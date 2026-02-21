Konec první krize: Babiš nepřekvapil, Motoristé v kleštích. A nemůže za to jen Turek

Vláda Andreje Babiše bude příští týden kompletní. Motoristé sobě nakonec ustoupili a namísto Filipa Turka na post ministra životního prostředí nominovali svého poslance Igora Červeného. Podle politologa Lubomíra Kopečka tím ale jejich problémy nekončí.
„Vládní koalice v této podobě představuje pro Motoristy poměrně velkou zátěž kvůli dopadům na jejich podporu u voličů.“ Tak zní klíčová teze, kterou v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyslovil politolog Lubomír Kopeček. A problém podle něj nespočívá ani zdaleka pouze ve Filipovi Turkovi. Motoristé se totiž podle něj postupem času ocitnou pod mnohem silnějším tlakem.
„Nejde jenom o to, že je zřetelně poškodilo vše, co se dělo kolem nominace Filipa Turka do vlády, ale i to, co je vidět z hlediska neplnění jejich největší volební priority,“ vysvětluje politolog. Na mysli má snižování rozpočtových schodků a celkové zadluženosti státu. Ostatně Motoristé šli do voleb s heslem „Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše“.
Jenomže jak upozorňuje Kopeček, představy Motoristů a hnutí ANO Andreje Babiše se dost výrazně liší. „A v podobě nyní sněmovnou projednávaného státního rozpočtu je jasně vidět, kdo své představy prosadil – Motoristé to nebyli. Myslím si, že s dalšími státními rozpočty se tento problém ještě zvýrazní,“ má jasno politolog.
V danou chvíli ale platí, že Motoristé vzali zpátečku v souvislosti s nominací Filipa Turka na post ministra životního prostředí. A prezident Petr Pavel se ve čtvrtek setkal s jejich novým kandidátem, který Turka ve vládě skoro jistě už příští týden v pondělí nahradí – bude jím stávající poslanec Motoristů Igor Červený.
Ten po schůzce na Hradě před novináři během improvizované tiskové konference potvrdil, že Filip Turek, kterého Petr Pavel odmítl do vlády jmenovat, zůstane na pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Turek zase před několika dny svým fanouškům na sociálních sítích řekl, že Červený v čele resortu udělá vše, co „mu na očích uvidí“.
Ze čtvrtečního vyjádření Červeného pro novináře dokonce plyne, že resort povedou ve třech – ještě společně s jejich náměstkem Jaromírem Wasserbauerem. „Tato trojice,“ dodal nominant Motoristů do vlády, „bude s celým resortem spolupracovat. Myslím si, že tři členové, kteří se mohou o resort starat, je možná nejlepší varianta.“
Končí tím tedy jedna šlamastyka, která vládu Andreje Babiše provázela od jejího vzniku. Turek byl pro prezidenta ve vládě neakceptovatelný, Motoristé zase dlouho tvrdili, že se ho nemíní vzdát. Naposledy dokonce jejich předseda Petr Macinka tvrdil, že Petr Pavel nebude už za dva roky prezidentem a že si do té doby počkají.
Podle zákulisních informací ale ustoupili tlaku premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. A byť je v danou chvíli Turek jednoznačně poraženým, bude zajímavé sledovat, jak a zda vůbec se mu podaří u širší veřejnosti napravit svou pošramocenou reputaci. Podle aktuálního šetření CVVM je totiž nejvíce nedůvěryhodným politikem v zemi.
Turka do vysoké politiky katapultovaly evropské volby, následně se ale nechal přemluvit ke kandidatuře do sněmovny – skoro jistě s tím, že bude i po volbách hlavní tváří strany a pokud možno i členem vlády. To se ale nestalo. V mezičase na něj navíc „vyplavalo“ několik skandálů, které v očích voličů zjevně nebyl schopen věrohodně vysvětlit.
Podle Kopečka navíc Motoristé nebudou čelit problémům pouze kvůli své nejviditelnější tváři. „Jako nová strana mají na rozdíl od hnutí ANO velký problém slabé vazby značné části svých voličů a už v prvních povolebních průzkumech je vidět, že začínají preferenčně ztrácet,“ upozorňuje politolog. Podle posledního šetření agentury Kantar by brali pouhých pět procent hlasů.
A podle Kopečka mohou mít velký problém, aby se letos na podzim, kdy se konají komunální volby, vůbec dostali aspoň do některých zastupitelstev velkých měst. „Tady se podle mne potvrdí, zda je tady analogie s trajektorií Věcí veřejných, které také po úspěchu ve sněmovních volbách za krátký čas zcela propadly v komunálních volbách,“ dodává.
„Mimochodem podobný problém,“ pokračuje Kopeček v rozhovoru pro Aktuálně.cz, „může hrozit i SPD, která je účastí ve vládě ve velmi nepřirozené pozici – přišla tím totiž o výhodu protestní strany.“ Přes to všechno Kopeček očekává, že zájem všech tří koaličních stran minimálně pro nejbližší dobu bude udržet vládu pohromadě.
„Její politici nainvestovali do zrodu vládní koalice hodně energie, mají díky ní zajištěné pozice ve sněmovně a ve vládě, takže odcházet z vlády se jim určitě chtít v dohledné době nebude,“ uvažuje politolog. Otázka ale je, jak to bude v delším časovém horizontu. Navíc zkušenost s Andrejem Babišem ve vládě praví, že „kanibalizuje“ své koaliční partnery.
Minule na to doplatili sociální demokraté a komunisté. A Babiš byl v kauze Filipa Turka vedle prezidenta tím, kdo z ní vyšel bez šrámů. Celou dobu se přitom tvářil, že se ho to netýká a že není ochoten ve prospěch Motoristů udělat vůbec nic. Po jeho poslední schůzce s prezidentem je dokonce chladnokrevně zpražil tím, že Turek ministrem nikdy nebude a ať se s tím smíří.
„Babišův postoj v průběhu debaty o kandidátovi na ministra životního prostředí se dal čekat,“ míní Kopeček a připomíná, že se podobně choval v době vládní koalice se sociální demokracií při sporech s prezidentem Zemanem kvůli blokovaným nominacím SOCDEM na ministry. „Ani tehdy neměl zájem jít do velkého konfliktu s prezidentem,“ uzavírá politolog.
