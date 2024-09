Ameriku si rozvracet nenecháme. Harleye burácely Prahou, házel se Jakeš do koše

Foto: All American Fest

Festival All American Fest láká motorkáře i rodiny s dětmi. Akce se účastnilo téměř 20 tisíc lidí, Prahou projel štrůdl 800 motocyklů mnoha značek. Nechyběl prezident Petr Pavel.

Poslední prázdninový víkend se na holešovickém Výstavišti uskutečnil další ročník All American Festu, akce, která v sobě spojuje Prague Harley Days s rodinným food festivalem Smoke & Fire, open-air podobou FMX Gladiator Games a letos prvně i s evropským festivalem Route 66.

Třídenní akce přilákala celkem 19 000 návštěvníků, z nichž 3600 dorazilo na motocyklech všech značek a 800 z nich se účastnilo sobotní jízdy hlavním městem.

"Praha tak zakončila prázdniny v duchu Ameriky, svobody, volnosti, silných strojů, adrenalinu, dobrého jídla a pití i rodinné zábavy," chlubí se organizátoři.

Jeden z účastníků odcházel s výhrou v podobě cesty do Ameriky, přímo na Route 66, v rámci které navštíví i Las Vegas, Los Angeles, Hollywood a další ikonická místa USA.

Ani letos si All American Fest nenechal ujít prezident Petr Pavel, který se zúčastnil sobotního oficiálního zahájení a následně strávil na akci několik hodin. Během nich si užil část programu a zároveň prošel areál.

Zastavil se také u stánku motorkářské skupiny, která si říká Havloids. Populární aktivitou byla hra s názvem Hod Jakeše do koše. Rudou publikaci hodil a neminul Petr Pavel hned třikrát.

Na samotném slavnostním zahájení nechyběl viceguvernér státu Oklahoma Matt Pinnell, který dorazil prezentovat americkou Route 66 a přiblížit ji návštěvníkům All American Festu.

"Ať už jste dorazili kvůli motocyklům a tradiční spanilé jízdě, nebo naopak za koncerty, family zónou, nebo si užít dobré jídlo, nebo naopak adrenalinovou podívanou v podobě exhibic ve freestyle motokrosu, věříme, že se budete rádi vracet. I v příštím roce se budeme snažit připravit jedinečnou událost, jen možná v trochu upravené podobě. Chceme vyzdvihnout to, co vás bavilo nejvíce, dát programu ještě větší grády a maximálně ucelit celou koncepci akce," říká Jaroslav Vavřina, organizátor All American Festu.

Chtěl by, aby se po dvanácti letech událost dále rozvíjela. Ani za rok ale prý návštěvníci nepřijdou o tradiční spanilou jízdu, exhibici ve freestyle motokrosu, koncerty, výstavu motocyklů, pole dance, post-apo zónu, vyžití pro rodiny s dětmi a mnoho dalšího.