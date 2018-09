Paroubek měl v sejfu 3,5 milionu od podnikatele Michka. Půjčku si chce odpracovat

Michek peníze Paroubkovi půjčil ve druhé polovině roku 2016. Vyplývá to ze žádosti o jejich vrácení, kterou loni v prosinci zaslal manželce Paroubka.

Praha - Bývalý premiér za ČSSD Jiří Paroubek měl doma v trezoru 3,5 milionu korun v amerických dolarech. Půjčil mu je podnikatel Petr Michek, podle Paroubka to bylo na společné podnikání. Michek chtěl původně peníze vrátit, nyní už je ale nevymáhá. Paroubek řekl, že si u něj půjčku odpracuje. Informoval o tom Radiožurnál.

Michek peníze Paroubkovi půjčil ve druhé polovině roku 2016. Vyplývá to ze žádosti o jejich vrácení, kterou loni v prosinci zaslal Paroubkově manželce Petře. "S politováním vás musím oba požádat - s ohledem na vaši rodinnou situaci a probíhající rozvod manželství a předpokládané SJM (společné jmění manželů) - o vrácení finanční částky," píše. Paroubková ale podle svého právníka Andreje Lokajíčka o penězích nic neví.

Paroubek řekl, že peníze měly být použity na burzovní operace, které s Michkem plánovali. Podnikatel je podle něj v menších částkách vybral z účtu, převedl na dolary a uložil v Paroubkově sejfu. Pak je prý chtěli v menších částkách vložit zpět na účet a investovat na burze. Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda ale upozornil na to, že burzovní operace se provádějí elektronicky: "Z hlediska ducha zákona i mé zkušenosti je to zvláštní. Já bych nad tím okamžitě pozvedl obočí a první, co by mě napadlo, je, že je to za účelem, aby ty peníze byly nějak legalizovány," řekl Radiožurnálu.

Paroubek kandiduje v nadcházejících senátních volbách jako nezávislý s podporou ostravských sociálních demokratů. Do Senátu se chce za stranu Moravané dostat i Michek. Peníze už po Paroubkovi nechce. "My jsme se dohodli, že to vymáhat nebude. Já to u něj odpracuju," řekl někdejší premiér a předseda ČSSD.

Jeho manželka Petra, která s ním nyní rozvádí a soudí výživné na dceru, nedávno v rozhovoru pro TV Seznam uvedla, že Paroubek dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Podle ní to určitě nebyly legální příjmy. Paroubek uvedl, že se jeho manželka takto snaží ovlivnit říjnové volby.

Tvrzením Paroubkové se zabývá policie. Minulý týden v pátek kvůli tomu podle Radiožurnálu byla na výslechu. "Mohu potvrdit, že se paní Paroubková v pátek zúčastnila podání vysvětlení u policie. V žádném případě ale nebyly zahájeny úkony trestního řízení," řekla Radiožurnálu bez dalších podrobností Hana Vrbová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

