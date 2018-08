Za Zemanovce kandiduje proruský aktivista Jovanovič, který je v milionové insolvenci

Člen proruského a dezinformačního spolku Hej občané! Žarko Jovanovič chce v říjnových volbách do pražského zastupitelstva, přestože je už od roku 2010 v insolvenci a dluží miliony korun.

Praha - Na pražský magistrát se chce v nadcházejících volbách dostat ekonom Žarko Jovanovič, který je na jedenáctém místě kandidátky koalice Zemanovci, která sdružuje Stranu Práv Občanů a Národní Socialisty. Jovanovič je zároveň aktivním členem proruského a dezinformačního spolku Hej občané!, který je známý svými protialiančními postoji.

V roce 2016 například Jovanovič pořádal demonstrace proti Angele Merkelové, když přijela na návštěvu Česka. Vyzdvihuje Čechy bojující na straně proruských separatistů na Ukrajině a sám sebe nazývá "agentem Kremlu".

Od roku 2010 je navíc Jovanovič v insolvenci, na začátku které dlužil přes dvanáct milionů korun. Část dluhu byla umořena prodejem bytu, který byl ohodnocen na čtyři miliony korun. Jovanovič však stále dluží více než pět milionů korun.

Insolvenční správce František Červenka upozorňuje na to, že pokud Jovanovič ve volbách uspěje a bude mít z nové funkce další příjmy, bude mu je muset zkrátit. "Když se dostane do zastupitelstva a já zjistím, že má nějaký příjem, část z něj půjde do insolvence," řekl Aktuálně.cz Červenka s tím, že insolvence samotná účasti ve volbách nijak nebrání.

"V řízení jsem zastupován právním zástupcem. Nejsem 'psanec unikající před zákonem', běžně vystupuji v přímých přenosech s odhalenou identitou na obrazovkách televizních stanic, spolupracuji s orgány státní správy i samosprávy včetně policie," řekl Aktuálně.cz Jovanovič, který při prezidentských volbách aktivně podporoval Miloše Zemana. Kandidovat na magistrát za Zemanovce je tak podle něj přirozené.

Analytik a odborník na extremismus a manipulace Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost je Jovanovič problematická postava bez ohledu na milionové dluhy.



"Šíří dezinformace, které obsahově a metodicky korespondují s kremelskou dezinformační kampaní cílenou proti Česku a zemím západu. Navíc propaguje a podporuje různá radikální a extremistická hnutí včetně polovojenských, které jsou významným ohrožením vnitřní bezpečnosti země," říká Máca.

Jovanovič stojí za internetovou televizí Raptor TV. Informoval tak například ze sjezdu Svobody a přímé demokracie (SPD), kam řada médií nebyla vpuštěna. Kromě Tomia Okamury má velmi blízko k lidem ze Zemanova okolí. Přes telefon živě vysílal a komentoval z volebního štábu Miloše Zemana.

"Odmítám obraz Ruska jako našeho systémového a přirozeného nepřítele, a proto hodlám i nadále přispívat k naší spolupráci v rovině kulturní i společenské a pokud to bude možné i hospodářské či vojenské," doplnil Jovanovič, který veřejně podporuje proruské separatisty na Ukrajině.

Ruskem okupované území Ukrajiny navíc sám opakovaně navštívil a doprovázel tam některé delegace členů KSČM a SPD. Podle insolvenčního správce Červenky však Jovanovič nemá žádný příjem, není tak jasné, kdo mu cesty platí a jak je financuje.

"Žádný oficiální příjem, co já vím, nemá. Otázkou pro mě tedy stále je, z čeho žije," říká Červenka a upozorňuje na to, že před lety těsně před insolvencí převedl část svého majetku na svoji matku Janu Bulínovou. Sama je na stejné kandidátce jako syn, je však na až na 25. místě.

Jovanovič uznává, že žádný příjem nemá a věnuje se podle svých slov aktivistické a dobrovolnické činnosti. "Tato činnost je financována tak, jak by měla, tedy ze soukromých zdrojů. Nikoliv grantů a veřejných rozpočtů," odpověděl kandidát do zastupitelstva na otázku, kde získává peníze.

"Aktivním příjmem nedisponuji, ale nahý a hladový chvála bohu nejsem, jsem součástí rodiny v tradičním i moderním pojetí a abych tak řekl 'každý chvilku tahá pilku,'" doplnil s tím, že v tuto chvíli má zajištěné nejnutnější potřeby. A jeho vstup do politiky tak není podle něj otázkou peněz, ale přesvědčení.

"Když jsem se sám Jovanoviče zeptal, kdo mu platí cesty do Ruska, odpověděl, že mi nic do toho není. Má tedy co skrývat," varuje Máca.

Na 33. místě kandidátky Zemanovců je rovněž Michal Hrubý, který stojí za facebookovou stránkou Welcome to reality, na níž se objevují silně protiuprchlické nebo protievropské názory a prokremelské tendence.

"Nasazení podobných kandidátů dělá obrázek o samotné straně Zemanovců. Není to ale žádný nový jev. Jejich kandidátky již dříve plnili známí představitelé proruské a extremistické scény," uzavírá Máca.