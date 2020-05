Tohle je americký ekvivalent naší Octavie. Test pořádného full-size pick-upu RAM 1500

Co je takové typické americké auto? Velký sedan? To jste dnes vedle. Velké SUV? Přihořívá. Pořádný pick-up? Hoří. Ford F-150 je dlouhodobě nejprodávanějším autem za velkou louží, letos v březnu byly tzv. full-size pick-upy v USA dokonce nejprodávanější automobilovou třídou. Jak takový takřka šestimetrový behemot může fungovat v Česku? Zjišťovali jsme v modelu RAM 1500.

Pro Američany je RAM 1500 relativně novým zástupcem typické třídy, takovým novým Golfem, novou Octavií. Pro řadu Čechů je to ale něco těžko uchopitelného. Auto patří do stejné třídy jako zmíněný Ford F-150 nebo třeba Chevrolet Silverado, taková auta se u nás ale běžně neprodávají.

Ptáte se, kde ho koupit? Přímo oficiální stránky výrobce nabízejí odkazy na firmy, které umí pick-up dovézt. V Česku ho přes švédskou firmu Klintberg & Way nabízí třeba firma Tucar v Tuklatech kousek za Prahou. Cena není až tak závratná, luxusní SUV evropských prémiových značek bývají obvykle dražší než dvoumilionová testovaná speciální a přepychová edice Longhorn.

Proporčně může RAM trochu připomínat evropské pick-upy, jako je Ford Ranger nebo Volkswagen Amarok, ale ve skutečnosti je o pořádný kus větší. Na délku má 5,9 metru, na šířku takřka 2,1 metru. Je tak přibližně o šedesát centimetrů delší než Ranger a o deset centimetrů širší. A to jsme do jeho šířky nezapočítali zrcátka, s nimiž již RAM konkuruje kamionům.

Velikost je přitom zásadní: na širokých silnicích USA je auto velikosti "patnáctistovky" adekvátní (RAM vyrábí ještě dva větší pick-upy: 2500 a 3500), v Česku je to nezpochybnitelný vládce silnice. SUV jako BMW X5 nebo Mercedes GLE vedle něj působí jako trpaslíci.

Zpoza volantu přitom zprvu řidiče velikost tolik neomezuje, auto má lehké řízení a díky vysoko ukotvené sedačce se i dobře odhaduje, kde končí. Přijde ale chvíle, kdy fyzické rozměry udělají svoje.

Na dálnici je vše v pořádku, stejně jako na široké státovce, na zakroucené okresce už se ale budete modlit, abyste v protisměru nepotkali autobus nebo kamion.

Existují také místa, kam s RAM jezdí jen odvážní. Typicky drive-through okénka rychlého občerstvení, automatické myčky u benzinek, podzemní garáže s úzkými rampami a centra měst. Na podobné americké obry prostě nejsou navržena. Potřebovat proto budete pravděpodobně ještě jedno auto, ideálně něco menšího.

Obří pick-up má na každý pád svoje exotické kouzlo. I neautaři se s ním chtějí svézt, chtějí vědět, co vlastně umí a proč by si ho měli koupit. Protože pomineme-li jeho velikost, je to vlastně velice dobré a velice prostorné auto. Jeho americký původ má i své výhody.

Obavy jsme před testem měli z motoru, 5,7l osmiválec, legendární HEMI, pod kapotou tohoto mastodonta, to je recept na neutuchající radost každého pumpaře, když k němu člověk přijede naplnit 87l nádrž.

Jenže: auto běžně jezdí se spotřebou do 15 litrů, plynulá jízda nízkou rychlostí spotřebu srazí i ke třinácti, dvanácti. Normovaná spotřeba je 14,6 a za příplatek 100 000 korun auto přestaví na LPG. Výsledek ve své podstatě ale odpovídá leckterému menšímu evropskému benzinovému SUV.

Osmiválec přitom je jako z jiného světa, na který již v Evropě nejsme zvyklí. Volně dýchá bez turba, a tak nabízí onu čistou gradaci výkonu, je mu cizí onen plochý projev turbomotorů, onen razantní nástup točivého momentu. Vše se děje plynule, sametově a s decentním americkým bubláním zpod kapoty.

Převodovka sice při potřebě silnější akcelerace musí honit převody a podřazovat, ale většinou si obří motor jen hučí pod vousy a otáčky nepřesahují dva tisíce.

Kromě toho je to ukázkový tahoun. Oficiálně v Evropě zvládne přívěs o hmotnosti 3,5 tuny, to je ale jen omezení dané homologací, podle americké specifikace se dá utáhnout 3,7 tuny, a to je v nabídce ještě verze s kratším stálým převodem. S ní se dá utáhnout přes pět tun. Ideální pro všechny, kteří potřebují vozit auta, bagříky, dřevo, lodě… Podvozek a pohonné ústrojí mají i speciální režim pro tažení.

Samotná korba nikterak velká není, přívěs je u RAM nutnost. Auto v naší specifikaci mělo bočnice vybavené úložnými prostory RAM Box, které se hodí na nejrůznější drobné nářadí, zmenšují ale využitelnou šířku korby. Mezi bočnice se vejde jen jedna europaleta, na délku má korba jen 1,7 metru. Ptáte se na užitečné zatížení? Oficiálně 1096 kilo.

Kromě praktických parametrů umí RAM zaujmout i tím, jak svoji posádku umí hýčkat. V evropských pick-upech často vzadu není zrovna moc místa, mají hodně vzpřímená opěradla a delší cesta na nich, to není žádný med. V RAM je to jiné, delší korbu vyměnil za královský vnitřní prostor. Před koleny máte více místa než v prodlouženém Mercedesu třídy S a sedadla jdou polohovat, aby si cestující, klidně se dozadu vejdou i tři, mohli udělat pohodlí.

Vpředu jsou pak dvě pohodlná široká křesla, která musí přece vyhovět i tělnatějším Američanům. Zpracování je solidní, nechybí spousta odkládacích prostor a čalounění v pravé kůži. Stejná se prý používá při výrobě koňských sedel. Pravé dřevo na palubní desce ukazuje vypálený nápis Longhorn, název speciální výbavy určené pro náruživé kovboje.

Ti jistě ocení falešné přezky sedlových brašen, pardon, kapes na zadní straně předních opěradel i imitaci aligátoří kůže a další odkazy na rančerskou tradici USA. Pokud se mezi nimi najdou fanoušci moderní techniky, zalíbí se jim i velikánský dotykový displej s podporou Android Auto a Apple CarPlay. Klimatizace má naštěstí mechanická tlačítka po stranách.

Celek působí svébytně, neevropsky, ale přitažlivě. Jako správné luxusní auto musí být Longhorn také komfortní. O to se kromě sedadel stará aktivní potlačování hluku, díky němuž je velký pick-up, který by měl mít logicky velký problém s aerodynamickým burácením na dálnici, velice tichý.

A co komfort jízdy? Auto na rámu? To nevěstí nic dobrého. Vzduchový podvozek se ale snaží o opak. Dlouhé vlny přejede RAM klidně a s přehledem, na ostřejších nerovnostech se ale začne otřásat. Tady měchy a rám komfortu neprospívají, trochu pomůže zatížení korby a svou roli by sehrály i menší disky.

O sportovní auto se pochopitelně nejedná, limitem je však především jeho velikost, do zatáčky je nutné ho skládat s rozvahou. Stejně tak Longhorn není ani vysloveně terénním modelem. V blátě a mezi kameny snadno dojdou k úhoně obrovská 22" kola a kromě toho autu chybí uzávěrka zadního diferenciálu.

Vystačit si budete muset s odpojitelným pohonem 4×4 (díky mezinápravovému diferenciálu se ale dá čtyřkolka na rozdíl třeba od evropského Fordu Ranger používat i na silnici), redukční převodovkou a nastavitelnou světlou výškou. V drtivé většině případů to bude stačit. V terénu oceníte i solidní komfort odpružení.

RAM 1500 5.7 V8 HEMI Longhorn Motor: benzin 8válec, 5654 cm3

Výkon: 291 kW při 5600 ot./min

Točivý moment: 556 Nm při 3950 ot./min

Nejvyšší rychlost: 170 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: neudává se

Kombinovaná spotřeba: 14,6 l/100 km

Objem korby dle SAE: 1,5 m3

Cena: od 1 959 329 Kč vč. DPH

Tak takový je: překvapivě civilizovaný, tichý, prostorný, obří tahoun. Je to auto, s nímž si hrdý Texasan večer zajede do divadla a druhý den ráno odtáhne přívěs naložený balíky slámy. Američané jako my vyznávají auta, která splní vše, co se od nich chce, jen jsou o trochu větší než to naše kombi velikosti Octavie. Však mají také u Walmartu větší parkoviště než my u Kauflandu.