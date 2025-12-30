Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Trump znovu útočí na šéfa Fedu a hrozí mu žalobou

ČTK

Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil, že by mohl podat žalobu na předsedu americké centrální banky (Fed) Jeromeho Powella za to, co nazval „hrubou nekompetentností“ v souvislosti s Powellovým vedením renovace sídla centrální banky ve Washingtonu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters.

Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách
Americký prezident Donald TrumpFoto: Reuters
Reklama

Trump opakovaně zmiňuje zvýšené náklady na renovaci ústředí Fedu jako argument pro možné Powellovo odvolání, žalobou ze stejného důvodu mu pohrozil už v srpnu. Trump v úterý novinářům na Floridě také řekl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit „někdy v lednu“. Prezident už dříve uvedl, že jméno budoucího předsedy centrální banky oznámí na začátku příštího roku, a současně naznačil, že půjde o jeho ekonomického poradce Kevina Hassetta.

Související

Powellův mandát v čele centrální banky končí v květnu 2026, členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028. Trump jej od lednového návratu do Bílého domu opakovaně kritizuje kvůli neochotě prudce snižovat úrokové sazby a prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. V projevu v Kongresu tento měsíc Trump zopakoval, že příštím šéfem Fedu bude někdo, kdo věří, že se úrokové sazby mají výrazně snížit.

Fed v prosinci podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Po třetím snížení sazeb v řadě bude mít podle Powella centrální banka na příštích zasedáních prostor k opatrnějšímu přístupu.

Předseda americké centrální banky (Fed) Jerome Powell
Předseda americké centrální banky (Fed) Jerome Powell Foto: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Spotlight - Pavla Gomba
Spotlight - Pavla Gomba
Spotlight - Pavla Gomba

Pětiletí mniši vstávají ve čtyři. Brutální režim v Bhútánu popisuje Pavla Gomba

Dětský fond OSN (UNICEF) už přes 50 let pomáhá v Bhútánu se vzděláváním, výživou nebo ochranou dětí. Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba zemi několikrát navštívila a považuje ji za jedinečnou. Například v tom, jak velmi rychle se vyvíjí, přičemž se snaží udržet místní tradice. „Neznám jiný stát, kde by lidé byli tak hrdí na svou zemi a opravdu upřímně, nefalšovaně měli rádi svého krále.“

Leonardo DiCaprio jako bývalý revolucionář snažící se zachránit svou dceru ve filmu Jedna bitva za druhou.
Leonardo DiCaprio jako bývalý revolucionář snažící se zachránit svou dceru ve filmu Jedna bitva za druhou.
Leonardo DiCaprio jako bývalý revolucionář snažící se zachránit svou dceru ve filmu Jedna bitva za druhou.

Deset nejlepších filmů roku 2025: Jedna bitva za druhou i Sny o vlacích

Rok 2025 se blíží do finále, a tak není na škodu připomenout si filmy, které by neměly být zapomenuty. Vybrali jsme pro vás desítku těch nejzajímavějších a hodných pozornosti nejen v tomto roce. Ať už díky scénáři, režii, hudbě, hereckým výkonům, tématu či celkově stylové podívané. Jakmile budete mít možnost, doporučujeme ke zhlédnutí.

Finland Czech Republic World Junior Hockey
Finland Czech Republic World Junior Hockey
Finland Czech Republic World Junior Hockey

To byla nádhera! Český mladík drzou fintou rozhodl o výhře nad silnými Finy

Nádherná finta Adama Jiříčka rozhodla o vítězství českých hokejistů na mistrovství světa hráčů do 20 let nad Finskem. Mladý obránce si na ni troufl v prodloužení, kdy si 81 vteřin před koncem prostrčil před brankářem hokejku mezi nohama a za zády poslal puk do sítě. V normálním hracím čase skončil duel 1:1, soupeř vyrovnal 19 vteřin před koncem třetí třetiny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama