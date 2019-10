Francouzský lev se znovu nadechuje. Peugeot 508 už nemíří na Opel a Ford, ale na Audi

Foto: Martin Frei

Loni uvedený typ 508 míří výš než do šedé střední třídy. Má nápad, vystupuje suverénně a také skvěle jezdí. Za svůj šarm si ale nechá dobře zaplatit a benzinový motor mu nepadne tak dobře jako diesel.

Peugeot, ostatně jako každý Francouz, svádí v 21. století těžký zápas o hrdost, uznání i vlastní duši. Globální konkurence před patnácti lety zatlačila někdejšího lva salónů do kouta a jeho snaha proboxovat se ven co nejnižšími cenami nenechala dávnou pověst "francouzského Mercedesu" úplně bez škrábance.

Zdá se však, že tuhle krizi středního věku má Peugeot za sebou a zdvíhá hlavu. Modely uvedené v posledních třech letech nabraly na sebevědomí, nebojí se odlišit a důrazným designem útočí na emoce. A jelikož emoce i design prodávají, evropská čísla znovu stoupají k milionu vozů ročně.

Svědkem této proměny je i model 508. V minulé generaci šlo o mechanicky solidní, nicméně jaksi nenápadný vůz, který své kvality nedokázal prodat.

Novinka nemůže být minulosti vzdálenější. Šedou myš nahradil dravec se zákeřně přimhouřenýma očima, vyceněnými zuby dopředu vysunuté masky a ostrými kly denního svícení. Nízká stavba a rozkročený postoj s vytaženými blatníky působí sportovně, stejně jako přikrčená záď kombi.

Stejný převrat se odehrál v interiéru. Palubní deska přejímá nezvyklé schéma ostatních Peugeotů: hlavní přístroje zcela nahoře, pod nimi miniaturní volant. Místo obvyklých lánů plastu několikapatrová skládačka vodorovně orientovaných vrstev s různými povrchovými úpravami.

Materiály a přesnost zpracování hrají na pohled i na dotek prémiovou ligu. Dekory z hliníku i umělé šedé dýhy působí hodnotně, naopak "provařeného" klavírního laku je tu jen povinné minimum. Atmosféru testované výbavy GT Line pozvedá kožené čalounění dveřních madel a lišt středového tunelu.

Tady Peugeot míří o hodně výš než kdykoli za posledních dvacet let. Zcela zjevně kopíruje recept Audi, podle něhož si zákazník z robustnosti a kvality interiéru dělá obrázek o robustnosti a kvalitě celého auta. A za vůz s hodnotně působícím interiérem je ochoten zaplatit víc peněz.

Výborný dojem sráží komunikační systém. Složitý, roztříštěný, nepřehledný. Příkladně širokou obrazovku nedokáže rozdělit třeba na velké okno navigace a úzký pruh rádia. Navíc přes něj musíte obsluhovat i ventilaci, kvůli čemuž pokaždé musíte z navigace vyskočit a vracet se zpátky.

Peugeot 508 SW 1.6 PureTech GT Line Motor: benzinový 4válec, 1598 cm3

Výkon: 133 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 250 Nm při 1650 ot./min

Nejvyšší rychlost: 225 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,0 s

Kombinovaná spotřeba: 5,2 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 440 l

Cena: od 985 000 Kč

Prostorová nabídka odpovídá sportovně střiženému zevnějšku. Do nízké karoserie se nastupuje v podřepu a s hlavou skloněnou pod sloupkem. Kokpit se širokým středovým tunelem vás pak obepne poměrně těsně, ale kolem kolenou, ramen i nad hlavou máte přiměřenou volnost.

S pravidelným převozem dospělých cestujících vzadu se u dynamicky pojatého manažerského auta nepočítá. Sedák je uložený nízko a místo před koleny omezené. Také kufr zaujme hlavně délkou u podlahy. Klesající střecha a mohutný rám víka nedělají z 508 SW právě rodinného stěhováka. V reálné využitelnosti má před liftbackem jen malý náskok.

Sofistikovaný podvozek s nezávislým zadním zavěšením, nízké těžiště a lehká stavba se promítají do vynikajících jízdních vlastností. Vůz si nechá líbit i prudší zacházení, hrboly a kanály našich silnic ho nevyvádějí z míry a obrovská 19" kola nemají tendenci uskakovat.

Stoický klid, s kterým se 508 vrhá do zatáček, jakoby odporoval fyzice. Nejde ale o žádnou duchařinu. Peugeot prostě nasadil nejnovější generaci elektroniky, která nenápadnými zásahy brzd rovná auto do zvolené stopy. Podobný trik používá - jaká to náhoda - Audi. Ne každému však bude vyhovovat miniaturní volant. Nepřirozené sevření rukou blízko sebe může při delší jízdě působit únavu krční páteře.

Vozu tohoto formátu sedí nejlépe diesel a z dřívějších zkušeností můžeme potvrdit, že dvoulitrové HDI sedí vozu skvěle. Tím hůř se nám hledají argumenty pro testovanou benzinovou šestnáctistovku a její osmilitrovou spotřebu. Největší předností je sametově hladký chod, ale točivý moment 250 Nm je na tak rychlý podvozek málo.

Sebevědomé vztyčení lví hlavy je znát v ceníku. První cena s motorem 1.6 PureTech 845 000 Kč za výbavu Active na 16" kolech, s halogenovými světlomety a bez navigace není právě skromná. Vyšperkovaný GT Line přijde na 985 000 Kč, což sice zdaleka nedosahuje úrovně Audi A5 Sportback, ale Ford Mondeo i Opel Insignia vyjdou zhruba o sto tisíc levněji.