Za kolik se dá v Česku důstojně žít? Na částku nedosáhnou tři čtvrtiny žen

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek k pokrytí potřeb dospělého s dítětem, volného času i menšího spoření činila loni v Česku 48 336 korun hrubého. Meziročně se zvedla o zhruba 2500 korun.
V Praze a Brně byl důstojný hrubý příjem kvůli vysokým nákladům na bydlení na 56 912 korunách, proti předloňsku vzrostl o téměř 3000 korun. Na stanovenou důstojnou částkou nedosáhlo 2,5 milionu pracovníků a pracovnic. Spočítal to tým odborníků z Platformy pro minimální důstojnou mzdu.
Podle Českého statistického úřadu průměrná hrubá mzda v Česku loni dosáhla 49 215 korun, polovina lidí v posledním čtvrtletí vydělávala méně než 45 523 korun. Minimální mzda činila 20 800 korun. Minimální důstojná mzda představuje odměnu za práci na plný úvazek pro člověka, který živí ještě další osobu - dítě či dospělého.
Experti ve výpočtu minimální důstojné mzdy za práci zohlednili náklady na jídlo, bydlení, oblečení, dopravu, zdraví a hygienu, mobil, internet, volný čas i menší úspory.
„Pod hranicí minimální důstojné mzdy stále zůstává významná část lidí, loni to bylo přibližně 2,5 milionu pracujících - 63 procent. Nižší mzdu než důstojné minimum přitom berou téměř tři čtvrtiny žen,“ uvedla platforma. Podle ní se sice kupní síla zvedá, ale kvůli inflaci a stagnaci výdělků z minulých let se lidé dostanou na předcovidový životní standard nejspíš až letos.
Minimální důstojná mzda meziročně vzrostla o 2471 korun a v Praze a Brně o 2959 korun. Ve dvou největších městech výdaje na přiměřený byt s energiemi a službami odborníci spočítali na 21 392 a na potraviny na 8530 korun, jinde na 15 342 a 8286 korun. Na bydlení tak bylo meziročně potřeba v Praze a Brně o 1300 korun měsíčně víc a jinde o tisícikorunu, na jídlo o 90 korun víc.
Na oblečení a obuv připadlo loni měsíčně 1247 korun, na dopravu 2208 korun, na zdraví a hygienu 1730 korun, na telekomunikace 1378 korun, na volný čas 4030 korun a na úspory 5082 korun. Proti předloňsku klesly výdaje na oděvy o 250 korun. U ostatních položek vzrostly o 50 až 350 korun.
Platforma uvedla, že na minimální důstojnou částku nedosáhli asistenti a asistentky pedagogů, 86 procent sociálních pracovnic a pracovníků či v Praze a Brně čtyři z pěti učitelek a učitelů. „Ani s minimální důstojnou mzdou už si v podstatě nelze pořídit vlastní bydlení, i placení vyššího nájmu může představovat problém,“ podotkla sociální antropoložka Lucie Trlifajová.
Experti poukazují na to, že nízké výplaty mají dopad na odolnost domácností při ekonomických výkyvech, zdraví a vztahy i politické preference. „Pokud lidé poctivě chodí do práce, měli by být schopni zajistit si věci, které jsou běžné - to je pro mnohé možná dokonce nejdůležitější a nejhmatatelnější rys fungující demokracie. Pokud to neplatí, nelze se divit, že má část lidí pocit, že systém nefunguje, a politicky se radikalizují,“ uvedla politoložka Kateřina Smejkalová.
