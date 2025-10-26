Zatímco v pražské zoo začaly "dýňové hody" pro zvířata, radní na magistrátu mají za sebou napjaté jednání. Vše začalo nenápadně, když se vedení metropole rozhodovalo, jak napravit pošramocené pracovní prostředí v zoologické zahradě poté, co vyplul na povrch bossing ze strany končícího ředitele Miroslava Bobka.
Gesční náměstkyně Jana Komrsková se proto domluvila se společností Konsent Solutions, která měla školit zaměstnance o problematice šikany a nastavit způsoby jejich řešení i prevence. Šlo o smlouvu za 210 tisíc korun.
Pak ale nastaly problémy. Spolek Konsent sice vznikl v roce 2016, společnost s ručením omezením Konsent Solutions byla ovšem založena až letos 7. října. O deset dní později s ní magistrát podepsal smlouvu, třebaže firma ještě neměla živnostenské oprávnění.
Radní na magistrátu kritizovali také skutečnost, že společnost vede Johanna Nejedlová, známá Komrskové a někdejší členka Pirátů. "Tohle je fakt šméčko," vzkázala náměstkyně primátora a nově také šéfka pražské ODS Alexandra Udženija už ve čtvrtek na zastupitelstvu.
"Považuji za naprosto nepřijatelné, aby příspěvková organizace města - Zoo Praha - dostávala služby od firmy, která nesplňuje ani základní zákonné podmínky podnikání. O to více je problematické, že takové rozhodnutí učinila přímo členka vedení města - náměstkyně Komrsková - a tím město vystavila reputačnímu i právnímu riziku," uvedl šéf klubu ODS Tomáš Portlík.
Komrsková se ale brání - podle ní zakázku do 250 tisíc mohl odbor zadat bez poptávkového řízení. "V tomto případě, kdy chceme situaci v zoo urychleně řešit, dává toto řešení absolutní smysl. Nad rámec jeho povinností odbor provedl poptávkové řízení, ze kterého vzešly nabídky dvou zájemců. Vybrali jsme tu levnější za 210 tisíc korun," řekla redakci Aktuálně.cz pirátská náměstkyně.
Smlouva nebude, firma zvažuje další kroky
Ředitelku Konsentu Johannu Nejedlovou sice Komrsková podle svých slov zná, ale pouze z odborných kruhů. Odmítla, že by účelně "přihrála" zakázku své známé.
"Je uznávanou odbornicí na dané téma. S magistrátem navíc v minulosti úspěšně spolupracovala. Rozhodně s ní nechodím na divočáky a ani mi nestaví rezidenci v Chorvatsku jako dodavatelé řediteli Patriku Romanovi z Pražských služeb," napsala Komrsková redakci s odkazem na jinou metropolitní kauzu.
Pražští zastupitelé nakonec celý plán zatrhli a odhlasovali ukončení smlouvy se společností Konsent Solutions. Jednatelka Johanna Nejedlová o víkendu nicméně uvedla, že podle právních posudků mohla smlouvu bez problémů podepsat a nedopustila se protiprávního jednání.
"Že firma Konsent Solutions nic neporušila, dokládá nejen právní stanovisko, ale i to, že z magistrátu dorazila dohoda o ukončení spolupráce, nikoliv její vypovězení, zjevně protože pro vypovězení neexistuje žádný právní důvod," uvedla Nejedlová. Nyní zvažuje, zda na dohodu přistoupí - nelíbí se jí, že kauza poškozuje reputaci firmy.
Stěhování po nocích? Nesmysl, vzkázal Bobek
Co se týče končícího ředitele Miroslava Bobka, ten svou funkci definitivně opustí závěrem října. V uplynulých týdnech byl ale pod drobnohledem nejen médií, ale také vlastních zaměstnanců, které si kvůli bossingu a šikaně znepřátelil.
Mezi oslovenými pracovníky pražské zoo se začalo šeptat o tom, jak Bobek po nocích skartuje dokumenty i s pomocí rovněž končící tajemnice Renaty Švejdové. Bezpečnostní kamery navíc zachytily, jak si pod rouškou noci letitý ředitel zoo údajně nechává odvážet nákladní dodávku plnou věcí.
Jeden z několika pořízených snímků redakce Aktuálně.cz získala od zaměstnanců zoo; jejich jména redakce zná, ale ti si přáli zůstat v anonymitě. Bobek si měl nechat odvážet věci hlavně začátkem října, vždy před příchodem rána.
Bobek ale rázně odmítl, že by šlo o cokoliv nekalého. "Kolegové pouze vyklidili mou kancelář, a to nikoli v noci. Mě mohly kamery zachytit pouze sporadicky, a to cca mezi 9. a 16. hodinou. Čerpám dovolenou a v zoo jsem se v poslední době zastavil asi tak třikrát," řekl redakci s tím, že řada věcí ani nezamířila k němu, ale na sklad.
Rovněž se ohradil proti tvrzením, že po nocích skartuje dokumenty. Všechny jsou podle něj navíc digitalizované či v archivu zoo. Dodal, že spekulace žijí vlastním životem, radost mu ale nedělají. "Je to masakr, co se o mně dál šíří," sdělil redaktorovi Aktuáně.cz.
Stejně tak se mezi zaměstnanci Zoo Praha šeptá o tom, že je Bobek tzv. zaměstnancem na překážce, což je situace, které zaměstnanci brání v plnění pracovních povinností, aniž by za to nesl zodpovědnost. "Čerpám klasickou dovolenou," řekl k této spekulaci Bobek.
Redakce Aktuálně.cz se obrátila také na náměstkyni Komrskovou, ta věc odmítla komentovat. "Nebudeme odpovídat. Ona drby nekomentuje. Díky za pochopení," uvedl za ni mluvčí pražských Pirátů Michal Polák.
Vyhlíží se nástupce
Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Od 1. prosince by se vedení příspěvkové organizace měl ujmout některý z jejích zaměstnanců, aby se Kyjovský mohl vrátit k práci v odboru.
Pražský magistrát jako zřizovatel v posledních dvou letech poslal na fungování zoo vždy téměř 200 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy za loňský rok. Za doplňkové činnosti, jako jsou platby za parkování, reklamu a pronájmy, zoo loni inkasovala víc než 133 milionů korun, ze vstupného měla téměř 300 milionů korun.