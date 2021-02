Spor o Čerokéze. Indiánský kmen by chtěl, aby Jeep přestal používat označení Cherokee

Oklahomský kmen Národ Čerokíů (Cherokee Nation, největší ze tří čerokíjských kmenů v USA) požaduje, aby firmy nebo sportovní kluby přestaly používat indiánské názvosloví a tematiku. Chtěl by to i od automobilky Jeep, která by tak musela přejmenovat svůj nejprodávanější model.

Jeep přitom označení Cherokee používá od roku 1974, od roku 1993 ho dokonce nesou hned dva modely: "normální" Cherokee a větší Grand. Druhý jmenovaný je v současnosti nejprodávanějším modelem značky v USA. Související Znáte tajemství automobilových jmen? Inspirací jim jsou větry, býci i ruská družice 33 fotografií Podle Chucka Hoskinse Jr., náčelníka Národa Čerokíů, ale není žádná pocta, když automobilka nalepí jméno jeho národa na blatník nebo páté dveře svého oblíbeného modelu. Zástupci nově vzniklého koncernu Stellantis, pod nějž Jeep spadá, se s Hoskinsem měli sejít v lednu, aby si obě strany vyjasnily svoje pozice. "Dal jsem jim jasně najevo, že ode mě nedostali požehnání používat nadále označení Cherokee," řekl Hoskins oborovému webu Automotive News. "Myslím si, že je načase, aby auto přejmenovali, a oni moji žádost se vší úctou odmítli. Podle mého jsou ale přístupni další diskusi a my jsme také. Takže v tomto ohledu to rozhodně bylo dobré jednání," doplnil. Jeep, který pro letošní rok chce uvést na trh novou generaci velkého Grand Cherokee, vydal prohlášení, v němž tvrdí: "Označení našich vozů byla pečlivě vybrána a dbali jsme o ně tak, aby uctívala a oslavovala původní obyvatele Severní Ameriky kvůli jejich ušlechtilosti, chrabrosti a hrdosti." S Chuckem Hoskinsem chce ale vést další dialog. Související Potomek auta, které pomohlo vyhrát druhou světovou válku. Test Jeepu Wrangler 22 fotografií "Rozumím tomu, že Jeep může mít pocit, že naše jméno používají dlouho, my ho ale používáme ještě o trochu déle. Používali jsme ho dříve, než se o tom mohly vést písemné záznamy," říká Hoskins. Sám doufá, že celá diskuse vyústí v to, že Jeep jméno opustí. "Nepočítám s tím, že by auto přejmenovali ze dne na den. Očekávám ale, že je naše diskuse přivede k porozumění a dostanou se do pozice, že použijí jiné jméno." Jeep není jediný, kdo používá pro označení svých SUV jména domorodých kmenů. Například Nissan Qashqai je pojmenován podle íránského kočovného kmene Kaškajů a to samé platí i o Volkswagenu Touareg. V jeho případě ale německý Automobilwoche upozorňuje na to, že Volkswagen si práva na použití jména s Tuarégy dopředu domluvil.