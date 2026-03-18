Užívejme je s rozvahou. Část antibiotik umí zničit naše zdraví víc, než se myslelo

Stačí týden polykat antibiotika a je zaděláno na problém. Léky naruší střevní mikrobiom natolik, že už se nikdy dokonale nezotaví. Zjistili to lékaři z Uppsalské univerzity ve Švédsku. Ničivé následky jediné antibiotické kúry dokázali ve střevě pacientů vystopovat ještě po osmi letech. Největší paseku tam podle nich zanechají širokospektrální antibiotika. Oslabený mikrobiom může spustit cukrovku.
„Užívejme jich jako šafránu, jinak se nám to vymstí.“ Tak mluví o širokospektrých antibiotikách šéf českých lékárníků Aleš Krebs.
Důvody jsou podle něj zřejmé: „Širokospektrální antibiotika si sice poradí s většinou možných původců infekce, takže pacient nemusí čekat před nasazením léčby na výsledky testů, současně ale přispívají ke vzniku rezistentních bakterií. To znamená takových, u nichž příště antibiotika nezaberou,“ vysvětluje.
Neuvážené předepisování tak může skončit katastrofou. „Na některé nemoci už kvůli tomu nemusíme mít v budoucnu účinné léky,“ varuje Krebs.
Nyní k tomuto argumentu přibyl ještě jeden: širokospektrální antibiotika mají extrémně ničivý dopad na střevní mikrobiom – tedy na společenství mikroorganismů, které sídlí v lidských útrobách a ovlivňují zdraví. Skupina vědců z Uppsalské univerzity totiž přišla na to, že tato antibiotika neovlivňují prostředí trávicího traktu jen na chvilku. Naopak: dokážou ho rozkolísat i na dlouhá léta.
Nadužívání může spustit autoimunitní choroby
To má potom své dopady. „Dlouhodobé narušení mikrobiomu může spustit celou řadu chorob – chronických, metabolických, zánětlivých i autoimunitních,“ vysvětluje molekulární epidemiolog a hlavní autor švédského výzkumu Gabriel Baldanzi. Užívání širokospektrých antibiotik se podle něj dá spojit například se vznikem cukrovky, nemocí srdce nebo střevních zánětů.
Potvrdila to podle něj analýza, ve které jeho tým zkoumal téměř 15 tisíc lidí. Vědci porovnávali vzorky jejich stolice se záznamy, které byly k dispozici ve švédském registru předepsaných léků.
Výsledek byl podle Baldanziho překvapivý. „Ukázalo se, že k narušení střevního mikrobiomu stačí opravdu jediná kúra určitými typy antibiotik. Stopy byly patrné i dlouhých osm let po ní,“ řekl Baldanzi. Vůbec největší „paseku“ podle něj ve střevě zanechala právě širokospektrální antibiotika.
Třeba klindamycin, který se nasazuje hlavně při angínách či akné, dokázal podle Baldanziho vymýtit až sedminu sledovaných střevních mikroorganismů. „Zatímco lidé, kteří v posledních osmi letech neužívali žádná antibiotika, měli ve střevě v průměru 350 unikátních bakteriálních druhů, u pacientů po klindamycinu to bylo o 47 méně,“ přiblížil. Mikroorganismy byly rovněž méně početné.
Narušení je trvalé
Podobně to dopadlo i po léčbě fluorochinolony. To jsou antibiotika, která se často předepisují na infekce močových cest. Mikrobiom byl po nich chudší o 20 bakteriálních druhů.
„Pokud nějaké mikroorganismy po těchto antibiotikách naopak posílily, byly to právě ty, které spojujeme se vznikem určitých chronických chorob,“ dodal Baldanzi.
Podle jeho kolegyně Tove Fall se navíc střeva pacientů po antibiotikách nikdy úplně nezotavila. „V prvních dvou letech se sice mikrobiom celkem rychle doplňuje, do původního stavu se ale nikdy nedostane. Zdá se, že je jeho narušení trvalé,“ uvedla. Tým výsledky svého bádání zveřejnil ve vědeckém magazínu Nature Medicine.
Podle české mikrobioložky Heleny Tlaskalové-Hogenové nosí každý člověk v tlustém střevě zhruba deset na dvanáctou mikrobů v každém gramu střevního obsahu. Mikroorganismů je tam navíc asi tisíc druhů.
„Každý tento druh přitom umí něco jiného – některé dokážou získávat živiny z potravy, další nám poskytují vitaminy, které si naše tělo samo nedovede vyrobit. Jiné zase vyrábějí neuroaktivní látky, které mají vliv na naši pohodu a náladu,“ říká odbornice z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Mikroorganismy i látky, které tito miniaturní tvorové vylučují, ovlivňují rovněž lidský imunitní systém.
„Pokud tedy snížíme jejich rozmanitost, učiníme sami sebe zranitelnějšími,“ podotýká Tlaskalová-Hogenová. I česká mikrobioložka proto před neuváženým nakládáním s širokospektrými antibiotiky varuje. Pokud už je tato léčba nutná, doporučuje alespoň mírnit dopady užíváním probiotik ve formě doplňků stravy. „Dobré je jíst také jogurty, kefíry nebo kysanou a kvašenou zeleninu s vysokým obsahem probiotik,“ uzavírá.
Relikviáře z českých kostelů ukradli v 90. letech, nyní se vracejí domů
Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř 30 lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom dnes informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ.
Od zneužití dítěte je dělí jen strach z odhalení. 1 z 10 mužů by to zvážil, tvrdí vědci
O sexuálních predátorech se ve společnosti mluví stále častěji, především v souvislosti s ochranou dětí. Je to téma, které vyvolává silné emoce, a není proto divu, že se jím zabývá i věda. Nová zahraniční studie odhalila, že řada mužů by zvážila zneužití dítěte, kdyby věděli, že se o tom nikdo nedozví. Pro Česko relevantní data k dispozici zatím nejsou, podle odborníků může být situace podobná.
ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.
Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.
Pondělní úder na nemocnici v Kábulu si podle mise OSN vyžádal 143 obětí
Pondělní útok na nemocnici pro drogově závislé v Kábulu, který afghánská vláda připisuje Pákistánu, má podle mise OSN pro pomoc v Afghánistánu 143 obětí. Ve středu to napsala agentura Reuters. Humanitární organizace Norská rada pro uprchlíky (NRC) podle agentury AFP uvedla, že útok si vyžádal stovky mrtvých a zraněných.