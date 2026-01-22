Z dobrého úmyslu noční můra. Zubaři čím dál častěji odmítají dětské pacienty

Původně to vypadalo na dobrou zprávu pro rodiče: děti mají od letoška zubaře zadarmo, všechna ošetření musí hradit pojišťovna. Jenže nakonec je všechno jinak. Od novinky neuplynul ani měsíc a zubaři se začínají bouřit, peníze od pojišťoven jim nestačí. Pokud nedostanou víc, začnou vypovídat smlouvy a zavedou platby v hotovosti – nebo přestanou děti přijímat. Už teď je ale dětských zubařů málo.
„Je to velmi nešťastná situace,“ hodnotí změnu pražská zubní lékařka Bára Malíková. Stát podle ní sice zubařům nařídil, aby pacienty do 18 let ošetřovali jen „na pojišťovnu“, platby tomu ale nepřizpůsobil.
„Třeba úhrada výplně do mléčného zoubku se od loňského roku prakticky nezměnila. Zůstala na maximálních 635 korunách,“ říká. Tato suma má přitom vystačit na jakýkoliv materiál v jakémkoliv množství. „Což je v řadě ordinací problém. Lékaři jsou najednou nuceni ošetřovat pacienty za peníze, které nejsou v souladu s jejich ekonomickou realitou. Současně si nemůžou říct o žádný doplatek, což ještě v loňském roce mohli,“ pokračuje Malíková.
Řada lékařů už proto podle ní uvažuje, že s pojišťovnami rozvážou smlouvy. Další chtějí omezovat počet dětských pacientů. „Primárně se to týká takových ordinací, které se specializují právě na děti. Ty budou na výkonech opravdu ztrátové,“ říká Malíková.
Kromě nízkých cen se totiž musí vyrovnat ještě s jedním problémem – že zvládnou ošetřit jen omezené množství pacientů. „Na těchto klinikách se koncentrují složité případy, které nikdo jiný nezvládne,“ vysvětluje zubařka a dodává: „Jen dostat tyto děti do křesla je často náročný boj na 20 minut. A tento čas bohužel zaplacený není.“
Někde si to vykompenzují korunkami
Podobně to vidí i stomatolog Jan Černý. „Ten problém skutečně vznikl a měl by se řešit,“ tvrdí. I podle něj jsou v ohrožení hlavně kliniky, které mají velký podíl dětských pacientů. Nebo se na děti přímo specializují. „U některých se může stát, že zruší smlouvy s pojišťovnami,“ potvrzuje.
Zatímco jiné ordinace si náklady vykompenzují výdělečnými výkony – peníze si vyberou třeba od dospělých s implantáty nebo korunkami –, dětské ordinace na nic z toho nedosáhnou. „Protože takové zákroky neprovádějí,“ vysvětluje Černý. I podle něj by se proto mělo o vyšších úhradách s pojišťovnami co nejdříve jednat.
Jinak se o děti nebude mít kdo starat. Zubařů, kteří se specializují právě na nejmenší pacienty, se totiž nedostává – podle ročenky České stomatologické komory z roku 2024 má osvědčení v oboru pedostomatologie jen 31 z celkových 6384 zubařů. „Například dětské oddělení na olomoucké klinice zubního lékařství je dlouhodobě přetížené,“ potvrzuje i šéf Oblastní stomatologické komory v Olomouci Ondřej Procházka. V jiných regionech je to podobné.
Populistické rozhodnutí
Prezident stomatologické komory Roman Šmucler už se proto na jednání s pojišťovnami chystá. „Stát jednou populisticky rozhodl, že musí být všechno u dětí zadarmo, tak se to musí dořešit. Úhrady by se měly srovnat – měly by být stejné za dospělého i za dítě,“ říká a dodává: „Jinak nám spadne úroveň dětské péče o několik pater dolů.“
Podle Báry Malíkové, která je současně členkou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za Piráty, je v plánu zavedení speciálního bonifikačního programu. Ten by měl časově náročnější péči o děti zohlednit. „Jaké parametry ale bude tento program mít a jestli skutečně dorovná výpadky příjmů jednotlivých ordinací, se teprve uvidí,“ uvedla. Současně ovšem doplnila, že komora se měla na vyšších úhradách s pojišťovnami domluvit už při loňském dohodovacím řízení. „To se ale bohužel nepovedlo,“ konstatuje.
Podobně se vyjádřilo i ministerstvo zdravotnictví. Do úhradové vyhlášky, která odměny za ošetření pacientů na daný rok stanoví, se totiž zpětně zasahovat nedá.
