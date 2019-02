Elektrické Audi proti nejslavnější sjezdovce světa. Zvládne 85procentní sklon?

před 13 minutami

Audi e-tron extreme- Audi e-tron technology demonstrator climbs the Streif | Video: Audi | 01:31

Nejstrmější úsek "Mausefalle", legendární sjezdovky Streif v německém Kitzbühlu, byste kvůli jeho 85procentnímu sklonu měli problém vyjít. A co teprve ho vyjet v autě. Na sněhu. Podívejte se na video, jak to dopadlo, když do tohoto svahu poslalo Audi prototyp svého elektromobilu e-tron.

Za volantem polepeného prototypu seděl mistr světa v rallycrossu Matthias Ekström, auto dostalo také speciální jištění lanem, aby se v případě, že by svah nezvládlo, nerozjelo nekontrolovaně dolů. Toto lano ale nebylo, podle vyjádření Audi, připojeno k žádnému tažnému zařízení. Přehled Takhle se bude bojovat proti Tesle: podrobný přehled elektrických plánů automobilek prohlédnout Prototyp elektromobilu e-tron je poháněn dvěma elektromotory na zadní nápravě a jedním na nápravě přední. Celkový výkon je 370 kilowattů a točivý moment na kolech dosahuje obřích 8920 newtonmetrů. Pro zajištění dostatečné trakce dostal vůz také speciální 19" pneumatiky s pořádnými kovovými hroty. Sériová verze Audi e-tron je od února k dostání na českém trhu. Její cena začíná na necelých 2,1 milionu korun. Audi tímto pokusem navázalo na rok 1986, kdy tehdejší vrcholná limuzína Audi 100 s pohonem quattro vyjela skokanský můstek ve finské Kaipole. Video následně posloužilo i jako základ televizní reklamy. "Při senzačním výjezdu po ‚Mausefalle‘ jsme znovu zkoumali limity a ukázali, co je technicky realizovatelné s technologií quattro v elektromobilu," komentoval pokus tiskový mluvčí Audi Peter Oberndorfer. Pilot Matthias Ekström autu ze začátku nevěřil. "Zdolání 85procentního stoupání zní na první pohled nemožně," tvrdí. "Dokonce i mě překvapilo, jak si tento automobil poradil s tak náročným terénem," vysvětluje mistr světa v rallycrossu a dvojnásobný mistr DTM. 31 fotografií Elektroauto vs. zima jak z ruského filmu. Ujede Hyundai Kona do zásuvky aspoň 100 km? Sjezdovka Streif na svahu hory Hahnenkamm v německém Kitzbühlu je všeobecně považována za tu nejnáročnější v celém programu Světového poháru ve sjezdovém lyžování. Závody se na ní jezdí již od roku 1931, v tradičním sjezdu se rozděluje odměna ve výši 200 000 eur. Letos na sjezdovce Streif zvítězil Ital Dominik Paris.