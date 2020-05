Americká policie chytila za volantem pětiletého kluka. Jedu si pro Lamborghini, řekl

Hlídka dopravní policie v USA zastavila na dálnici SUV, které nepochopitelně přejíždělo z pruhu do pruhu. Za jeho volantem seděl pětiletý chlapec, u sebe měl tři dolary a tvrdil jim, že si jede pro Lambo, které mu rodiče nechtějí koupit.

Pětiletý chlapec vyrazil z Utahu do Kalifornie. Jel si koupit Lamborghini. | Video: Reuters

Svým očím nemohli uvěřit policisté v americkém státě Utah, když se ukázalo, že auto, které zastavili na dálnici, řídí pětiletý kluk. Vysvětlil jim, že si jede do Kalifornie pro Lamborghini. Jak ale informovala televize CNN na svých internetových stránkách, měl u sebe pouhé tři dolary (přibližně 75 korun).

Policejní hlídku na dálnici zaujalo vozidlo typu SUV, které jelo jen asi 50kilometrovou rychlostí a přejíždělo mezi jednotlivými pruhy. Když policisté auto zastavili, zjistili, že na okraji předního sedadla sedí velmi mladý řidič a sotva dosáhne nohama na brzdový pedál.

Ukázalo se, že chlapec se rozhodl vzít věci do svých rukou poté, co se pohádal s matkou kvůli tomu, že mu odmítla koupit Lamborghini. To se dá ve Spojených státech pořídit od 200 000 dolarů (asi pět milionů korun) výše, uvedla CNN.

Podle policie je nyní na prokuratuře, zda obžaluje chlapcovy rodiče kvůli tomu, že ho svěřili do péče jeho sourozenců v době, když nebyli doma.