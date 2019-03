Do roku 2025 chce mít Audi 12 elektroaut. V Ženevě ukazuje variaci na Škodu Vision iV

před 1 hodinou

Německá automobilka Audi plánuje do roku 2025 nabídnout 12 plně elektrických modelů. Do konce příštího roku jich bude mít pod označením e-tron v nabídce pět. Automobilka to oznámila na autosalonu v Ženevě, který dnes otevřel své brány novinářům a odborné veřejnosti.

Automobilka přišla s prvním plně elektrickým modelem v podobě velkého SUV loni a na začátku letošního roku dodala první vozy zákazníkům. Zatím poslední elektrickou novinkou, kterou Audi předvádí v Ženevě, je Q4 e-tron koncept. Kompaktní elektrické SUV o délce 4,59 metru má dva elektromotory o celkovém výkonu 225 kW a dojezd 450 kilometrů. V sériové podobě se začne prodávat na konci příštího roku. Elektrické Audi proti nejslavnější sjezdovce světa. Zvládne 85procentní sklon? číst článek Jeho technika včetně použité platformy MEB odpovídá i elektrické studii Škoda iV, kterou na ženevském autosalonu prezentuje mladoboleslavská automobilka. Na konci roku 2020 by měla dorazit i produkční verze sportovního elektrického kupé e-tron GT. Technologii pro tento vůz automobilka Audi vyvíjela spolu s firmou Porsche, která patří do koncernu Volkswagen stejně jako Audi. Vůz stojí na společné platformě Audi a Porsche pod označením PPE (Premium Platform Electric), která je určená pro elektrické vozy obou značek. Firma chystá ještě menší modely e-tron Sportback a speciálně pro Čínu určený Q2L e-tron. Již dnes je v prodeji elektrické SUV prostě označené jen jako e-tron. Audi chce svou modelovou ofenzivou pokrýt většinu segmentů. Automobilka Audi už dříve oznámila, že do roku 2025 chce mít přes 20 elektrických modelů včetně vozů na hybridní pohon.