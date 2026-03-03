Cesta zpět vyjde na 200 tisíc. Brána do Asie je zavřená, na východě uvízly tisíce Čechů

Útoky na Blízkém východě paralyzovaly leteckou dopravu nejen do Evropy. V okolí Perského zálivu tak uvízly tisíce cestujících z Česka. Ale nejen tam. Další tisíce čekají dále na východě v Asii. Ani oni nemohou zatím domů. Pro deník Aktuálně.cz popisují chaos, který nastal krátce po sobotním izraelsko-americkém úderu na Írán.
„Vzal jsem přítelkyni do Vinh, aby za prvé poznala celou rodinu a za druhé, aby zažila náš Nový rok - Tet (Vietnamský Nový rok, který se letos slaví 17. února - pozn. red.),“ vypráví Tomáš Ngoc, spolumajitel restaurace Soyshi a Večerky Brno. Letenky si pár pořídil už tři měsíce dopředu. Původní plán byl zhruba po dvou týdnech pobytu odletět ze Saigonu.
To se ale nepodařilo. Stejně jako tisíce dalších Čechů totiž Ngoc s přítelkyní uvízli v zahraničí.
Příčinou je situace na Blízkém východě, hlavně v okolí Perského zálivu. Od víkendu zde dopadají rakety. Situace eskalovala po amerických a izraelských útocích na Írán, během kterých zemřel i íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Země na údery odpověděla ostřelováním okolních států hostících americké základny, včetně Spojených arabských emirátů, Izraele či Kataru.
Ve zmíněných zemích tak vedle dalších turistů uvízly i tisíce Čechů, kteří kvůli útokům nemohou odletět. Ale nejen tam. Další tisíce tuzemců uvízly dále na východ v Asii, kam se běžně létá například přes Dubaj. Tato letecká „brána do Asie“ je však nyní kvůli útokům uzavřená.
Tisíce cestujících z Česka tak uvízly i na Bali, v Kambodži, v Thajsku, v Laosu, na Filipínách či právě ve Vietnamu.
„Měli jsme letenku zabookovanou přes agentku, bohužel. Říkám bohužel, protože se schylovalo k útoku a já jí psal, ať mi předělá letenky. Ale ona pořád chtěla čekat. Výsledek byl takový, ze nám dva dny před odletem letenku zrušili,“ říká Ngoc.
Pár cestuje s leteckou společností Emirates. A čas odletu se pořád odsouvá. „Předběžně nás dali na zítřejší let, ale z Hanoje, takže teď poletíme znovu přes celý Vietnam,“ popisuje Ngoc. S tím, že další lety stejně směřují přes Dubaj. „Jenže ostatní lety jsou skoro všechny téměř vyprodané, případně se cena letenky pohybuje kolem 70 až 100 tisíc korun a časově to vychází třeba i na 50 hodin,“ dodává.
Cesta z oblíbených asijských destinací domů tak může být komplikovaná, mnohdy až skoro nemožná. V letadlech není zkrátka místo. „Reálných alternativ není příliš mnoho, protože letecké společnosti, které nelétají přes Střední východ, nečekaly, že se najednou objeví noví klienti,“ vysvětluje Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.
Někteří lidé se proto rozhodli si dovolenou prodloužit. „Minulý víkend, jak začaly jarní prázdniny, jsme letěli z Mnichova s Emirates přes Dubaj na Maledivy,“ říká Viktorie. Na Maledivách tak uvízla i dětmi. Let jim totiž kvůli situaci na Středním východě zrušili. Německá cestovní kancelář, se kterou na místě byli, prý nestíhala komunikovat.
Dá se sice vycestovat například do Indie či Bangkoku, ale většina letenek je vyprodaná na týden dopředu. Nakonec se tak rozhodli zůstat další týden na místě a na cestu se vydají až poté. „Poletíme s Turkish Airlines přes Bangkok, přes Istanbul a do Prahy. Je to let, kde jsou malé časy na přestup, takže dohromady to trvá něco přes 24 hodin, což se docela dá,“ říká žena.
Problém jsou ovšem ceny. „Obrovská nevýhoda jsou teď ceny letenek. Je to úplně šílené,“ říká. Cesta zpět tak čtyřčlennou rodinu vyjde téměř na 200 tisíc korun.
Další Češka Soňa Kacerovská uvízla i se svou sestrou na Filipínách. Původně zde měly být dva týdny, nakonec zde ale stráví o týden déle. „Měly jsme letět do Manily a potom přes Katar do Evropy. Ale už poslední noc před odletem jsme zjistily, že asi neodletíme,“ popisuje Kacerovská. Když se totiž poprvé pokusily odletět, společnosti si je předávaly mezi sebou, ale řešení nepřišlo. Až poté přišel oficiální e-mail s informací o zrušeném letu. A jelikož šlo o zásah vyšší moci, peníze zpět sice pravděpodobně zpět dostanou, ale na další kompenzaci už nárok nemají.
Většina letů směrem do Evropy je zatím až do pátku zrušená. Komunikace taktéž vázne, letecké společnosti jsou přetížené. Obě ženy tak poletí domů až za týden.
„Bylo to samozřejmě nepříjemné, protože obě už jsme měly přijít do práce. Pro oba naše zaměstnavatele to je trochu čára přes rozpočet. Nemám s sebou pracovní počítač ani pracovní telefon,“ podotýká Kacerovská. S tím, že nakonec se obě setkaly se vstřícným přístupem a mimořádná situace jim v zaměstnání problémy nezpůsobila.
