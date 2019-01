Plně autonomní auto je utopie, říká šéf firmy, která v jejich vývoji pokročila nejdál

Jen těžko by se dal najít větší odborník na autonomii než společnost Waymo, která patří Googlu. Se svými prototypy samořiditelných aut dokázala na veřejných silnicích najet více než 16 milionů kilometrů, což je o poznání více než v případě konkurence (Uber má na kontě pouhých 3,2 milionu). Vozy s technologií Waymo také zvládnou v průměru rekordních 9000 kilometrů mezi zásahy řidiče, kdežto prototypy od GM jen dva tisíce. Podle šéfa firmy, Johna Krafcika, ale bude mít autonomie vždy svá omezení.

Krafcik na konferenci Wall Street Journal přiznal, že i když autonomní auta existují již dnes, nejsou běžná, a než se tak stane, bude to trvat několik desetiletí. I v takovém případě nebudou samořiditelné vozy schopné řídit se samy za všech podmínek a bude zapotřebí dohled člověka.

Problémem jsou podle Krafcika zejména těžké povětrnostní podmínky. Senzory totiž nefungují správně, když sněží nebo prší, a sám šéf Waymo přiznává, že si nemyslí, že by se to někdy dodavatelům povedlo vyřešit. "Řízení ve sněhové vánici nebo prudkém lijáku je složité i pro člověka," podotkl Krafcik.

Shoduje se tak s šéfvývojářem BMW Klausem Fröhlichem. Ten na představení vysoce automatizovaného konceptu iNext řekl Aktuálně.cz, že si myslí, že přinejmenším v dohledné době může být plně autonomní vůz realitou jen v omezené oblasti - například v čínském smart city. Systémy podle něj nejsou dostatečně neprůstřelné, aby se na ně dalo spolehnout za všech eventualit.

Waymo se vývojem autonomních vozů zabývá již deset let, má flotilu na 600 samořiditelných aut, s nimiž jezdí v okolí 25 velkých amerických měst. Od prosince nabízí na předměstí města Phoenix autonomní taxi ve stylu Uberu - uživatelé si auto přivolají pomocí aplikace a to je samo odveze na místo určení. Zatím však pod dohledem řidiče-člověka.

Pokud se podle Krafcika někde autonomní auta v brzké době prosadí, mohla by to být nákladní doprava. Jen v USA chybělo loni na 50 000 řidičů kamionů, do budoucna by toto číslo mohlo vzrůst až k 275 tisícům. "Autonomní náklaďák, který bude jezdit od jednoho překladiště k druhému, je přitom relativně jednoduchá záležitost," myslí si Krafcik.

Daimler ostatně začne již letos prodávat v USA nákladní vozy (upravené Freightlinery Cascadia), které budou schopné samy brzdit, zrychlovat a řídit se v jakékoli rychlosti. Společnost chce do vývoje autonomních technologií investovat 500 milionů eur.