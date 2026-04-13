Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

ČTK

Tři ze čtyř podezřelých, které policie v pátek zadržela kvůli krádeži peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v Praze 4, skončili ve vazbě. Čelí obvinění z krádeže vloupáním. U čtvrtého zadrženého kriminalisté neprokázali podíl na krádeži, proto ho propustili a je svědkem, řekli v pondělí policisté novinářům.

Současně si myslí, že případ souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku a obvinění cizinci ve věku 25 až 40 let chtěli v trestné činnosti pokračovat. Podle policistů to dokládá i nález zhruba 1,5 kilogramu výbušniny TNT při domovních prohlídkách u podezřelých.

S ohledem na to chce policie stíhání následně rozšířit o nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení, za který v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.

Související

Pachatelé podle policie poškodili o dubnovém velikonočním víkendu bankomaty v Opatovské ulici s použitím výbušniny, poté z nich ukradli všechny bankovky a odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. Kolik přesně podezřelí z bankomatu vzali, policie neuvedla. Část peněz ale našla při domovních prohlídkách.

"Máme zajištěnou finanční hotovost, která jednoznačně pochází z těch bankomatů, jsou tam evidentní stopy, které spojují peníze s těmi bankomaty, ale nemáme celou částku. Něco se jim určitě podařilo už nějakým způsobem utratit a část peněz ještě chybí," řekl v pondělí novinářům vedoucí prvního oddělení pražské policie Aleš Strach.

Podle něj podezřelí měli skutek nacvičený, trval jim zhruba dvě minuty. Uvedl, že měli připravené veškeré dopravní prostředky, útěkovou trasu a všechny věci, které k trestné činnosti potřebovali. "Takže bylo vidět, že jednak to určitě nedělali poprvé, ale že nácvik toho a ta organizovanost byla propracovaná," řekl Strach.

Policisté jednoho z podezřelých zadrželi v bytě a zbývající v autě. Při následné prohlídce bytu našli výbušniny a prostředky k jejich iniciaci.

Policisté rovněž uvedli, že od počátku spolupracovali se zahraničními kolegy, v jejichž zemi se staly podobné krádeže z bankomatů. "V současné chvíli se domníváme, že případ v naší zemi souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku," dodali.

Mohlo by vás zajímat
Czech President Petr Pavel visits Latvia
Pavel označil maďarské volby za dobrou zprávu pro Evropu, Babiš pozval Magyara

Výsledek maďarských parlamentních voleb je dobrá zpráva pro Evropu, voliči se vyjádřili pro změnu, uvedl prezident Petr Pavel nedělnímu hlasování, které po 16 letech ukončilo vládu premiéra Viktora Orbána. Český premiér Andrej Babiš (ANO), který Orbána před volbami podpořil, pogratuloval k vítězství lídrovi maďarské opoziční strany Tisza Péteru Magyarovi.

Péter Magyar začal zostra. Hned ve svém vítězném nedělním projevu prohlásil, že Orbánův režim skončil a že Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO.
Orbánův kat si nahrával manželku. Jak si poradí s „mega“ mocí? První kroky už oznámil

Po sečtení téměř všech hlasů pravděpodobný budoucí maďarský premiér Péter Magyar získá 138 křesel ze 199členného parlamentu, čímž si zajistí ústavní většinu. Strana Fidesz končícího šéfa vlády Viktora Orbána naopak získala pouze 55 křesel a po dlouhé době tak ztratí většinu. Kdo je muž, který našel recept, jak dlouholetého vůdce Maďarska porazit?

