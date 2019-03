Sledujte od 9:40 živě přímo z autosalonu: Ženevské premiéry Škodovky v přímém přenosu

Škoda dnes na autosalonu v Ženevě představí ve světové premiéře SUV Kamiq a vizi elektrického crossoveru Vision iV. Na tiskovou konferenci se můžete podívat živě na Aktuálně.cz.

Škoda Kamiq je třetím a nejmenším SUV v nabídce značky, postaveno je na stejných základech jako hatchback Scala. Velikostně odpovídá stále velice populární Škodě Yeti - na délku má lehce přes 4,2 metru, kufr pojme 400 litrů zavazadel.

Oproti Yetimu ale Kamiq nenabídne pohon všech kol, protože platforma MQB-A0 k tomu není uzpůsobena. Benzinové motory známe i ze Škody Scala, mají objem 1,0 nebo 1,5 litru a s výkonem od 85 do 110 kilowattů, na výběr bude i 85kilowattový diesel a později se v nabídce objeví 66kW litr na stlačený zemní plyn a také slabší 70kW verze benzinového litrového tříválce.

Stejně jako ve Scale je pojat i prostorný interiér s volně stojící obrazovkou palubního systému, budíky mohou být na přání zcela digitální. Prodávat se Kamiq začne ve druhé polovině letošního roku.

Druhou zásadní novinkou u Škody je vize elektrického modelu s označením Vision iV. Jedná se o studii SUV-kupé, která by mohla být předobrazem sériového vozu, jež se na trhu objeví v červnu příštího roku.

Auto je postaveno na speciální platformě MEB, která je určena přímo pro elektromobily a Volkswagen na ní plánuje mimo jiné elektrickou alternativu ke Golfu v podobě modelu ID. Využije ji rovněž Seat a Audi.

Auto velikostně prakticky odpovídá modelu Kodiaq, o jeho pohon se stará dvojice elektromobilů (na každé nápravě jeden) o celkovém výkonu 225 kilowattů.

Díky vysokému výkonu by auto mělo z nuly na sto zrychlit za 5,9 sekundy, pružná akcelerace z osmdesátky na sto dvacet zabere jen čtyři vteřiny. Dojezd by se přitom měl pohybovat okolo 500 kilometrů a dobíjení na 80 procent kapacity by mělo zabrat jen 30 minut.

Novinkou pro Vision iV má být rovněž vysokorychlostní internetové připojení pomocí mobilní sítě páté generace a také autonomní řízení na úrovni tři, které by konceptu mělo umožnit, aby uměl jet sám po dálnici.

Mimo tyto dvě novinky si veřejnost bude moci na autosalonu prohlédnout rovněž Škodu Scala nebo rallyeovou Škodu Fabia R5.

