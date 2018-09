Praha tisíce migrantů ubytovat zvládne, saháme kavárně do svědomí, říká lídr zelených

Ostatní politická uskupení podle Mirovského o tématu nechtějí mluvit.

Praha - Když ve středu dopoledne na Mariánském náměstí pražští zelení představovali novinářům, čím chtějí v říjnu oslovit voliče v komunálních volbách, na téma migrace řeč nepřišla.

V úterý přitom vyvolala rozruch slova Matěje Michalka Žaloudka, který kandiduje v Praze z pátého místa, že metropole migranty potřebuje a může jich přijmout tisíce.

Pražský lídr Ondřej Mirovský je ale rád, že toto téma jeho stranický kolega Žaloudek měsíc před volbami otevřel.

"Ať si liberální pražská kavárna sáhne do svědomí, jestli v sobě nepotlačuje základní lidskost pomáhat lidem," říká Mirovský na otázku, jestli si tím strana spíš neuškodila. Ostatní politická uskupení podle něj o tématu nechtějí mluvit.

Žaloudek MF Dnes řekl, že Praha "migranty potřebuje" a že jejich příchod může pomoci "obsadit nutné pozice a předejít zadrhnutí ekonomiky". Na sociálních sítích to vyvolalo řadu reakcí, podle kterých se tím strana odsoudila k volebnímu neúspěchu, což někteří diskutující uvítali, další méně.

Na středeční tiskové konferenci k oficiálnímu zahájení kampaně dvaatřicetiletý kandidát svá slova mírnil. "Ne že bychom je přímo potřebovali, ale je zdravé, aby samospráva Prahy řekla, že si to umí představit a že to není technický problém," vysvětluje Žaloudek, který se uchází o zvolení také ve třetí městské části. Momentálně působí jako asistent náměstkyně Petry Kolínské (také SZ) pro územní rozvoj a plánování.

Zelení jako jednu ze svých priorit zmiňují bytovou problematiku. Město pod jejich vedením by mělo byty jednak samo stavět a také vykupovat od developerů deset až dvacet procent bytů pro obecní potřeby.

Navzdory bytové krizi má Praha podle Ondřeje Mirovského kapacitu několik tisíc potenciálních příchozích ubytovat. "Nejde o to, že by se najednou přijímalo pět tisíc lidí," připouští Mirovský, že výrok nebyl úplně bez problému. Program pomoci lidem, kteří do Evropy přišli legálně, je podle něj otázkou nejméně pěti následujících let.

Kandidáti zelených chtějí na zastupitelstvu, které se ustaví po volbách, prosazovat zejména opatření proti horku a plošnou nulovou toleranci hazardu. V otázce dopravy jsou pro ně klíčové městské železnice a tramvajové linky, například na území Prahy 6.

Strana působila na pražském magistrátu od posledních voleb na podzim 2014 v rámci Trojkoalice, která vládne společně s ANO a ČSSD. Zelení se na zastupitelstvu se svými koaličními partnery často neshodli, strany rozdělovaly například spory o osud Libeňského mostu nebo o podobu vnitřního městského okruhu.

