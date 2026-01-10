Zmocněncem pro digitalizaci bude místopředseda ANO Králíček

Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda v pondělí jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka.
Vyplývá to z návrhu na zřízení pozice při úřadu vlády, který v pondělí projedná kabinet. Vytvoření funkce zmocněnce podle návrhu reaguje na potřebu centralizovaného strategického řízení v oblastech přesahujících působnost jednotlivých ministerstev a vyžadujících jednotný přístup státu.
O Králíčkovi, který je poslancem od roku 2017 a místopředsedou ANO poslední dva roky, se dříve spekulovalo jako o kandidátovi na post poradce pro národní bezpečnost. Tu však zaujal diplomat Hynek Kmoníček. Podle materiálu pro ministry by měl Králíček do funkce zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost nastoupit v úterý.
Digitalizace je podle návrhu předloženého premiérem Andrejem Babišem (ANO) jedním ze základních pilířů fungování státu, veřejné správy, kritické infrastruktury i ekonomiky.
„Současně se však digitalizovaný stát stává zranitelnějším vůči kybernetickým útokům, hybridním hrozbám a dalším formám strategického nátlaku. Cílem předkládaného návrhu je posílit strategickou odolnost státu,“ stojí v materiálu.
Nová pozice má umožnit systematickou a dlouhodobou koordinaci klíčových strategických projektů v digitalizaci, kybernetické bezpečnosti, hybridní obraně, krizovém řízení a ochraně kritické infrastruktury. Má také posílit schopnost Česka předvídat bezpečnostní rizika, účinně na ně reagovat a zajistit kontinuitu základních funkcí státu i v krizových situacích.
Zmocněnec bude působit při úřadu vlády, podle statutu ho bude jmenovat a odvolávat kabinet na návrh premiéra. Dostane za úkol zpracovat mimo jiné koncepce jednotných náborových a výcvikových center, národní bezpečné sítě, národní hybridní obrany, strategické odolnosti České republiky, systému dronové detekce a posílení odolnosti kritických objektů, a integrace systémů veřejné výstrahy, krizového řízení a sdílení informací v krizových stavech.
Zmocněnec bude mít za úkol také vyhodnocovat bezpečnostní situaci a předkládat vládě návrhy na opatření k posílení odolnosti země. Na základě dohody s ministry by se měl podílet na výběru ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), Digitální a informační agentury (DIA), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Centra dopravních informačních systémů, ČD-Telematika či Vojenského technického ústavu (VTÚ). Bude členem vládní rady pro informační společnost a Ústředního krizového štábu.
