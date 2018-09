Ministrem zahraničí nebudu, lidem na ulicích nemůžu lhát, říká Landovský

V zákulisí sociální demokraté nejčastěji hovoří o tom, že by se novým ministrem zahraničí měl stát lídr ČSSD ve volbách v Praze Jakub Landovský. Ten to ale kategoricky odmítl.

Praha - Slíbil jste, že nebudete ministrem zahraničních věcí. Platí to?

Kategoricky jsem popřel, že budu ministrem zahraničí. A to z několika důvodů. Tím prvním důvodem je, že kandiduji v komunálních volbách v Praze na primátora. Nejsem člověk, který by lidem na ulicích, lidem ze svého nejbližšího volebního týmu a nejbližšího okolí lhal anebo je vodil za nos. Nikdy bych si nedovolil přesvědčovat voliče o něčem, co nemůže nastat. Tím druhým důvodem je, že nikdo z vedení sociální demokracie tuto možnost přede mnou ani nezmínil.

Ale právě někteří sociální demokraté tvrdí, že jste hlavním kandidátem na ministra zahraničí.

Jestli tu jsou lidé, kteří v dresu sociální demokracie bez mého vědomí operují s mým jménem, měli by respektoval demokratické rozhodnutí volených orgánů předsednictva strany a neštěpit ČSSD.

Jak si vysvětlujete, že vaše jméno ČSSD zmiňuje?

Jsem ponořený v kampani a nemám čas koukat, kde co lítá v sociální demokracii. Pokud to někdo dělá s nějakým záměrem, pak ten záměr je špatný. Strana si v dnešní situaci s dnešními volebními preferencemi nemůže dovolit hovořit dvěma hlasy. Doba, kdy ČSSD byla velká a bylo zajímavé se zabývat jejími názorovými proudy, je prostě pryč. Lidé od nás neočekávají, že budeme uvnitř spekulovat a hrát nějaké hry. Očekávají od nás jasnou politiku a teprve následně jasnou personální politiku.

V debatě na TV Seznam jste ve středu řekl, že nebudete ministrem zahraničí po říjnových volbách. Ale pak následuje listopad, prosinec, leden. Platí vaše vyjádření dlouhodoběji než jen na několik týdnů po volbách?

Řekla jste to přesně. To rozhodnutí platí dlouhodoběji. Nikdy člověk neví přesně, jak země bude vypadat a co ode mne bude potřebovat, ale já jsem vždy ctil jednu věc. Ministra považuji za navýsost politickou funkci. Dokonce nesouhlasím s tím, že jím musí být odborník na danou problematiku - lékař na zdravotnictví nebo bývalý voják v případě ministerstva obrany. Podle mne to musí být člověk, který je politicky schopný prosazovat nějaké věci, a k tomu potřebuje podporu své jednotné strany. Poprosím, abyste to kategorické ne brali jako kategorické ne.

Sociální demokracie láká voliče na zkrácení délky pracovní doby. Zrušení poplatků ve zdravotnictví také nebylo komunální téma, ale sociální demokraté nakonec tento slib naplnili. Splníte i vy tento příslib, pokud se vám podaří stát se primátorem?

Takový nápad se od sociální demokracie očekává. Kromě ČSSD s výjimkou odborů snad není jiná síla, která by toto téma musela zvednout, chce-li být věrná svému programu. Ta debata mi tedy přijde relevantní. Probíhající transformace společnosti, průmyslová revoluce 4.0 a úbytek práce v některých odvětvích musí vyústit v širokou celospolečenskou diskusi, která nebude o tom, že jeden člověk nahodile vykřikne nějaké konkrétní opatření. Diskuse startuje a její součástí by měla být debata o produktivitě práce a o vlivu pracovní doby na produktivitu práce.

Například český zaměstnanec pracuje ročně o 400 hodin více než německý zaměstnanec, ale jeho produktivita práce je na 60 procentech té německé. Pojďme se bavit o ekonomice nového typu, kdy spoustu práce zastane umělá inteligence a stroje. Pojďme se bavit o tom, jak budeme řešit sociální zabezpečení společnosti. Budu se pak těšit na debatu, která bude daleko košatější, než jestli se v dopravním podniku zavede kratší pracovní doba.

Pokud se stanete primátorem, nehodláte to tedy v městských firmách zavádět? Hlavní město je největším zaměstnavatelem v Praze.

Dopravní podnik má přes deset tisíc zaměstnanců. Určitě je třeba dát jim perspektivu. Ale výsledky společenské debaty o tomto zásadním opatření nebudu vůbec promítat do konkrétna. Nejprve si v tom společnost musí udělat jasno. Následné provedení výsledku té debaty už je sranda.