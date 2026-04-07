První reakce na prudké zdražení nafty a benzinu: inflace zrychlila na 1,9 procenta

Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku v březnu meziročně zvýšily o 2,4 procenta.
Ve srovnání s letošním únorem ceny energií stouply o 5,3 procenta, služby zdražily o 0,3 procenta a zboží o 0,8 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v březnu platili o 0,7 procenta méně než v únoru a za alkohol a tabák o 0,3 procenta méně.
Služby v březnu meziročně zdražily o 4,7 procenta a zboží o 0,1 procenta. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v porovnání s loňským březnem klesly o 1,1 procenta, naopak tabák a alkoholické nápoje o 3,3 procenta zdražily.
Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoků na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.
