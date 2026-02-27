Zvrat v restituci. Dědička rodu Walderode získá nábytek zámku, památkáři spor vzdali

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Semilech.
Verdikt není zatím pravomocný. Národní památkový ústav (NPÚ) se ale odvolávat nebude, řekla regionální mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová. Podle ní očekávají, že se s dědičkou rodu dohodnou.
"Vzhledem k tomu, že pro NPÚ je naprosto klíčová a zásadní záchrana a ochrana památek, bylo i v kontextu velkorysého příslibu paní doktorky Kammerlander o věnování objektu – a mobiliáře - státu rozhodnuto, že NPÚ nebude dále pokračovat v soudním sporu a bude plně akceptovat vynesený rozsudek," řekla Bidlasová.
S ohledem na rozsah této restituční kauzy se dnes soud zabýval jen mobiliářem zámku. O budově, která je národní kulturní památkou, nerozhodoval. Vdova po Karlovi des Fours Walderode by měla získat zhruba 5000 položek, konkrétně nábytek, obrazy, zbraně či svícny.
Přes 100 tisícům cestujícím propadne Lítačka. Úřad radí, jak to řešit. Hrozí postih
Lidé, kteří mají pražskou kartu na MHD Lítačka s původním datem konce platnosti v roce 2020, si ji musí letos vyměnit za novou. Týká se to asi 370 000 karet, ale reálně 130 000 lidí, kteří na ní mají nahraný platný kupon. Uvedl to Vladimír Antonin Bláha, mluvčí pražské městské společnosti Operátor ICT (OICT), která se o Lítačku stará.
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
Výsledky českých tenistů a tenistek? Pořád musím někomu něco vysvětlovat, říká Kodeš
Legendární tenista Jan Kodeš oslaví nedělní osmdesáté narozeniny v domovském klubu I. ČLTK Praha na Štvanici, jako dárek si přeje do dalších let zdraví.
Křest světlem. Skvělí Tata Bojs v pražském Karlíně tvořili vesmír a padali po zádech
Domácí kapela Tata Bojs ve čtvrtek večer roztančila pražské Forum Karlín svým unikátním křtem nového alba V původním snění. Na pódiu během vystoupení přivítala i dva hosty a potěšila nejen své skalní fanoušky.
"Je to otevřená válka". Pákistán napadl sousední zemi
Pákistán dnes ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly tiskové agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem.