generaci Audi A4.

Hra světel OLED 2. generace má díky tomu komunikovat s okolím. Světlomety se ostatně mohou samy varovně rozblikat, pokud vůz díky online navigaci ví, že před vámi došlo například ke kolizi, a navíc se v nic objeví tvar výstražného trojúhelníku. Jde nepochybně o jednu z vizuálně přitažlivých zajímavostí na Q6 a elektrický ekvivalent k SUV Q5, současně může model, který vyplňuje nabídku mezi kompaktní Q4 e-tron a velkým SUV Q8, nabídnout mnohem víc.

Novinka využívá platformu PPE, kterou sdílí jako druhý model v koncernu po Porsche Macan. Pyšní se 800V architekturou se schopností nabíjet se výkonem až 270 kW. Menší Q4 přitom využívá obyčejnější 400voltovou palubní síť. Kapacita baterie v Q6 e-tron od firmy CATL s technologií NMC (nikl-mangan-kobalt), která váží 590 kg, je 100 kWh (94,9 využitelných), sestává z 12 modulů a Audi se chlubí především špičkovým termomanagementem. Z 10 do 80 procent se má auto nabít za 21 minut a za 10 minut tak načerpat energii na ujetí 255 kilometrů.

Technika v elektromobilech jde ohromně dopředu. Roman Pošva porovnává vlastnosti prvního e-tronu s novinkou. "Objem energie samostatných článků se zvedl o 150 procent a v případě modulů o 215 procent, hustota modulů o 23 procent. Baterie je lehčí o 15 procent a nabíjí se o třetinu času rychleji," dodává k parametrům.

Má nový palubní systém a samozřejmě dlouhý seznam bezpečnostních technologií. "Museli jsme dokonce dodat chladicí okruh řídicí jednotce, která ovládá bezpečnostní výbavu," uvádí Pošva.

Q6 e-tron vyplňuje mezeru mezi Q4 a Q8, elektrické modely se u Audi označují sudými číslicemi. Ostatně proto bude nová A4 přeznačkovaná na A5. Q6 je o 19 cm delší než menší kompaktní sourozenec, ale o 13 cm kratší než nejsofistikovanější Q8.

Pyšní se moderní kabinou s jedním podlouhlým zahnutým displejem nasměrovaným k řidiči a druhým displejem pro spolujezdce. Ten bude moci sledovat i videa například z YouTube během jízdy a ovládat navigaci.

K dispozici jsou dvě varianty s elektromotory na každé nápravě. První dává výkon 285 kW a 590 Nm, druhá v SQ6 pak 360 kW a 795 Nm. Rozdíl ve zrychlení dělá 1,5 sekundy (5,9 vs. 4,4 sekundy). Výkon tak vozu chybět nebude. Zatímco první verze slibuje dojezd 625 kilometrů, SQ6 by mělo ujet 598 km. Nabíjecí porty má dva, vlevo vzadu pro stejnosměrný proud, vpravo má konektor pro AC nabíjení.

Kufr nabídne objem 526 litrů, k dispozici je i přední frunk o velikosti 64 litrů, ten je ale za příplatek, a to buď samostatně za necelých osm tisíc korun, nebo v paketu s odkládacími plochami v kabině za 14 tisíc korun. Vůz zvládne utáhnout 2,4tunový přívěs.

"Vnímáme Q6 jako plnohodnotné rodinné auto, Q4 byla spíše druhým vozem do rodiny. První vozy nám přicházejí teď, ale už jsme měli 30 objednávek. Rádi bychom letos prodali sto kusů," dodává k prodejním plánům Marcel Archleb, šéf českého zastoupení Audi.

Na českém trhu se budou prodávat pouze čtyřkolky, vůz cenově startuje na částce 1 9900 900 korun, SQ6 e-tron vyjde minimálně na 2 486 900 korun. "Nabízet pouze zadokolku na českém trhu nedává smysl, naši zákazníci dávají jasně přednost vrcholným variantám a pohonu všech kol i u spalovacích modelů," dodává Jiří Rozkošný, tiskový mluvčí Audi.