První reakce na prudké zdražení nafty a benzinu: inflace zrychlila na 1,9 procenta

Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoků na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.
Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.

Související

Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku v březnu meziročně zvýšily o 2,4 procenta.

Ve srovnání s letošním únorem ceny energií stouply o 5,3 procenta, služby zdražily o 0,3 procenta a zboží o 0,8 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v březnu platili o 0,7 procenta méně než v únoru a za alkohol a tabák o 0,3 procenta méně.

Služby v březnu meziročně zdražily o 4,7 procenta a zboží o 0,1 procenta. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v porovnání s loňským březnem klesly o 1,1 procenta, naopak tabák a alkoholické nápoje o 3,3 procenta zdražily.

Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoků na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.

Mohlo by vás zajímat
U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.
U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.
U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.

Fascinující detaily záchrany sestřeleného pilota. Pomsta po 46 letech Trumpa těší

Byla to ještě komplikovanější operace, než se původně zdálo. Američané si hluboko v Íránu na nevyužívaném zemědělském letišti vytvořili předsunutou základnu, kde přistála jejich transportní letadla. Ta přivezla malé útočné vrtulníky, které poskytovaly palebné krytí při záchraně sestřeleného pilota. Nakonec ale na místě zůstaly jejich trosky, stejně jako ohořelé vraky letadel. Co se stalo?

Kratom
Kratom
Kratom

Je dostupná, levná a nesmrdí. „Existují i horší verze této drogy,“ varuje expert

Užívání kratomu si za loňský rok v Česku vyžádalo život 17 lidí. Mezi mladými a dospívajícími podle odborníků spotřeba kratomu v posledních letech prudce roste. Děti ani rodiče přitom často nemají tušení o rizicích. Proč je kratom tak populární? Jak se závislost na něm projevuje a jak se léčí? Ve Spotlightu Terezy Engelové vysvětlil lékař, adiktolog a primář Sanatoria Libella Petr Popov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj

Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.

