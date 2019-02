Americká studie varuje: Autonomní vozy způsobí komplikace při parkování

Studie, za níž stojí tým vědců z univerzity v kalifornském Santa Cruz, varuje před tím, že se lidé budou chtít vyhnout placení parkovného. Svůj autonomní vůz prostě pošlou kroužit po okolních ulicích.

Samotnému šoférovi autonomní auta parkování jednoznačně usnadní. Představte si, že jedete na akci do centra města. Váš autonomní vůz vás prostě vyloží na místě určení a odjede si zaparkovat. Vyřešeno, žádné nervování při hledání volného stání.

Samořiditelná auta takto mohou dokonce uspořit prostor potřebný k parkování - budou jim stačit menší parkovací místa, nebude třeba nutné u nich po zaparkování otevírat dveře.

Američtí vědci pod vedením profesora environmentálních studií Adama Millard-Balla ale varují před tím, že lidé budou v tomto ohledu robotická auta zneužívat.

Při snaze ušetřit pošlou vůz hledat parkování zdarma, případně ho rovnou nasměrují domů. V extrémním případě by to dokonce mohlo dojít tak daleko, že auta budou jen bezcílně kroužit po okolí. Finančně to totiž vyjde výhodněji než zaplatit parkovné.

"I v případě, že započítáte cenu elektřiny k pohonu autonomního vozu, ztrátu hodnoty, opotřebení auta a jeho údržbu, hodina kroužení vyjde na nějakých padesát amerických centů. To je méně, než kolik stojí parkovací poplatek ve většině malých měst," říká Millard-Ball.

Zatímco dosud tak typicky modré zóny v pražském centru donutily řadu řidičů přesednout do hromadné dopravy, autonomní vozy podle Millard-Balla mohou dopravu v městských ulicích zintenzivnit.

Vědci použili speciální mikrosimulační modely a s využitím dat z centra San Franciska došli k tomu, že by se v takovém případě mohla doba potřebná k cestě do center měst, z nich a v jejich rámci dokonce zdvojnásobit.

Studie kvůli tomu navrhuje zavedení nových poplatků, které vycházejí z londýnského "congestion charge", tedy mýtného za vjezd do centra měst. Tyto poplatky by mohly být založeny na době, kterou auta stráví na městských ulicích - ať už zaparkovaná, nebo v pohybu, nebo i na vzdálenosti, kterou po městě ujedou, a energii, již přitom spotřebují.