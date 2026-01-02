Žena se přiznala, že zabila přítele. Policie eviduje první letošní vraždu

V Olomouckém kraji se stala letos první vražda, dvaačtyřicetiletá žena z Šumperska podle policistů zabila svého přítele. K činu se doznala.
Motivem byly spory mezi partnery, sdělil dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Kriminalisté se dnes chystají dát krajskému státnímu zástupci podnět k návrhu na její umístění do vazby, rozhodovat o tom bude poté případně soud. Ženě hrozí deset až 18 let vězení.
Tragédie se stala první den letošního roku v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku. "Obviněná žena je podezřelá, že po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila bodnořezné poranění. Zraněný muž na místě zemřel," uvedl policejní mluvčí.
Vražda na Šumpersku se odehrála zhruba týden po předchozím násilném činu, který se stal v Bohuňovicích na Olomoucku. Z vraždy matky a pokusu o vraždu otce tam kriminalisté obvinili osmnáctiletou ženu, za spoluorganizátorství tohoto trestného činu stíhají i jejího o 11 let staršího přítele.
Vražda v Bohuňovicích byla loni třináctou v Olomouckém kraji. Loňský počet těchto zločinů více než dvojnásobně překročil statistiku předloňského roku. Počet významně vzrostl především na konci roku, jen za listopad kriminalisté vyšetřovali tři.
"Nezvedal jsi telefon, bereme na olympiádu někoho jiného." Kanada nominací pobavila
Poslední dva olympijské turnaje s účastí hvězd z NHL kanadští hokejisté vyhráli a také za měsíc v Miláně budou favoritem číslo jedna. Svou finální nominaci oznámila Kanada ještě před příchodem nového roku a pak dala fanouškům nahlédnout za oponu.
Temelín loni vyrobil rekordní množství elektřiny, jižní Čechy by na ni svítily 15 let
Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 17,38 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je dosud nejvyšší roční výkon.
Za psa, na daních i za popelnici. Nedlužíte státu? Kde si zkontrolovat nedoplatky
Na začátku nedoplatek pár korun, ve finále neschválená hypotéka anebo problémy při podnikání. Dluhy vůči státu každý rok dopadají na tisíce Čechů. Někdy jde o nedopatření, jindy o záměr. Deník Aktuálně přináší přehled, kde si případné nedoplatky zkontrolovat.
Otřesy prozradily tajemství středu Země. Jádro vypadá jako cibule, objasnili vědci
Vnitřní jádro Země není jednolitá koule ze železa a niklu, jak se dlouho myslelo. Nový experiment ukázal, že jádro naší planety je nejspíš vrstevnaté podobně jako cibule. Právě to může vysvětlit jednu ze záhad geologie, a to proč se seizmické vlny šíří jádrem různou rychlostí.