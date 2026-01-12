Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování proti předsedovi Fedu

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo v neděli vyšetřování proti předsedovi americké centrální banky (Fed) Jeromeovi Powellovi, píší agentury. Obvinění se týká sporné rekonstrukce budovy Fedu, o které hovořil Powell v loňském červnu před Kongresem.
Podle Powella jde o snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa získat větší vliv nad Fedem a měnovou politikou, za kterou šéf Bílého domu Powella dlouhodobě kritizuje.
"Jde o to, jestli Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo jestli bude měnová politika určovaná politickým tlakem a zastrašováním," řekl podle BBC Powell, který také o zahájení vyšetřování informoval. Ministerstvo spravedlnosti ani Bílý dům záležitost zatím nekomentovaly.
Trump opakovaně vyzval k odvolání Powella z vedení Fedu. Kritizuje ho také za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle, jak by si prezident přál. Už v minulém roce také podpořil případné vyšetřování Kongresu, zda Powell při červnovém slyšení bankovního výboru Senátu nelhal. Šéf Fedu během něho odpovídal na otázky stran tohoto projektu poté, co jej bulvární list New York Post přirovnal k paláci ve Versailles.
Prezident už na konci loňského roku uvedl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit tento měsíc. Naznačil také, že ve vedení Fedu by mohl stanout jeho ekonomický poradce Kevin Hassett. Kritici v tom vidí Trumpův záměr oslabit nezávislost centrální banky, která stanovuje úrokové sazby nezávisld na prezidentově přání.
"Pokud ještě existovaly nějaké pochybnosti o tom, zda poradci v Trumpově administrativě aktivně usilují o ukončení nezávislosti Fedu, tak nyní by o tom pochyby panovat už neměly," řekl senátor Thom Tillis ze Severní Karolíny. Ten se také vymezil proti Powellově odvolání.
ŽIVĚMrazy kulminují, přijde ledovka, varuje předpověď. Poté se však počasí výrazně změní
Mrazivé počasí a sníh i dnes na některých místech v Česku komplikují provoz. Řidiči jsou kvůli rozbředlému sněhu vyzýváni k opatrnosti. V Hliništi v jihočeské části Šumavy dnes padl 35 let starý teplotní rekord. Podle ČHMÚ se však do Česka blíží teplá fronta.
Půl století od Studny: proč příběh šíleného otce se sekyrou dodnes nedává nikomu spát
Z ložnice se ozve křik, vrah se šíleně kývá sekyrou a syn bojuje o život v hluboké studni. Před 50 lety vtrhla na obrazovky tehdejší československé televize Studna. Jenže zatímco seriálový major Zeman měl jasno, skutečný zločin z Vonoklas zůstává i po půl století plný pochybností. Co tehdejší vyšetřovatelé raději zamlčeli a proč se z rodinné tragédie musela stát politická zbraň?
V Polsku ho viní ze zpronevěry. Exministr získal od Orbána azyl v Maďarsku
Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik.
ŽIVĚRusko v noci masivně útočilo na Kyjev i Oděsu, dodávky elektřiny váznou
Rusko v noci na dnešek znovu zaútočilo na Kyjev nebo jihoukrajinskou Oděsu. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Z Oděsy jsou hlášeni dva zranění. Útoky ukrajinských dronů bez podrobností hlásí Moskva.
Čapkovi roboti? To zní možná školometsky, ale hleďme, co už umí Muskův Optimus
Když třicetiletý Karel Čapek před více než sto lety napsal své drama R.U.R., dal tím světu nejen skvělé umělecké dílo, ale současně i slovo robot. Jen pro upamatování – zkratka v názvu divadelní hry znamená Rossumovi univerzální roboti a odkazuje se ke klíčovému prvku tohoto díla.