Benative
21. 2. Lenka
Volby by vyhrálo ANO, Motoristé by se do sněmovny nedostali. Mimo by zůstalo i Kubovo hnutí

ČTK

Motoristé by se teď do Sněmovny nedostali. Pokud by se volby konaly nyní, dostali by těsně pod pět procent hlasů nutných pro zisk poslaneckých křesel. Stejný podíl hlasů jako Motoristé by mělo nové hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS). Vyplývá to z únorového průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a europoslanec Filip Turek na kongresu strany v Praze.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec Filip TurekFoto: Radek Bartoníček / Aktuálně.cz
Volby by nyní stejně jako původně loni v říjnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhou ODS má stále výrazný náskok.

Hnutí Motoristé sobě, které je součástí nynější vlády s ANO a SPD, se po volbách několikrát dostalo do střetu s prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Na konci ledna Pavel zveřejnil SMS, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Pavel je označil za vydírání a obrátil se na policii. Na podporu prezidenta se pak konaly v celém Česku demonstrace.

Motoristé by ve sněmovních volbách nyní získali 4,7 procenta hlasů. Loni v říjnu dostali Motoristé při sněmovních volbách 6,77 procenta hlasů.

Přesně stejného výsledku jako vládní Motoristé by v současnosti dosáhlo hnutí Naše Česko, které jeho lídr Kuba představil před několika týdny. Hejtman Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Již dříve patřil ke kritikům fungování ODS.

„K výsledku hnutí Naše Česko přispěla doba sběru i zvolená metodologie. Data jsme sbírali jen dva týdny po oznámení založení strany, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se informace rozšířila a zároveň ji voliči ještě nestihli zapomenout,“ řekla serveru Novinky.cz politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Mírně si oproti výsledku voleb pohoršily kromě Motoristů i ostatní vládní strany. ANO premiéra Andreje Babiše v průzkumu vede s výrazným náskokem před jinými stranami, podobně jako ve volbách, ale podíl hlasů pro ANO by teď činil 32,6 procenta. Výsledek hnutí ve volbách byl 34,51 procenta. Hnutí SPD by nyní získalo 6,5 procenta hlasů. Ve volbách, kdy tehdy kandidovalo navíc s podporou PRO, Svobodných a Trikolory, dostalo 7,78 procenta.

Opoziční strany sdružené loni ve volbách v koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) získaly tehdy dohromady 23,36 procenta hlasů. Nyní by ODS samostatně dostala podle NMS 14,7 procenta, a jako jediná ze stran Spolu by se dokázala sama dostat do Sněmovny. Lidovci by aktuálně získali 2,6 procenta hlasů a TOP 09 by měla 2,4 procenta hlasů.

Další opoziční strana, Starostové, by si oproti volbám polepšila. Získala by 14,6 procenta, takže by byla na třetím místě za ANO a ODS. V říjnových volbách pro Starosty hlasovalo 11,23 procenta voličů. Horší výsledek zaznamenali Piráti, kteří by teď měli 7,2 procenta hlasů, kdežto ve volbách jich dostali 8,97 procenta.

Z dalších stran pak průzkum uvedl ještě například, že KSČM by měla 1,7 procenta hlasů. Její politici v posledních volbách kandidovali za hnutí Stačilo!, které dostalo 4,30 procenta hlasů. Hnutí PRO by mělo 1,6 procenta hlasů a Přísaha a Svobodní shodně 1,4 procenta. Členové PRO a Svobodných byli loni ve volbách na kandidátkách SPD.

Průzkum prováděla agentura NMS v polovině února. Zúčastnilo se ho 1001 lidí.

