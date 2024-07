Otevřené Audi už nekoupíte, s kabriolety značka končí po 35 letech

Audi ukončilo výrobu svého posledního otevřeného modelu, A5 Cabriolet. Kdo bude chtít v autech z Ingolstadtu zažít vítr ve vlasech, bude se muset napříště spokojit se střešním oknem. Konec kabrioletu také znamená, že značka se čtyřmi kruhy přijde také o dvoudveřové karoserie.

Příchod nové generace A5 přináší definitivní tečku zá érou kabrioletů Audi, poslední vyrobený kus sjel tento měsíc z výrobních pásů v německém Neckarsulmu. Platí to i pro sportovní variantu S5 s benzinovým šestiválcem pod kapotou.

Otevřené modely mizí z výrobního programu Audi postupně už několik let. V roce 2020 vypadl z nabídky kabriolet A3, výroba kompaktního sporťáku TT Roadster skončila loni v listopadu. Poslední kusy Audi R8 Spyder opustily továrnu v Heilbronnu letos v březnu.

"Z hlediska prodejů byly kabriolety v Česku zastoupeny v nepatrném množství. Zdráhal bych se ale říct, že jich není škoda, pro značku jsou taková auta pověstnou třešinkou na dortu," říká Jiří Rozkošný z českého zastoupení Audi s tím, že kdo má o otevřené modely zájem, stále je tu možnost vybírat ze skladových zásob. Na domácí půdě jde konkrétně o dva kabriolety S5 a jeden Spyder R8, jehož cena přesahuje šest milionů korun.

Kabriolety se ve výrobním programu značky nedožily 35. výročí premiéry, kdy Ferdinand Piëch na podzimním frankfurtském autosalonu v roce 1989 představil první "Audi Cabrio" v novodobé historii značky. Auto vycházelo z dvoudveřového Audi Coupé a do sériové výroby se probojovalo o dva roky později. Zlatá éra otevřených Audi však přišla až s rokem 1998, kdy svou úspěšnou dráhu odstartoval model TT.

Označení číslem 5, které bylo u Audi až dosud vyhrazené pro karosářské verze Coupé a Cabriolet, nyní obsadila nová generace sedanu a kombi střední třídy, která až dosud nesla označení A4. Čtyřka v názvu by měla pro změnu připadnout chystanému elektromobilu.

Audi je tak první z prémiových značek, které výrazně proškrtaly modely v okrajových segmentech ve prospěch hlavního proudu. Obdobně postupuje také rival Mercedes-Benz, který sloučil kabriolety třídy C a E do jediného modelu CLE. V nabídce pak má už jen roadster SL, který vždy patřil k tomu nejlepšímu, co značka dokázala nabídnout. Platí to dodnes, čemuž odpovídá i cena začínající na 3,4 milionech korun.

Prakticky neměnnou nabídku otevřených vozů naopak udržuje Porsche. Do značné míry mu to usnadňuje dvoudveřová koncepce jeho nejslavnějšího modelu 911, ale i skutečnost, že si za svá auta může říct o jakoukoliv sumu.

Také mnichovské BMW na tom není vůbec špatně, v nabídce má stále ještě tři otevřené modely, přičemž zájem o ně není v Česku zas tak úplně symbolický. "Za první pololetí jsme prodali 35 kabrioletů čtvrté řady, 27 kusů Z4 a tři kabriolety řady 8," vypočítává David Haidinger z českého zastoupení značky. Zájem Čechů o otevřená BMW meziročně stoupl, v případě čtvrté řady o 35 procent, u Z4 dělal nárůst 13 procent.

V nižších cenových kategoriích zůstává stálicí nabídky slavná Mazda MX-5, rovněž nová generace Mini znovu zařadí otevřenou verzi do ceníku v příštím roce. I zde však nabídka v posledních letech značně prořídla, kabrioletů se vzdaly nejen všechny velké francouzské značky, ale třeba i výrobce minivozů Smart.