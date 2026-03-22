Léta falšovali data pacientů. Bez povšimnutí. Stačil k tomu primitivní nástroj

Stovky lidí dostaly defibrilátor zbytečně. Nepotřebovaly ho, tvrdí bývalý primář z kardiologické kliniky při Fakultní nemocnici Olomouc Martina Hutyra. Aby jim ho mohli lékaři zašít do těla, zfalšovali předtím zdravotnickou dokumentaci. Dokázali přitom oklamat i auditory, kteří dokumentaci kontrolovali. Hutyra nyní pro Aktuálně.cz popsal, jak se s údaji manipulovalo. Případ už vyšetřuje policie.
Léta na to nikdo nepřišel. Lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc sice všívali defibrilátory i takovým lidem, kteří je nutně nepotřebovali, nikomu to ale nepřišlo podezřelé. Dokonce ani zahraničním auditorům, kteří přijeli klinickou studii Profid Ehra na konci roku 2024 zkontrolovat. Lékaři olomoucké nemocnice je dokázali obelstít. Tvrdí to alespoň bývalý primář z kardiologické kliniky při Fakultní nemocnici Olomouc Martina Hutyra.
Nyní pro Aktuálně.cz popsal, jak se to lékařům podařilo. Doktoři podle něj zfalšovali takzvaný Case Report Form, což je strukturovaný formulář pro zaznamenání všech údajů o pacientovi. Zápisy upravovali v MS Wordu tak, aby vypadaly jako z opravdového nemocničního systému. Do toho už ale auditorům vstup neumožnili. Předložili jim pouze upravenou papírovou dokumentaci. Auditoři tak podle něj neměli šanci na nesrovnalosti přijít.
„Lze dokázat, že i v samotné originální nemocniční zdrojové dokumentaci, kterou nelze zpětně modifikovat bez digitální stopy, opakovaně docházelo k záměrným manipulacím s relevantními a zásadními údaji,“ popsal pro Aktuálně.cz Hutyra.
„Za ředitelem jsem byl osobně“
Pokud nemocnice tvrdí něco jiného, nemluví podle Hutyry pravdu. „Nemocnice už to ani není schopna sama posoudit, protože papírově vedená dokumentace byla zajištěna na konci srpna roku 2025 policií. Její srovnání s dokumentací vedenou v digitální formě uvnitř nemocničního informačního systému tak není ze strany nemocnice možné provést,“ je přesvědčen.
Bývalý primář současně zdůrazňuje, že vedení nemocnice na nesrovnalosti opakovaně upozorňoval, a to už před rokem. „Nejprve jsem se na ředitele Romana Havlíka obrátil osobně, to bylo na konci ledna loňského roku. Později jsem podnět poslal i emailovou formou, což se stalo dne 9. února 2025. Udělal jsem to s nadějí, že na to bude adekvátně reagovat – minimálně tím, že okamžitě provede hloubkový vnitřní audit,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Nic z toho se ale podle něj nestalo. „Vedení nemocnice se spokojilo s tvrzením tří vedoucích kardiologů, že vše je v pořádku,“ vzpomíná Hutyra, který si prý prvních nesouladů všiml už v listopadu roku 2024. „Přijímal jsem tehdy pacienta pro akutní srdeční infarkt a shodou okolností jsem zjistil, že je zařazený do klinické studie Profid Ehra. Zajímal jsem se proto, o jakou studii se jedná, a k mému překvapení jsem dohledal, že tento pacient neprodělal žádný infarkt myokardu, přestože to bylo jedno ze hlavních kritérií pro účast ve studii,“ popsal.
Proč jeho kolegové pravidla porušovali, ale prý neví. „O důvodech můžeme jen spekulovat. Lze ale předpokládat, že motivace úzce souvisela s ekonomickým profitem,“ uvedl pro Aktuálně.cz muž, který celou kauzu před pár měsíci rozpoutal.
Nemocnice: K žádným manipulacím nedošlo
Fakultní nemocnice ale nařčení exprimáře Hutyry odmítá. Podle mluvčího nemocnice Adama Fritschera k žádným manipulacím se zdravotní dokumentací pacientů nedošlo. „Náš elektronický systém nevykazuje žádná zpětná pozměňování. Všichni naši pacienti dostávají tu nejlepší dostupnou péči,“ uvedl Fritscher.
Nemocnice se ohrazuje i proti Hutyrovu tvrzení, že mohla neindikovaná operace defibrilátoru způsobit pacientům újmu na zdraví. „Pacienti s defibrilátorem jsou v pořádku a jejich zdravotní stav a probíhající léčba odpovídá diagnóze,“ oponuje exprimáři Fritscher.
Vedení nemocnice podle něj na všechny Hutyrovy podněty reagovalo – mimo jiné opakovanými prověrkami zdravotního stavu pacientů a jejich lékařské dokumentace v elektronickém systému nemocnice. „Porušení postupů lege artis – tedy nejlepší dostupné péče – ale zjištěno nebylo,“ napsal v tiskovém prohlášení Fritscher.
Nyní už podle mluvčího studie Profid Ehra neběží, nemocnice zadavatele požádala o její ukončení. „Stejně jako o provedení mimořádného auditu studijní dokumentace, který by podnět profesora Hutyry potvrdil, nebo vyvrátil,“ dodal Fritscher.
Jedná se o stovky pacientů
O dění ve Fakultní nemocnici Olomouc už se ale začali zajímat i kriminalisté – kardioklinika se do hledáčku policie dostala už koncem loňského roku. Potvrdil to policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Na základě vlastního šetření a provedeného znaleckého posudku jsme zjistili závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací Implantabilních kardioverter-defibrilátorů u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy ze strany zaměstnanců 1. interní kliniky – kardiologické v rozmezí doby od roku 2015 do února 2025,“ uvedl Hejtman v tiskové zprávě.
Upřesnil také, že případ souvisí mimo jiné se studií Profid Ehra, na níž se podílela právě olomoucká fakultní nemocnice. Protože jde o projekt financovaný z prostředků Evropské unie, dozoruje kauzu Úřad evropského veřejného žalobce. Policie ale prověřuje i další operace provedené mimo tuto studii.
Třeba podle svědectví, které jako první přineslo Aktuálně.cz, dostal defibrilátor i pacient, kterého zdravotníci ten samý den převezli do hospicu. „Lékaři věděli, že umírá a defibrilátor nepotřebuje, přesto mu ho voperovali,“ popsal redakci pracovník, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná. Nešlo podle něj navíc o první takový případ.
Kriminalisté už proto zahájili úkony trestního řízení. Mluví o spáchání zvlášť závažných zločinů. Pachatelé se podle nich mohli dopustit těžkého ublížení na zdraví, podvodu a přečinu ublížení na zdraví. Pokud se tato podezření potvrdí, hrozí za ně až odnětí svobody na pět až dvanáct let. „Obviněný ale v této souvislosti prozatím nikdo nebyl,“ podotýká mluvčí olomoucké policie.
Trestní oznámení podalo i ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (ANO). Interní prověrka olomoucké fakultní nemocnice totiž dospěla k závěru, že se na tamní kardioklinice skutečně odoperovalo neobvykle mnoho defibrilátorů. Podle Vojtěcha rovněž existuje podezření, že se v nemocnici manipulovalo s dokumentací pacientů.
Jasno musí vnést policie
„Tato zjištění jsou natolik závažná, že odůvodňují neprodlené prověření orgány činnými v trestním řízení. Naší absolutní prioritou je ochrana zdraví a bezpečnosti pacientů,“ uvedl šéf resortu.
Mluvčí nemocnice Adam Fritscher na to reagoval takto: „V situaci, kdy médii kolují závažné informace, které jsou často zavádějícím způsobem zjednodušovány, a tím zneklidňují pacienty, je trestní oznámení ministerstva zdravotnictví logickým a očekávatelným krokem. Vyšetřování probíhá několik měsíců a FN Olomouc poskytuje policii plnou součinnost.“
