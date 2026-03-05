Záchranu nečekejte. Zasekli jste se ve světě? Existuje pár alternativ, jak se dostat domů

Místo idylické dovolené přišla cestovatelská noční můra. Desetitisíce Čechů se kvůli napjaté situaci na Blízkém východě zasekly ve světě a horko těžko se dostávají domů. Zatímco se vláda Andreje Babiše (ANO) snaží odbavovat repatriační lety z rizikových oblastí, lidé, kteří se zasekli na druhé straně zeměkoule, si musí poradit sami. Možnosti mají omezené, ale nabízí se několik řešení.
Konflikt v Íránu ovlivnil cestování v celém světě. Vláda v uplynulých dnech vyslala pro Čechy do zasaženého blízkovýchodního regionu repatriační letadla. Letouny z Egypta, Jordánska a Ománu se vrátily v úterý večer a ve středu ráno. Turisty cestující s cestovními kancelářemi evakuuje právě společnost Smartwings.
Záchrana Čechů ale neprobíhá nejhladčeji. Část Čechů, kteří se měli vrátit zpět ze Spojených arabských emirátů (SAE) přes Omán, se po náročné cestě autobusem na ománské letiště do letadla nakonec nedostala. Někteří lidé na místě křičeli a nadávali, nyní čekají přes noc na nový termín odletu.
Přednost podle Babiše nyní mají lidé, kteří už v regionu jsou, před lidmi, kteří tam mají přestupovat cestou z jiných destinací. Podotkl, že situace zkomplikuje návrat ze zahraničí i jeho manželce Monice. „Je na Maledivách, pojede na Srí Lanku, potom do Singapuru a možná někdy přistane,“ uvedl v Poslanecké sněmovně.
Tím ale mimoděk popsal lidi, kteří se nacházejí v podobné situaci – tedy sice mimo konfliktní oblast, ale stále bez rychlé možnosti se dostat domů. Právě do Asie vedou hlavní letecké spoje přes Blízký východ od té doby, co se po invazi na Ukrajinu uzavřelo nebe nad Ruskem pro většinu aerolinek. Jejich cesta domů je proto neméně komplikovaná.
Přiletí záchrana? Nepočítejte s ní
Je proto třeba zdůraznit jednu zásadní věc – pokud se nenacházíte na Blízkém východě, který se před pár dny ocitl pod sprškou raket a dronů, neočekávejte repatriační let. Asie se zkrátka nachází v regionu, který je „mimo nebezpečí“, a tudíž nemá v případě repatriace prioritu.
Že se neplánuje žádná vládní záchrana pro našince v asijských zemích, potvrdila rovněž například česká ambasáda v Hanoji. Vypravení repatriačního letu není podle ní momentálně v plánu a s největší pravděpodobností se to nezmění ani v následujících dnech.
„Vzhledem k napjaté bezpečnostní situaci v Íránu dochází v těchto dnech k omezením letecké dopravy na hlavních přestupních letištích v oblasti Blízkého východu (zejména Dauhá, Dubaj, Abú Dhabí a Bahrajn). Některé lety mohou být v příštích dnech přesměrovány nebo zrušeny. Refundaci nákladů za zrušení letu je nutné komunikovat přímo s leteckou společností, velvyslanectví vám v této věci nemůže nijak asistovat,“ uvedlo české zastoupení ve Vietnamu.
Leťte i mimo Prahu, pak dojeďte
Jaké se tedy nabízejí alternativy? První rada je zdánlivě triviální – v rámci možností vyčkat na místě, doufat v uklidnění situace a vyhlížet moment, kdy se hlavní letové spoje vrátí do normálu. Například aerolinky Emirates pomalu obnovují své původní trasy mezi Evropou a Asií, zároveň ale přiznávají, že se do obvyklé frekvence letů vrátí pozvolna.
Zároveň platí, že ne každý má na onen luxus „jen tak zůstat někde v Asii“, ať už kvůli rodině, práci či jiným povinnostem v České republice. V takovém případě, pokud původní aerolinky neobnoví včas své spoje, není od věci se vzdát letenky a hledat si jiné trasy mimo rizikovou a konfliktní oblast.
Z velkých letišť v Asii (Tokio, Soul, Hanoj, Tchaj-pej, Singapur) lze nalézt letenky s přestupem do Prahy. Transfery se nabízejí v tureckém Istanbulu (byť i tam mohou hrozit změny v leteckých spojích) či thajském Bangkoku. Letenky ovšem mizí rychleji než obvykle – a stejně tak rostou i jejich ceny. Počítejte s tím, že za jednosměrný let zaplatíte i desetitisíce korun.
Není rovněž od věci si do vyhledávačů na stránkách jednotlivých aerolinek či v aplikaci jako Skyscanner zadat jinou cílovou destinaci, než je Praha. Velká evropská města, jako jsou Paříž, Frankfurt, Amsterdam či Vídeň, nabízejí mnohdy mnohem více spojů. Odtamtud už pak je výrazně jednodušší zamířit do Česka, ať už vzduchem či po kolejích.
Divočejší variantou je pak let z Asie na druhou stranu, tedy do USA. Odtamtud pak můžete hledat spoje do evropských metropolí, dají se najít i linky mířící do Prahy, především z New Yorku. Zde nicméně počítejte s tím, že jde o nejnákladnější a časově nejnáročnější trasu do domoviny.
Pozor na agenty a razítka
Věnujte nicméně zvláštní pozornost svým dokladům. Před nákupem letenky si zkontrolujte vstupní razítko v cestovním pasu, vízové podmínky a především délku povoleného pobytu. Pokud máte podezření, že jste takříkajíc „přetáhli“ svůj pobyt v cizí zemi, ať už jde o bezvízový režim či jakýkoliv jiný typ víza, ozvěte se co nejdříve českému velvyslanectví či konzulátu.
Občané mohou využít nouzovou linku Konzulárního operačního a informačního centra ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222.
Druhá věc, která se vymstila nejednomu Čechovi, byl nákup letenek přes agenta. V praxi to totiž znamená, že kompletní údaje o rezervaci nemáte v rukou a musíte si je vyžádat. Bohužel, třetí strany, které nákup zařizují, ne vždy poskytnou veškeré informace pro úpravu údajů v rezervaci, což vám může celou cestu zbytečně zkomplikovat.
Těch několik ušetřených tisícikorun (v lepším případě) za trable nestojí. Proto si pokud možno rezervujte letenky na stránkách a aplikacích aerolinek, ať máte jistotu, že se vám bude věnovat jejich zákaznický servis a máte všechny údaje (včetně čísla objednávky, letenky či rezervace) po ruce.
