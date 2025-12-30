Nová koalice chce usnadnit propouštění úředníků. Do sněmovny už míří změna zákona

Čtveřice poslanců vládní koalice ve Sněmovně chce od července příštího roku nahradit zákon o státní službě novou normou, která podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy.
Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Pod návrhem jsou podepsáni Radek Vondráček a Zuzana Ožanová (oba ANO), předseda Svobodných Libor Vondráček (za SPD) a Renata Vesecká (Motoristé).
Služební zákon platí od ledna 2015. Jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do unie a jeho nepřijetí Evropská unie dlouho kritizovala.
Nový zákon o státních zaměstnancích je podle jeho předkladatelů nutný kvůli posílení flexibility státní služby, snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajících byrokratických postupů. Tvůrci normy chtějí zrušit správní řízení při zaměstnávání úředníků a nahradit jej pracovní smlouvou.
"Pracovní smlouvu bude možné v zákonných mezích měnit na základě shodné vůle správního úřadu a státního zaměstnance nebo rovněž jednostranným právním jednáním - převedením nebo přeložením, bude-li to ve veřejném zájmu," uvedli tvůrci zákona. Norma podle nich rozšiřuje důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo ruší postavení státního zaměstnance mimo výkon služby.
Podle serveru Novinky.cz, který dnes na předložení normy upozornil, by zaměstnanci nově mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z 60 na 20 dní. Pokud by pracovní místo bylo zrušené v rámci systemizace, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Libor Vondráček podle serveru připustil, že změny umožní se rychleji zbavit lidí dosazených předchozí garniturou.
Vyhodit státního zaměstnance, stejně jako odvolat vedoucího státního zaměstnance, bude možné podle předkladatelů ze zákonem taxativně vymezených důvodů. Kromě zrušení systemizovaného místa a nevyhovujícího pracovního hodnocení k nim má patřit jeho přemístění mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost, závažné porušení nebo soustavně méně závažné porušování povinností zaměstnance.
Naopak ochrana postavení státního zaměstnance a stabilita jeho zaměstnání má být zajištěna fixací druhu práce v pracovní smlouvě na systemizované pracovní místo v rámci správního úřadu a na činnosti vykonávané na tomto místě. Státnímu zaměstnanci bude umožněno domáhat se právní ochrany před nezákonným postupem úřadu žalobou k obecnému soudu. Kariérní růst má být posílen možností obsadit pracovní místo státním zaměstnancem zařazeným v témž úřadu nebo v jiném správním úřadu bez výběrového řízení. Návrh také ruší některé výjimky z požadavků na vzdělání.
Centrum obsadí stovky policistů i hasiči. Praha se chystá na příchod nového roku
V centru Prahy se o zajištění bezpečnosti budou o silvestrovské noci starat stovky policistů, svoji službu posílí i zdravotničtí záchranáři. Na Staroměstském náměstí vznikne stanoviště záchranné služby. Bude tam stát záchranářský vůz Golem, který disponuje 12 lůžky, a další sanitky.
ŽIVĚMír na Ukrajině je na obzoru, věří Tusk a další evropští státníci
Polský premiér Donald Tusk je přesvědčen, že mír na Ukrajině je na obzoru. Uvedl to po dnešní telekonferenci s evropskými spojenci a Kanadou. Také německý kancléř Friedrich Merz poznamenal, že mírový proces se posouvá vpřed.
Tak obří loupež Němci nepamatují. Nervózní klienti brali vykradenou spořitelnu útokem
Kořist v hodnotě přibližně 30 milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé při pondělním vloupání do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu.
Smrt zůstává záhadou. Nejasná je i role masky na obličeji
Příčina úmrtí norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena by měla být známa nejpozději v březnu Oznámila to advokátní kancelář, která zastupuje jeho rodinu.
Blízký Zelenského muž vypátrán. Uprchl ještě před razií a pak se po něm slehla zem
Zmizel doslova přes noc. Ráno 10. listopadu se Ukrajina probudila bez jednoho z nejvlivnějších lidí v zákulisí prezidentské moci – podnikatele Timura Mindiče. Muže, jehož jméno je dlouhodobě spojováno s prezidentem Volodymyrem Zelenským a který se stal klíčovou postavou jednoho z největších korupčních skandálů posledních let.