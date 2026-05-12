Letenka pro Pavla od Dronů Nemesis? Fámu šířil i poslanec ANO, padlo trestní oznámení

„Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem.“ Tak zněla informace, která se minulý týden začala šířit internetem. Podle webu Parlamentní listy měl za sbírkou stát Jan Veverka, spoluautor projektu Drony Nemesis. Jenže šlo o dezinformaci, žádná „sbírka na letenku pro prezidenta“ v plánu nebyla, potvrdil Veverka pro Aktuálně.cz. Roli sehrál falešný e-mail, padlo i trestní oznámení.
Údajná sbírka měla reagovat na spor mezi Pražským hradem a vládou Andreje Babiše (ANO) o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Zatímco prezident Petr Pavel trvá na své účasti, premiér takový scénář odmítá. Ke shodě nedošlo ani minulý pátek, kdy se oba státníci sešli u jednacího stolu.
Web Parlamentní listy den před schůzkou uvedl, že spoluzakladatel Skupiny D a investor Jan Veverka měl dle informací redakce v záměru uspořádat crowdfundingovou kampaň na platformě Donio.cz pod názvem „Letenka pro generála“.
„Chtěl formou humorného občanského gesta s vážným podtextem přimět lidi, aby se demonstrativně skládali prezidentovi Petru Pavlovi na letenku do Ankary,“ uvedl web ve svém článku, který sdílel i poslanec hnutí ANO Pavel Růžička. Ten patří k dlouhodobým kritikům sbírky Dronů Nemesis, kterou prověřuje Vojenská policie kvůli podezření, že peníze nešly na pomoc Ukrajině, ale do kapes některých osob. Dosud ale nebyl nikdo obviněn, naopak padly žaloby kvůli neověřeným a nepravdivým tvrzením.
„Nepovedená sbírka na letenku pro pana prezidenta je jen dalším zářezem kápa Dronů Nemesis. Aspoň že se to tentokrát odhalilo včas. Proč to jen nikoho nepřekvapuje…“ komentoval Růžička „sbírku“ na sociální síti X.
Nedlouho poté ale jeho post zmizel. „Pan poslanec po uveřejnění stáhl příspěvek, neboť si vyhodnotil, že není úplně zřejmé, kdo je autorem dané letenkové aktivity,“ uvedla pro Aktuálně.cz jeho právní zástupkyně Andrea Kneiflová.
Pak přišel další obrat – o pár dní později byl smazán i samotný článek v Parlamentních listech. Ukázalo se, že se tvrzení o „sbírce pro prezidenta“ nezakládalo na pravdě.
E-mail od záhadného „Jeníka“
Ale postupně. Podle tvrzení Parlamentních listů, které se opíralo o blíže neupřesněné zdroje, měl Veverka věnovat peníze na letenku ze sbírky Vojenskému fondu solidarity (VFS), který spadá pod ministerstvo obrany a vznikl ve spolupráci s Charitou ČR. Fondu šéfuje plukovník Robert Speychal.
Žádost, jež směřovala na adresu [email protected], údajně obsahovala dotaz, zda je ministerstvo obrany ochotné vystupovat jako příjemce občanské sbírky s názvem „Letenka pro generála“ a zda má výhrady k tomu, že by celý výtěžek byl věnován Vojenskému fondu solidarity. Resort měl reagovat slovy, že žádost od Veverky obdržel a zároveň i odmítl se slovy, že participace na sbírce pro prezidenta možná není.
Zde ale přichází zásadní problém: adresa [email protected], ze které 22. dubna přišel podnět ke spolupráci na sbírce, nepatří Janu Veverkovi ze Skupiny D.
„Nestačil jsem žasnout“
Že žádná sbírka pro prezidenta nebyla z jeho strany ani ze strany Dronů Nemesis vůbec v plánu, potvrdil Veverka na dotaz Aktuálně.cz. Poznamenal, že ho v průběhu minulého týdne, kdy se článek začal šířit sociálními sítěmi, nikdo nezkoušel kontaktovat pro ověření informací – ani autor původního článku, ani ministerstvo obrany.
„Na text Parlamentních listů mě upozornil kolega, který mi poslal odkaz na sociální síť X poslance Růžičky, kde byl článek sdílen. Vzhledem k tomu, že obtěžování ze strany tohoto poslance dlouhodobě nebere konce, podíval jsem se, o co tentokrát jde. A musím říct, že jsem nestačil žasnout. Ověřil jsem si základní fakta a obratem jsem podepsal plnou moc svému právníkovi. Celou věc považuji za další pokus poškodit mě osobně a Skupinu D,“ řekl redakci.
Zdůraznil, že e-mail, na který odpovídalo ministerstvo obrany a na který se odkazovalo původní tvrzení, není jeho. Žádost tudíž nemohl poslat on. „S žádnou takovou komunikací nemám nic společného. Mohu se pouze domýšlet, jak celá věc vznikla. Navenek to ale nese znaky pokračující dehonestační kampaně namířené proti mé osobě a proti Skupině D. Kdo konkrétně za tím stojí, nevím,“ pokračoval Veverka.
„Mám informaci, že Parlamentním listům měl někdo potvrdit, že se jedná o mou osobu. Pokud je to pravda, pak někdo vědomě šířil nepravdivou informaci s cílem mě poškodit. Odmítám toto obtěžování akceptovat, a proto jsem to předal právníkům,“ dodal na závěr.
Článek zmizel, škodí ale dál
Od údajné sbírky i tvrzení, že za ní má stát Skupina D, se pak distancovalo i samo ministerstvo obrany – zdůraznilo, že pouze potvrdilo příjem žádosti od odesílatele se jménem Jan Veverka. Zda ovšem šlo o stejného člověka z Dronů Nemesis, nikde netvrdilo.
„O konkrétní osobě nemá resort informace. V žádném z oficiálních vyjádření MO tedy nebyla zmíněna jakákoliv souvislost se spolkem Skupina D a je dle našeho názoru pravděpodobné, že se jedná pouze o shodu jmen,“ podotklo ministerstvo obrany prostřednictvím mluvčího Petra Peška.
Až po této reakci byl článek po několika dnech smazán, ačkoliv je stále dostupný přes veřejný archiv webových stránek Wayback Machine. Na sociálních sítích je příspěvek s již nefunkčním odkazem stále k dispozici, má přes tisíc lajků a stovky sdílení i komentářů. Tvrzení, že Drony Nemesis plánovalo uspořádat sbírku na letenku pro prezidenta Pavla, se objevuje i v různých skupinách na sociálních sítích.
Trestní oznámení i žádost o součinnost
I proto se skutečný Jan Veverka rozhodl podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Oznamovatel tímto sděluje, že v žádném případě není autorem ani odesílatelem e-mailu, o údajné sbírce s názvem ‚Letenka pro generála‘ vůbec nic neví, ani ji neměl v plánu pořádat a rovněž mu není známo, kdo je uživatelem emailové adresy [email protected], nebo autorem e-mailu,“ uvádí se v trestním oznámení, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici.
Podle Veverky se neznámý pachatel dopustil trestného činu poškození cizích práv tím, že se za něj vydával a jednal jeho jménem. „Vyrobil dílo, které neoprávněně zachycuje projev osobní povahy oznamovatele, které se jeví být pravým, ačkoliv věděl, že pravým není. Současně takové dílo zprostředkoval jinému, resp. uvedl do oběhu,“ konstatuje se v dokumentu. Zároveň spoluzakladatel Skupiny D podal na ministerstvo obrany žádost o součinnost.
„Můj klient má důvodné podezření, že v dané věci došlo ke zneužití jeho identity neznámou osobou, která si měla založit anebo využít falešnou e-mailovou adresu či jiný komunikační prostředek a jejím prostřednictvím se měla za mého klienta neoprávněně vydávat. S ohledem na shora uvedené si Vás jménem svého klienta dovoluji požádat o součinnost a prověření okolností doručení a vyřízení e-mailové komunikace,“ uvádí Veverkův právní zástupce Štěpán Lichovník v žádosti, k níž má redakce také přístup.
