Zimní bouře dál drtí USA. Stovky tisíc lidí zůstávají bez proudu. Obětí už je přes 60

Nejméně 62 obětí si vyžádala zimní bouře Fern si ve Spojených státech. Ve středu o tom informoval portál USA Today. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom varuje, že východní pobřeží USA o nadcházejícím víkendu bude čelit další zimní bouři.
USA Today napsal, že úřady přidaly k bilanci obětí další desítky mrtvých. Předchozí výčet uváděl nejméně 35 obětí. Bilance se může zvýšit, neboť úřady prověřují další případy.
Americká média informovala například o tom, že v okrese Fannin na severovýchodě Texasu zemřeli tři bratři ve věku šest, osm a devět let. Sourozenci si hráli venku, když se nejmladší z nich propadl ledem na rybníce a další dva bratři se mu pokusili pomoci. Než se k nim dostala jejich matka, všichni tři zahynuli.
Mladí lidé umírali i při nehodách na saních. Řadu obětí si vyžádaly rovněž dopravní nehody. Při odstraňování sněhu podle úřadů zemřelo nejméně osm lidí. Na takové případy reagoval svaz kardiologů, který varoval, že fyzická námaha při odklízení sněhu ve spojení s mrazy může vést k infarktům. Podchlazení pak zavinilo smrt více než dvou desítek lidí.
Monitorovací server PowerOutage.us ve středu uvedl, že bez proudu bylo přes 380.000 odběratelů. Nejvíce postižené zůstávají státy Tennessee a Mississippi. V obou je bez elektřiny přes 110 tisíc zákazníků.
Zatímco se lidé vzpamatovávají z dopadů bouře Fern, meteorologové varují před novou zimní bouří. Sněžit by na východním pobřeží USA mohlo začít již v pátek. Podle NSW bouře zasáhne především Severní a Jižní Karolínu a také Virginii, s problémy se ale může potýkat celé východní pobřeží.
Spoluhráči z Anaheimu Radko Gudas a Lukáš Dostál uvedli během dnešního on-line rozhovoru, že už se jim do hlav vkrádají myšlenky na rychle se blížící olympijský turnaj v Miláně.
Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
Některé evropské země zvažují podle médií možnost obnovení kontaktů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zdůvodňují to obavami, že by Donald Trump mohl s Putinem uzavřít dohodu o Ukrajině za zády Evropy. Podle britského historika Marka Galeottiho udělala Evropa chybu tím, že s Rusy nemluvila už dříve a promeškala tím svoji příležitost.
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
Politik je člověk jako každý jiný, nikoli postava z pohádky O mravnosti nejvyšší. Musí se rozhodovat pragmaticky, volit kompromisy. Přesto od něj očekáváme, že bude ctít nejzákladnější mravní principy a že se bude na veřejnosti chovat důstojně a slušně.