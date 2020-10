Asistenční služby: Kvůli covidu vyjela na silnice starší auta. Víc se jich porouchalo

Na silnicích letos přibylo případů porouchaných aut. I přes celkové oslabení provozu si vyžádaly o sedm procent více asistenčních zásahů než vloni. Důvodem je větší aktivita svátečních řidičů se staršími vozy v době koronavirové krize. Na setkání s novináři to uvedl generální ředitel Europ Assistance Vladimír Fuchs. V zimě může podle něj tento trend pokračovat.

Celkový počet asistenčních zásahů stejně jako počet nehod zhruba o 20 procent poklesl, výjezdů kvůli poruchám naopak přibylo. Největší nárůst firma letos zaznamenala u aut starších deset a více let, a to o 38 procent oproti normálu. Naopak u servisovaných automobilů se stářím do tří let byl počet poruch na obvyklých počtech.

"Autem v době pandemie začali častěji jezdit i sváteční řidiči, leckdy ve vozech, které mají k dobrému technickému stavu daleko. Staré vozy přitom hlásí více problémů, auto starší deseti let potřebuje o třetinu častěji nějakou formu zásahu," uvedl Fuchs a varoval, že v zimě se tento stav může projevit ještě výrazněji.

Poruchy a následné odstavení vozu navíc podle Fuchse často vede k tzv. sekundárním nehodám, kterých se ročně stane zhruba tisíc. "V okamžiku, kdy auto zastaví například na rušném nebo nepřehledném úseku, jde často doslova o minuty. Provoz začne ztrácet plynulost a je prakticky jen otázka času, kdy dojde k nějaké nehodě," dodal.

Koronavirová krize změnila také chování dalších řidičů. Podle statistik asistenčních zásahů mnohem méně jezdili do zahraničí. Zejména na jaře se rovněž změnily podmínky některých služeb, například prodloužení jejich doby kvůli různým restrikcím v některých regionech v zahraničí což vedlo i k navýšení cen.