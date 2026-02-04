Kuba ukázal kromě nové strany i manželku. Ta svého muže vidí až na Hradě

Aktuálně.cz přináší chvíle, jak Martin Kuba představoval svou novou stranu, a následně i povídání s jeho manželkou.
Přestože se vznikem nové strany Naše Česko se mluví jen o hejtmanu Martinu Kubovi, Aktuálně.cz se přesvědčilo, že důležitou roli nejen v jeho osobním životě hraje manželka Denisa. Při představování nové strany stála po jeho boku a následně dala najevo, jak velké mínění o svém muži má. Kuba byl navíc ještě obklopen řadou svých spolupracovníků, kteří dodali představení nové strany velké „grády“.
Sál, ve kterém se v úterý chystal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba promluvit o plánech své nové strany, byl už plný a pořádně hučel, ale on v něm nebyl. Seděl se svou manželkou Denisou soustředěně v sousední menší „komůrce“ a bylo patrné, že právě ona je tím, kdo je pro něj klíčovou bytostí pro faktický návrat do velké politiky.
Však také, když následně vystoupil na pódium a začal mluvit, nebyl sám –vedle sebe měl svou manželku. „Hezký den, dámy a pánové, já vám chci všem poděkovat, že tady s námi trávíte čas a věnujete ho tomuto našemu důležitému dni v začátku něčeho, co chceme společně tvořit,“ byla Kubova první slova. A hned vzápětí vzdal hold své životní družce.
„Tahle chvíle je pro mě hodně osobní, člověk nezakládá politické hnutí každý rok nebo týden, tak dneska jsem si dovolil vzít na pódium svoji ženu Denisu, kterou bych vám rád představil. Protože ona je vlastně tím člověkem, který vždycky stojí za mnou a ve všech těch mých někdy bláznivých nápadech mě podporuje,“ vysvětloval Kuba.
Když po představování své nové strany skončil a Aktuálně.cz požádalo jeho paní o několik slov, ochotně souhlasila. Dala přitom jasně najevo, jak moc svému muži věří.
„No, ja verím tomu, že jedného dňa môže byť premiér, a dokonca i prezident,“ odpověděla na otázku, zda si myslí, že mu plán s novou stranou vyjde a třeba jednou bude i poslancem. Odpověděla slovensky, protože pochází ze Slovenska, ovšem v Česku studovala vysokou školu a působí zde i v některých firmách svého manžela.
Martin Kuba na otázku ohledně svých ambicí odpověděl, že má velké cíle. „Bylo by nefér, kdyby tady stál někdo, kdo zakládá nové politické hnutí a říká: Já vlastně nechci být premiér, já to nechci dělat, já chci jenom pět procent a jen si tam do sněmovny sednu. To by bylo nefér, to je věc, kterou neumím dělat,“ řekl Kuba.
Ten už jako politik ODS, z níž vystoupil loni v prosinci, kritizoval stranu za to, že měla podle něj malé ambice. Konkrétně mu vadilo, že místo toho, aby se sama snažila přiblížit někdy až 30 procentům hnutí ANO, tak sázela spíše na to, že taková procenta dá dohromady ve spolupráci s KDU-ČSL a TOP 09.
Při úterním představování strany však Kuba zároveň několikrát upozorňoval, že je teprve na začátku, že potřebuje nějaký čas, aby vůbec vznikla struktura jeho nové strany. A spíše varoval před rychlými úspěchy třeba už letos v senátních a v komunálních volbách. Hlavním cílem strany jsou podle něj parlamentní volby v roce 2029.
„Není mým jediným cílem života být premiérem, i když byl bych nešťastný, kdyby se to nestalo. Ale bylo by pokrytecké tvářit se, že když chceme jako strana vyhrát volby, tak že nemám odvahu být premiérem,“ dodal Kuba.
Kromě jeho manželky ovšem za zmínku rozhodně stojí i jeho spolupracovníci z Jihočeského kraje, s nimiž předloni vyhrál drtivě volby v Jihočeském kraji. Tehdy ještě v barvách ODS získal 47 procent hlasů a bez jakýchkoliv problémů byl podruhé zvolen hejtmanem.
Jeho kolegové a kolegyně byli u startu nové strany a postarali se o velmi bezprostřední a přátelskou atmosféru celého dopoledního setkání. Na slova hejtmana několikrát reagovali silným potleskem a po skončení spontánně debatovali a dělali si společné fotografie.
Aktuálně.cz s některými z nich mluvilo a všichni se shodovali v tom, že Kubovi velmi důvěřují a jsou přesvědčeni, že mohou dosáhnout značných úspěchů. Na otázky, jestli se nové straně podaří oslovit i zájemce a volební kandidáty mimo jejich kraj, bez známky pochybností tvrdili, že rozhodně ano. Jaký bude či nebude zájem o novou stranu Naše Česko, možná naznačí už letošní jaro, kdy chce hejtman se svými lidmi jezdit po Česku a debatovat s lidmi o programu své nové politické síly.