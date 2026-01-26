Zoo v Praze povede poprvé v historii žena. Lenka Poliaková radila i ministrovi

Ředitelkou pražské zoologické zahrady se stane její bývalá zaměstnankyně Lenka Poliaková, podle informací ČTK o tom dnes rozhodli městští radní. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru a poradkyně ministra.
„Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky skvělé práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat,“ sdělila Poliaková. Do instituce chce přinést své zkušenosti z podnikání i státní správy a zajistit jí ekonomickou i personální stabilitu.
„Jednou z mých hlavních priorit uvnitř zahrady pak bude otevřená komunikace se zaměstnanci a nastavení společné vize, protože sjednocený a motivovaný tým je základem každé instituce,“ doplnila Poliaková.
Do výběrového řízení se přihlásilo 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy. Výběrová komise zasedla naposledy dnes v 10:00, její stanovisko je doporučující. O hodinu později se sešla městská rada.
Bývalý ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek rezignoval v září poté, co ho někteří zaměstnanci obvinili z šikany a bossingu. Bobek obvinění odmítl. V čele zoo stál od začátku roku 2010. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.
