Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

Tři ze čtyř podezřelých, které policie v pátek zadržela kvůli krádeži peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v Praze 4, skončili ve vazbě. Čelí obvinění z krádeže vloupáním. U čtvrtého zadrženého kriminalisté neprokázali podíl na krádeži, proto ho propustili a je svědkem, řekli v pondělí policisté novinářům.
Současně si myslí, že případ souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku a obvinění cizinci ve věku 25 až 40 let chtěli v trestné činnosti pokračovat. Podle policistů to dokládá i nález zhruba 1,5 kilogramu výbušniny TNT při domovních prohlídkách u podezřelých.
S ohledem na to chce policie stíhání následně rozšířit o nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení, za který v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.
Pachatelé podle policie poškodili o dubnovém velikonočním víkendu bankomaty v Opatovské ulici s použitím výbušniny, poté z nich ukradli všechny bankovky a odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. Kolik přesně podezřelí z bankomatu vzali, policie neuvedla. Část peněz ale našla při domovních prohlídkách.
"Máme zajištěnou finanční hotovost, která jednoznačně pochází z těch bankomatů, jsou tam evidentní stopy, které spojují peníze s těmi bankomaty, ale nemáme celou částku. Něco se jim určitě podařilo už nějakým způsobem utratit a část peněz ještě chybí," řekl v pondělí novinářům vedoucí prvního oddělení pražské policie Aleš Strach.
Podle něj podezřelí měli skutek nacvičený, trval jim zhruba dvě minuty. Uvedl, že měli připravené veškeré dopravní prostředky, útěkovou trasu a všechny věci, které k trestné činnosti potřebovali. "Takže bylo vidět, že jednak to určitě nedělali poprvé, ale že nácvik toho a ta organizovanost byla propracovaná," řekl Strach.
Policisté jednoho z podezřelých zadrželi v bytě a zbývající v autě. Při následné prohlídce bytu našli výbušniny a prostředky k jejich iniciaci.
Policisté rovněž uvedli, že od počátku spolupracovali se zahraničními kolegy, v jejichž zemi se staly podobné krádeže z bankomatů. "V současné chvíli se domníváme, že případ v naší zemi souvisí s obdobnými krádežemi na Slovensku," dodali.
