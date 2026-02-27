Přeskočit na obsah
27. 2. Alexandr
Zvrat v restituci. Dědička rodu Walderode získá nábytek zámku, památkáři spor vzdali

ČTK

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Semilech.

Zámek Hrubý Rohozec
Zámek Hrubý RohozecFoto: CTK
Verdikt není zatím pravomocný. Národní památkový ústav (NPÚ) se ale odvolávat nebude, řekla regionální mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová. Podle ní očekávají, že se s dědičkou rodu dohodnou.

"Vzhledem k tomu, že pro NPÚ je naprosto klíčová a zásadní záchrana a ochrana památek, bylo i v kontextu velkorysého příslibu paní doktorky Kammerlander o věnování objektu – a mobiliáře - státu rozhodnuto, že NPÚ nebude dále pokračovat v soudním sporu a bude plně akceptovat vynesený rozsudek," řekla Bidlasová.

S ohledem na rozsah této restituční kauzy se dnes soud zabýval jen mobiliářem zámku. O budově, která je národní kulturní památkou, nerozhodoval. Vdova po Karlovi des Fours Walderode by měla získat zhruba 5000 položek, konkrétně nábytek, obrazy, zbraně či svícny.

