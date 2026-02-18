Zeman se obrátil na čínského prezidenta kvůli zadrženému českému studentovi

Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu při setkání s čínským velvyslancem požádal prezidenta Si Ťin-pchinga o humanitární gesto pro českého studenta, který byl podle něj zadržen v Číně. Uvedl to na svém facebooku. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) potvrdil, že o případu ví, s detaily ale odkázal na ministerstvo zahraničních věcí.
Zeman uvedl, že případ zadrženého českého studenta ho velmi trápí. „S respektem k právní stránce věci jsem požádal prezidenta Si Ťin-pchinga o humanitární gesto ve prospěch českého studenta. Jsem přesvědčen, že takové gesto by prospělo dobrým vztahům mezi našimi zeměmi,“ napsal. Velvyslanec Feng Piao přišel za Zemanem do jeho nové kanceláře na pražském Novém Městě.
Současný ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se minulý týden sešel na Mnichovské bezpečnostní konferenci s šéfem čínské diplomacie Wang Iem. Po jednání Macinka uvedl, že Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou. Podle čínské státní televize CGTN Wang po setkání ocenil aktivní závazek Česka zlepšit s Čínou vztahy.
Silnou orientaci na Čínu prosazoval právě Zeman. Wang v Mnichově připomněl, že v březnu uplyne deset let od podpisu společného prohlášení Česka a Číny o navázání strategického partnerství. Stalo se tak u příležitosti návštěvy Si Ťin-pchinga v Praze. Při návštěvě sjednaly země celou řadu dohod, další memoranda a rámcové dohody mezi firmami se týkaly investic. Jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší, než se původně předpokládalo.
V lednu česká policie zadržela člověka podezřelého z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Obvinila ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o první využití paragrafu, který stávající koalice slibuje zrušit. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na to uvedl, že zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance.
Zpřísnění pobytu Ukrajinců se odkládá. Tvrdší podmínky přijdou, slibuje Okamura
Ukrajinci budou mít dál možnost získat zvláštní dlouhodobý pobyt. A to i navzdory nesouhlasu vládního hnutí SPD. To se nedá nic dělat, řekl novinářům šéf SPD Tomio Okamura, když bylo jasné, že ho koaliční partneři přehlasují. Podle něj ovšem ke zpřísnění nakonec dojde.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
10 000 nových domů pro hrdiny a štěňátka, Pchjongjang je připraven na velký den
Těsně před zahájením devátého sjezdu Strany práce se Kim Čong-un s dcerou Ču-e vydal zkontrolovat nové sídliště pro rodiny severokorejských vojáků, kteří padli na Ukrajině. Na sídlišti právě slavnostně dokončili 10 tisíc bytů. Státní televize přitom nepřehlédla ani „neformální“ návštěvu herního centra, obchodu s hudebními nástroji nebo veterinární kliniky.
Za zabavení lodi na záchranu migrantů musí Itálie vyplatit odškodné
Itálie má odškodnit nevládní organizaci Sea Watch, jejíž loď sloužící pro záchranu migrantů v moři úřady v roce 2019 zabavily protiprávně. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Stát má podle něj organizaci vyplatit 76 tisíc eur (1,8 milionu Kč), uvedla agentura ANSA. Úřady loď zabavily, když vplula do přístavu v rozporu s nařízením ministerstva vnitra.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.