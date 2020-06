Vokřál: Zrušit celé brněnské ANO jsem navrhoval už dávno. Zatrhl to Faltýnek

Andrej Babiš překvapil rozhodnutím kvůli korupční kauze Stoka zrušit celé brněnské ANO. Exprimátor Petr Vokřál na protest proti tomu, že vedení hnutí napojení tamních buněk na podsvětí neřeší, před 14 dny z Babišova hnutí odešel. "Zrušení ANO v Brně jsem navrhoval už dávno, Jaroslav Faltýnek to označil za blbost," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Vokřál. Jeho odchod prý k Babišovu kroku přispěl.

Andrej Babiš ve čtvrtek oznámil, že ANO nejspíš zruší celou brněnskou organizaci. Vy jste v minulosti řekl, že některé brněnské buňky zůstávají napojeny na podsvětí, vedení to neřeší a to je pro vás jeden z důvodů k odchodu z hnutí. V čem je rozdíl mezi vaší snahou a nynější iniciativou premiéra?

Já jsem původně po velké diskusi s brněnskou předsedkyní Karin Karasovou přišel s návrhem zrušit tři organizace - Židenice, Černovice a Starý Lískovec. Když celostátní předsednictvo revokovalo rozhodnutí zrušit tyto tři buňky, navrhoval jsem, ať se tedy zruší a znovu postaví celé Brno. Padni komu padni. Protože jde o to, že se chceme profilovat i dál jako protikorupční hnutí. I v e-mailech vedení jsem psal, že je to bez jakéhokoli ohledu na to, jestli jsem členem Brna a místopředsedou celého hnutí. Byl jsem přesvědčený o tom, že by to pomohlo.

Jak se k tomu tehdy postavil Andrej Babiš?

Den před posledním předsednictvem ANO v květnu jsem o tom s předsedou hovořil. Říkal, že nemá tolik času se tomu pořád věnovat, ale že mám nachystat zrušení celého Brna. Potvrdil jsem mu, že na tom dělám a byl jsem připravený to předložit. Nicméně půl hodiny před jednáním jsem se dozvěděl, že celé to bude o něčem jiném - že budeme revokovat původní rozhodnutí o zrušení tří buněk a pak se uvidí. Předsednictvo revokovalo, já jsem s tím nesouhlasil.

Co to znamená?

Jel jsem do Prahy, abych si s nimi vyříkal, jak to mám chápat. Nabyl jsem tam dojmu, že jiným než individuálním vylučováním členů se dále nepohneme. Neumím si ale představit, že bychom celé Brno vylučovali po jednom, protože jak budu dokazovat každému, že je bílý kůň, byť za něho zaplatil někdo členské příspěvky z jednoho účtu za všechny členy? Snadno mi ten bílý koník může tvrdit, že hnutí fandí, rád pro něj pracuje a těžko mu budu prokazovat, že je jen součástí koordinované hlasovací mašinerie.

Tohle se dělo - že více členům platil někdo v pozadí z jednoho účtu členské poplatky?

To se dělo. Já nemůžu říct, čí ten účet byl a kdo ty peníze spravoval. Chtěl bych znovu rozdělit dvě věci - kauza Švachula je jen starter v tom, co všechno se objevilo, jak je všechno propojeno a co se nám podařilo rozklíčovat. Proto jsem chtěl zrušit celé Brno.

To se vám ale nepovedlo. U koho to narazilo, když Andrej Babiš se zrušením brněnské buňky souhlasil?

Narazil jsem na odpor pana prvního místopředsedy Faltýnka. Ptal se mě, podle jakého klíče by se to potom sestavovalo. Zrušit celé Brno podle něj byla úplná blbost. Já si to ale nemyslím. Vím, že v Brně je množství slušných lidí a evidentně si to myslí i pan předseda. Já jsem tomu rád a vidím v tom trošku svůj přínos. Kdybych byl býval neodešel, tak by se to možná vůbec nestalo.

Takže váš odchod přesvědčil Babiše, že to musí řešit a musí změnit názor, který prosazoval Faltýnek?

Jsem přesvědčený o tom, že Andrej Babiš ví, že brněnské ANO je problém a že by se mělo zrušit. Akorát někteří lidé, především pan Faltýnek, byli jiného názoru a snažili se to zrušení Brna ubrzdit.

Nebylo by tedy lepší počkat, jak se to celé vyvine, než odcházet z ANO? Bál jste se, že Faltýnkův názor nepřehlasujete?

Byly tam tři prvky - nabyl jsem přesvědčení, že se to prostě nechce a že to teď půjde a dotáhne se to snad do konce, za to jsem jen rád. Ten druhý okamžik byl, že skupiny, které se cítily ohrožené, se mě snažily zaplést do kauzy Stoka a já jsem vždycky říkal, že nechci být někde outěžkem. Já jsem vždycky byl v politice z toho důvodu, že jsem chtěl dělat věci pořádně a tak, aby to dávalo smysl, a ne politikařit. Mně to politikaření nikdy moc nešlo.

Související Babiš navrhne předsednictvu ANO zrušit a znovu vytvořit brněnskou organizaci

A třetí důvod?

Ten je dlouhodobější. Nebudu o hnutí říkat nic špatného, ale to hnutí se někam vyvíjelo a vyvíjí se někam jinam, než jsme si představovali třeba s Tomášem Macurou, když jsme připravovali ideovou konferenci. Je to prostě projekt, který je úspěšný, o tom není pochyb. Na druhou stranu, já v tom hnutí nebyl, abych byl kariérním politikem. Mně šlo o to, aby věci dávaly smysl a abych se ráno mohl podívat do zrcadla.

Mluvilo se i o tom, že jedním z důvodů vašeho odchodu bylo také to, že vás stejně Andrej Babiš chtěl z postu jedničky do krajských voleb stáhnout. Vaše politická kariéra by tak nejspíše skončila. Bylo to tak?

Musím říct, že v pozici užitečného pitomce bych do toho nerad šel, ale na druhou stranu i vědom si tohoto rizika jsem říkal ano, já to odlídruju. Pak se začaly stále častěji objevovat názory, že nemám koaliční potenciál, že tu mediální kampaň neustojím, a výhrůžky, že v září bude soud se Švachulou, takže mě budou muset stejně odvolat. Musím říct, že to mě vedlo k tomu, že jsem necítil podporu, a když jsem viděl, jak předsednictvo hlasovalo o mém návrhu na zrušení buněk, což moji pozici v Brně určitě neposílilo, byl to jeden z těch okamžiků, kdy jsem si řekl, že tohle opravdu nemám zapotřebí.

Byl jste čtyři roky primátorem. A v té době Jiří Švachula dle policie na radnici Brno-střed, ale nejen tam, ve velkém manipuloval zakázky. Podezřelý je i Jiří Faltýnek, syn Jaroslava Faltýnka. Necítíte politickou zodpovědnost, že jste to měl vědět a že jste to měl řešit dřív?

Alibistický argument by mohl být, že já jsem nikdy nebyl součástí vedení brněnského ANO, jen primátor. Ale narovinu - samozřejmě jsem byl místopředsedou celého hnutí a politickou zodpovědnost za to nesu. Byť jsem nebyl součástí lokálního vedení. Pravdou ale taky je, že již v roce 2015 i 2016 došlo k odchodu některých lidí z hnutí kvůli mnohým podezřením. Velmi často ten, kdo to těm lidem musel říct do obličeje, jsem byl já. Kroky ve snaze eliminovat vnější manipulace jsme dělali.

Proč jste ale nezakročili proti Švachulovi? Opakovaně jste dostávali varování, že jeho působení není čisté…

Samozřejmě že chodily informace "dej si pozor na Švachulu, dej si pozor na Jiřího Faltýnka". Ale ono je těžké s někým sedět u stolu a říct mu "Ty kradeš". Nelze očekávat, že ten člověk řekne "Jo, máš pravdu, kradu, jdu pryč". Je tam obrovské riziko, že ten dotyčný řekne "Tak mi to dokaž, a pokud ne, tak tě zažaluju". A ty konfrontace jsem od některých členů slyšel "Tak mi to dokaž! Já jsem čistej!" Na přelomu let 2015 a 2016 jsme vylučovali například radního Tomáše Kratochvíla - z mnoha důvodů, ale mimo jiné proto, že byl součástí kauzy, která tehdy vyběhla. Dle policie krátil ve své firmě daně. Ale on byl nakonec osvobozen. Takže je to opravdu těžké.

A nebylo to těžké i proto, že za Švachulou i Jiřím Faltýnkem stála dvojka hnutí ANO Jaroslav Faltýnek? Člověk, který měl zásluhu i na tom, že jste se stal primátorem.

To, že se znají, jsem věděl, vnímal. Ale to neznamenalo, že bych sklonil hlavu a zavíral před tím oči. Já jsem nakonec v roce 2018 Švachulu na kandidátce na brněnský magistrát nechtěl a nebyl tam. Já jsem se snažil nevyhledávat některé kontakty, nakonec jsem někde slyšel, že dokonce i Faltýnek starší řekl, že jsem s mladým Faltýnkem telefonoval asi jenom dvakrát v životě a to je pravda. Naopak - Jirka mi jednou říkal "Když budeš něco potřebovat, tak mi zavolej". A musím říct, že jsem od té doby věděl, že už mu nezavolám.

Proč?

Bylo to spíš z opatrnosti než proto, že bych byl přesvědčený o tom, že se něco děje.

Jaký je vliv otce a syna Faltýnkových na dění v Brně? Cítil jste jako primátor, že tam vedou vlastní agendu? Aktuálně.cz a Hospodářské noviny už informovaly o policejní nahrávce schůzky mezi Švachulou a podnikatelem Samanem El-Talabanim, na nichž mluví o odvádění provizí z manipulovaných zakázek Faltýnkům. O čem to vypovídá?

Co se týká Jaroslava Faltýnka, od něj jsem vždy slyšel jedno a to samé: "Mě Brno nezajímá, já Brno neřeším. Brno byla, je a bude vždycky sra*ka." Když budu citovat přesně. Dlouhé roky jsem nepociťoval, že by mi zasahoval například do toho, kdo bude na kandidátce na městě. To se nestalo.

A co Jiří Faltýnek, který je členem brněnského ANO a například seděl ve vedení městské firmy Teplárny Brno a zároveň si od podnikatele Ivana Trunečky koupil levně vilu v době, kdy od Tepláren dostával milionové zakázky?

Jiřího jsem vnímal jako řadového člena bez zásadního vlivu. Ten se začal projevovat až výrazně později. Někdy loni - a možná to souvisí s tím, že začalo být vidět, kdo je s kým propojen a také že došlo k rozpadu té skupinky, která pravděpodobně ty buňky řídila - odešel šéf brněnského ANO Pavel Dvořák, byl odejit Švachula. V tom okamžiku se tam začal objevovat Jirka Faltýnek - musím říct, že mě to překvapilo, protože do té doby jsem ho nevnímal jako výraznou osobnost. Pro mě to bylo varování a pochopil jsem, že se přidal na stranu skupiny lidí, která mi nekonvenovala s tím, proč jsem do politiky vstupoval.

Na jakou konkrétní stranu?

Velmi často vystupoval a hlasoval se skupinou těch sdružení, která měla být zrušena. Těžko definovat, jak to bylo všechno provázáno. Proto podle mě bylo správné zrušit celé Brno a postavit ho znovu.

Budou v tom znovuzrození brněnského ANO hrát roli Faltýnkové?

Mladší není členem, má pozastavené členství. Bude záležet na velkém předsednictvu, jak se dohodnou, jak to budou tvořit, ale dle mého by to mělo dělat krajské předsednictvo.

Takže by to nemělo být tak, že Faltýnek opět přijede se seznamem desítek jmen, které tam bude poté přijímat celostátní vedení strany, bez souhlasu lokálních členů? Naposledy v takové skupině nechal před komunálními volbami v roce 2014 přijmout nejenom vás, ale i Švachulu.

Samozřejmě nikdy člověk nemá říkat nikdy, ale pokud se stane toto, budu rád, že budu mimo toto dění a že mé jméno na této listině nebude.

Opakovaně říkáte, že do hnutí ANO vás přivedl právě Jaroslav Faltýnek. Nyní byl jedním z důvodů, proč jste z hnutí odešel. Kdy se vztahy pokazily?

My jsme nikdy vyhrocené vztahy neměli. Pan Faltýnek je velký profík a na rozdíl ode mě dlouhodobý politický matador. Měli jsme vztahy velmi korektní. Možná poprvé, kdy se to začalo trošku kazit, bylo po parlamentních volbách v roce 2017. Asi není žádným tajemstvím, že jsem nebyl příznivcem koalice s SPD. Je mi jasné, že když on s tím návrhem přišel, tak neměl radost, že mu do toho někdo jako Vokřál nebo ostravský primátor Tomáš Macura hází vidle. Od té doby to bylo mezi námi jiné. Ale ani jsme se o tom vlastně spolu nikdy nebavili.

Nemůže to být i tím, že se stavěl za svého syna v mocenském sporu, který jste s Jiřím v posledních měsících vedli o vliv v jihomoravském ANO?

On samozřejmě říká, že se do toho neplete. Nicméně, když jsem přišel s návrhem, aby se zrušila i ivanovická buňka, kterou Jiří Faltýnek vede, a on by tak z ANO vypadl, tak on byl ten, kdo za mnou přišel a řekl mi, ať zbytečně neexponuji jejich jméno. Že Jirka pozastaví členství sám, což se tedy po dvou měsících nakonec skutečně stalo. A já jsem mu řekl, že tedy dobře, když to Jirka udělá, ale že to potřebuji mít potvrzené, a druhý den mi starý potvrdil, že to tak bude. Takže mu asi přece jenom nebylo jedno, jak se hnutí postaví k jeho synovi. Je to logické. Ale já do jejich vztahu nevidím a asi mi nepřísluší to komentovat.

Existuje po vašem odchodu ještě liberální křídlo hnutí ANO?

V hnutí je několik lidí, kteří názorově souzní. Tím nejviditelnějším, a já mu hrozně fandím, je Tomáš Macura. Je to chytrý člověk, který na rozdíl od jiných nemusí politikařit. Stojí si za svými názory a já bych si přál, aby takových lidí v hnutí ANO bylo víc.

Doporučoval jste skončit v ANO svému někdejšímu náměstkovi Richardu Mrázkovi? Ne vy, ale on měl velmi blízké kontakty se Švachulou, byl to jeho dobrý přítel.

Ne.

Proč?

Už někdy loni se mě Richard ptal, jestli má smysl pokračovat, protože jsme vypadli z magistrátní koalice. Já jsem mu říkal, že si myslím, že to smysl dává. Richard pokračoval až do nedávné doby. Povzdechl si několikrát, že ta práce, kterou v opozici vytváříme, není to, co by ho naplňovalo.

Věříte, že Richard Mrázek i přes kontakty se Švachulou ve Stoce namočený není?

Já těžko mohu komentovat živý spis. Kromě toho, že jsem se dočetl, že jezdili se Švachulou na dovolenou, jsem se tam nic z toho, co jsem se dočetl o jiných, o něm nedočetl. Znovu říkám - padni komu padni. Já se nebudu zastávat nikoho, pokud se prokáže jeho vina. Nebudu říkat, že se neznáme. Ano, známe se. Teď vystoupil z hnutí, kdyby tak neučinil, s velkou pravděpodobností by byl součástí zrušeného Brna. Ale on to učinil a dál to nebudu komentovat.