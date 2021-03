Americký sen Peugeotu je u konce. Francouzská automobilka se do USA nevrátí

Peugeot se do USA nevrátí. Francouzská automobilka pracovala na uvedení svých modelů na jeden z největších trhů světa od roku 2016, konkrétnější kontury se začaly rýsovat o tři roky později. Spojením PSA s italsko-americkou automobilkou Fiat Chrysler a vznikem skupiny Stellantis však tyto snahy dostaly značné trhliny. A teď byl návrat Peugeotu do Ameriky smeten ze stolu úplně.

"V novém kontextu vzniku Stellantisu, který má silnou pozici na severoamerickém trhu, jsme se rozhodli soustředit na rozvoj již existujících značek," cituje oborový magazín Automotive News Europe mluvčího skupiny Stellantis. Poprvé tak bylo majitelem Peugeotu potvrzeno, že se severoameričtí zákazníci jeho modelů nedočkají.

Rozhodnutí o návratu do Severní Ameriky koncern PSA oznámil už v roce 2016 v rámci strategie Push to Pass. Mělo se tak stát v následujících deseti letech. Jasnější obrysy pak podoba návratu začala nabírat koncem února 2019.

Carlos Tavares, tehdejší ředitel PSA a dnešní ředitel Stellantisu, představil druhou část zmíněné strategie, která již konkrétně počítala s tím, že se do USA a Kanady jako první automobilka PSA dostane Peugeot. Pro něj přitom mělo jít o návrat do relativně známého prostředí.

Poslední vůz se lvem ve znaku se v Americe prodal v roce 1991, automobilka tam přitom působila od roku 1958. Prvním importovaným modelem byla řada 403, kterou proslavil především detektivní seriál Columbo. Stejnojmenný hlavní vyšetřovatel totiž jezdil kabrioletem Peugeot 403. Francouzi do USA dováželi větší modely, naposledy šlo o sedany 405 a 505. Kvůli klesajícím prodejům a náročnější legislativě se ale značka začátkem 90. let nakonec stáhla.

S jakými modely chtěl Peugeot na druhém největším trhu světa uspět, není jasné, například v dubnu 2019 se však v Atlantě objevil červený liftback 508 GT. Novější modely značek koncernu PSA byly rovněž vyvíjeny tak, aby vyhověly nejen evropským, ale také severoamerickým předpisům. Pokud by se Francouzi do USA skutečně dostali, dalo by se očekávat, že vedle modelu 508 by hlavní místo v portfoliu zaujala SUV velikosti modelu 5008.

První pochybnosti o návratu Peugeotu do USA se však začaly objevovat už na konci roku 2019, kdy byla oznámena fúze mezi PSA (v tu dobu už vlastnícím Opel) a Fiat Chryslerem, zkráceně FCA. Druhá jmenovaná automobilka je totiž na severoamerickém trhu silně ukotvena domácími značkami. Jedná se jak o Chrysler, tak Dodge, Jeep nebo výrobce pick-upů Ram. Zaujmout severoamerické zákazníky se pak nadále pokouší Alfa Romeo, jejíž prodeje - loni na úrovni 18,5 tisíce automobilů a meziročního růstu o 1,6 procenta - ale mají do úspěchu daleko. Uvádět na stejný trh další značku jedné skupiny tak začalo postrádat smysl.

Spojení PSA a FCA bylo dokončeno začátkem letošního roku. Vznikl tak Stellantis, čtvrtá největší automobilka na světě, jejímž šéfem se stal Carlos Tavares. A ten už začátkem února začal kolem vstupu Peugeotu do Ameriky mlžit.

Další ranou bylo minulý týden jmenování Larryho Dominiqua šéfem severoamerických aktivit Alfy Romeo. Byl to přitom právě Dominique, s historií působení u General Motors, Chrysleru nebo Nissanu, který měl připravit Peugeotu půdu pro návrat do Ameriky. Od roku 2017 byl šéfem tamní pobočky PSA. Před dvěma roky pak pro televizi CNBC prozradil, že nové Peugeoty by se v USA měly objevit nejpozději v roce 2026, spíše však o něco dříve (loni na podzim označil za reálný dokonce rok 2023).

Šlo tak jen o další dílek do skládačky, jejíž výsledek - ukončení snah o návrat Peugeotu do USA - následně mluvčí skupiny Stellantis potvrdil Automotive News Europe. Francouzská automobilka tak zůstane nadále přítomna v Evropě, svá auta ale prodává i v Číně, řadě afrických států nebo v Latinské Americe. Je také paradoxní, že oficiálně si nový Peugeot mohou koupit zákazníci nedaleko amerických hranic - v Mexiku.

Na závěr se sluší podotknout, že stopu v USA však francouzská skupina, ještě před svým spojením s Fiatem, zanechala. Od konce roku 2018, což měl být první krok plánované ofenzivy, působí ve Washingtonu carsharingová služba Free2Move, založená právě PSA. Místo vlastních aut ovšem provozuje modely konkurenčního Chevroletu.