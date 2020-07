Při poruše na dálnici volejte i policii. Víte, jaká je pokuta za neoznačení překážky?

Český hokejový obránce Libor Šulák se stěhuje z celku KooKoo Kouvola do Kärpätu Oulu. Šestadvacetiletý odchovanec Pelhřimova uzavřel s nejlepším týmem uplynulého ročníku finské nejvyšší soutěže, nedohraného kvůli pandemii koronaviru, roční smlouvu.

Šulák by měl pomoci nahradit v Oulu mezeru po odchodu krajana Jakuba Krejčíka, který byl s 30 body z 44 utkání nejproduktivnějším obráncem Kärpätu. Přestoupil do Jokeritu Helsinky do Kontinentální ligy.

Ve Finsku Šulák obleče dres třetího klubu. V ročníku 2017/18 byl zapůjčen z Detroitu do Pelicans Lahti a v druhé polovině loňského roku zamířil po konci angažmá v Čerepovci v KHL do Kouvoly. V jejím dresu si připsal v 31 duelech 16 bodů za sedm branek a devět asistencí.