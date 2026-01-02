Přeskočit na obsah
2. 1. Karina
Žena se přiznala, že zabila přítele. Policie eviduje první letošní vraždu

ČTK

V Olomouckém kraji se stala letos první vražda, dvaačtyřicetiletá žena z Šumperska podle policistů zabila svého přítele. K činu se doznala.

Nůž a ruka, ilustrační foto
"Obviněná žena je podezřelá, že po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila bodnořezné poranění. Zraněný muž na místě zemřel," uvedl policejní mluvčí.Foto: Shutterstock
Motivem byly spory mezi partnery, sdělil dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Kriminalisté se dnes chystají dát krajskému státnímu zástupci podnět k návrhu na její umístění do vazby, rozhodovat o tom bude poté případně soud. Ženě hrozí deset až 18 let vězení.

Tragédie se stala první den letošního roku v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku. "Obviněná žena je podezřelá, že po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila bodnořezné poranění. Zraněný muž na místě zemřel," uvedl policejní mluvčí.

Vražda na Šumpersku se odehrála zhruba týden po předchozím násilném činu, který se stal v Bohuňovicích na Olomoucku. Z vraždy matky a pokusu o vraždu otce tam kriminalisté obvinili osmnáctiletou ženu, za spoluorganizátorství tohoto trestného činu stíhají i jejího o 11 let staršího přítele.

Vražda v Bohuňovicích byla loni třináctou v Olomouckém kraji. Loňský počet těchto zločinů více než dvojnásobně překročil statistiku předloňského roku. Počet významně vzrostl především na konci roku, jen za listopad kriminalisté vyšetřovali tři.

