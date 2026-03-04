Skandální aerolinky, "dispečer" Babiš! Debata o uvázlých turistech se zvrhla v hádku

Stát si pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Opozice viní premiéra ze selhání.
Aerolinky by se podle Babiše měly soustředit především na lidi, kteří už jsou v regionu dotčeném po útocích Spojených států a Izraele na Írán. Mnoho Čechů se podle Babiše hromadí především v Dubaji. Společnost Smartwings by dokázala okamžitě poslat do Dubaje sedm letadel, kdyby měla pro ně dost slotů, uvedl.
Babiš si vzal slovo v úvodu sněmovní schůze, která se má věnovat druhému čtení návrhu státního rozpočtu. Jako neuvěřitelné a skandální označil chování společnosti Ryanair, která se podle něj "vykašlala" na lidi na letišti. Vyzval šéfa irské společnosti Michaela O'Learyho, aby poslal pro lidi letadla, i když chápe, že rád vydělává.
"My se domluvili se Smartwings a pronajali letadlo pro 189 lidí. Čeká k odletu, čekáme na slot. Doufám, že ho dostaneme do dvou hodin," uvedl. Stát podle něj diplomatickou cestou bude také dělat všechno pro to, aby Spojené arabské emiráty přidělily dost slotů pro lety organizované Smartwings. "Zároveň jsem mluvil se zástupci Emirates, znovu je vyzývám - máte v Praze dvě A380, tak je pošlete pro lidi v Dubaji," řekl.
Přednost podle Babiše nyní mají lidé, kteří už v regionu jsou, před lidmi, kteří tam mají přestupovat cestou z jiných destinací. Podotkl, že situace zkomplikuje návrat ze zahraničí i jeho manželce Monice. "Je na Maledivách, pojede na Srí Lanku, potom do Singapuru a možná někdy přistane," uvedl.
Babišovi se za jeho vystoupení dostalo kritiky od předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, který řekl mimo jiné, že mu tato komunikace připomíná doby covidové pandemie. Řekl Babišovi, že nemá dělat dispečera, občany v zahraničí má informovat systémem Drozd nebo svolat tiskovou konferenci. O Babišovi také řekl, že dělá ve Sněmovně z vystoupení cirkus.
Premiér se proti Hřibovi ohradil. "Ten pán, který tady vystupoval, trpí anetickou psychózou," řekl mimo jiné. Pirátům vzkázal, že jejich předseda potřebuje psychiatra. Babiš také podtrhl, že repatriační lety organizují pouze Česko, Slovensko a Německo. Poukázal na to, že Británie má v regionu 130.000 turistů a nedělá pro ně vůbec nic.
ŽIVĚPrezident mluvil před poslanci, Macinka provokoval. Četl si Rudé právo
Petr Pavel v úterý navštívil sněmovnu, poprvé v nynějším volebním období. Řekl, že není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. Stagnaci výdajů na obranu a na celkovou bezpečnost Česka v rozpočtu označil za závažný krok a apeloval na odpovědnost zákonodárců.
ŽIVĚCIA vyzbrojuje Kurdy, chce v Íránu vyvolat lidové povstání, uvádí stanice CNN
Americká Ústřední zpravodajská služba podle televizní stanice CNN pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu.
Krejčí zválcoval Salaha, podle fanoušků byl fenomenální. Před přístupem smekl i Gerrard
Záchranářská mise stále vypadá neuskutečnitelně, Wolves ale pořád oficiálně nesestoupili. Tým, který v anglické Premier League dlouho aspiroval na nejhorší v historii, teď vyhrál dva zápasy v řadě proti obrovským favoritům: po Aston Ville to na Molineux Stadium schytal také Liverpool. Ve strhujícím duelu byl hodně vidět i Ladislav Krejčí. Fanoušci jej zase po čase zasypávají chválou.
Nečas nezastavuje, tentokrát ostrou ranou překonal i reprezentačního parťáka Dostála
Martin Nečas překonal Lukáše Dostála a s Coloradem vyhrál v Anaheimu 5:1. Pavel Zacha přispěl přihrávkou k výhře Bostonu 2:1 nad Pittsburghem. Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k vítězství Utahu 3:2 ve Washingtonu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval šestkrát z 27 střel při prohře Montrealu 5:7 v San Jose.
Glosa: Samořiditelná auta? Zase z toho nic nebude. Jen Tesla se pořád tváří, že ano
Bude řidič moct během jízdy sledovat filmy nebo posílat textovky? Bude mu dovoleno se zasnít a bez katastrofálních následků na okamžik usnout? Ne, tohle nebude možné. Alespoň ne tak rychle, jak mnozí doufali.