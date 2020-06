Chtěli jsme, aby Švachula nekandidoval, ale Faltýnek to zarazil, tvrdí Vokřál

Andrej Babiš kritizuje vedení brněnského ANO, že neřešilo možné zapojení členů hnutí do korupční pavučiny. Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál však tvrdí, že chtěl ústřední postavu skandálu Jiřího Švachulu odstranit z kandidátky už v roce 2018, ale zarazila to schůzka s Babišovou pravou rukou Jaroslavem Faltýnkem, přítelem Švachuly. Faltýnek však tvrdí, že i on žádal Švachulu, aby nekandidoval.

Když Petr Vokřál minulý týden oznámil odchod z ANO, a tedy i postu jedničky jihomoravské kandidátky hnutí v podzimních krajských volbách, protože podle něj brněnská organizace zůstává napojená na podsvětí, Andrej Babiš konstatoval, že ho to mrzí. Zároveň ale ukázal na lokální vedení, které problém podle něj dlouhodobě neřešilo.

"Vedení této organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo. Přitom je to jejich kompetence a povinnost. Lidí, kteří poškozují jméno našeho hnutí, se musíme zbavit," prohlásil Babiš.

Pátrání Aktuálně.cz a HN ovšem ukazuje, že brněnská buňka se pokusila Švachuly zbavit už před komunálními volbami v roce 2018 tím, že ho nechtěli dát na kandidátku. Vlivný člen hnutí by tak fakticky přišel o možnost podílet se dále na řízení brněnské nejbohatší radnice - městské části Brno-střed, kde dle policie už od roku 2014 manipuloval zakázky za stamiliony.

Plán ovšem zarazila podle Vokřála pražská schůzka, na kterou si jeho a krajskou předsedkyni Babišova hnutí Taťánu Malou pozval první místopředseda klubu Jaroslav Faltýnek, Švachulův přítel. Jeho syna Jiřího navíc policisté podezřívají z toho, že společně se Švachulou byl součástí skupiny, která zakázky manipulovala.

"Byli jsme s Taťánou Malou v Praze u pana Faltýnka, když jsme řešili kandidátku na Brno-střed. Oba jsme byli toho názoru, že by tam být neměl," potvrdil informace Aktuálně.cz a HN někdejší primátor a tehdejší jednička v brněnských komunálních volbách Petr Vokřál.

O Švachulovi už se před volbami šeptalo

Před předloňskými komunálními volbami v brněnském hnutí ANO panovala výrazná nervozita. Doprostřed sestavování kandidátek totiž podle několika zdrojů Aktuálně.cz, které to redakci už tehdy potvrzovaly, probublalo echo, že policie se chystá tehdejšího vlivného místostarostu Brna-střed za ANO Švachulu zadržet.

Kde se tehdy informace vzala, není jisté. Za stamilionové manipulace veřejných zakázek elitní detektivové Švachulu do vazby poslali až o necelý rok později. Už v té době ale Švachulovu korupci vyšetřovatelům při výsleších detailně popisoval podnikatel Saman El-Talabani, kterého detektivové zadrželi při předchozí akci Krov. Jako součást skupiny, která je dnes stíhaná právě za vynášení tajných informací z vyšetřování.

Aktuálně.cz a HN už popsaly, že varování, že Švachula ohýbá zakázky, dostala krajská šéfka ANO Taťána Malá přes svého tehdejšího manžela už o rok dříve. Pokud by policie Švachulu zadržela těsně před volbami, hrozil hnutí výrazný skandál v nejméně vhodnou dobu.

Na schůzce s pravou rukou Andreje Babiše Jaroslavem Faltýnkem proto Vokřál s Malou žádali o svolení, aby Švachulu z kandidátky mohli stáhnout. Přítomen byl tehdy dle několika zdrojů Aktuálně.cz i sám Švachula, který byl značně rozezlen.

"Pan Švachula odmítl jakýkoliv problém a žádal, ať předložíme důkazy. Ty jsme neměli," popsala schůzku jihomoravská krajská předsedkyně Taťána Malá.

Malá tvrdí, že Faltýnek odstranění Švachuly z kandidátky nezakázal. Podle exprimátora Vokřála se ale Faltýnek nakonec postavil na Švachulovu stranu. "Nakonec byl učiněn kompromis, že byl desítka na Brně-středu," uvedl Vokřál.

"V tu chvíli a za daných okolností jsem se tomu nakonec podřídil," dodal pro Aktuálně.cz s tím, že Švachula dle dohody zároveň přišel o možnost kandidovat na magistrát. Tam ale jeho ambice ani předtím nebyly velké.

Švachula tedy mohl do voleb vyrazit v první desítce kandidátky. A v nové koalici na největší a nejbohatší brněnské radnici, vedené tentokrát ODS, pak jako radní získal stejnou agendu jako před volbami - investice a veřejné zakázky.

Malá, která krátce působila jako ministryně spravedlnosti a musela odejít po plagiátorské aféře, nyní bojuje o pozici v ANO. Její dosavadní spojenec Vokřál hnutí opustil a druhá frakce, na niž má v jihomoravském ANO vliv Jiří Faltýnek, žádá i její odchod. Dle návrhu, který prosazuje jeho otec, by si navíc musela vybrat mezi kariérou krajské političky a poslankyně.

Faltýnek: I já jsem chtěl, aby Švachula odešel, ale neposlechl

Jaroslav Faltýnek si ovšem schůzku pamatuje jinak než Vokřál. Tvrdí, že muže, kterého jeho syn označuje za rodinného přítele, chtěl také odstranit z kandidátky.

"Všichni tři jsme pana Švachulu žádali, ať nekandiduje. Pan Švachula naší žádosti nevyhověl. Byla to kompetence a zodpovědnost MO Brno-střed," uvedl Faltýnek.

Právě on má dle řady zdrojů zevnitř hnutí na chod brněnské organizace zásadní vliv. Předsedou brněnského ANO, na které se Faltýnek odkazuje, byl v té době Pavel Dvořák. I jeho nechal do ANO přijmout přímo v Praze Jaroslav Faltýnek. Kvůli podezřením, že se na manipulacích zakázek se Švachulou také podílel, Dvořák z ANO už odešel. Jeho přihláška má stejné datum jako ta Švachulova.

A šéf poslaneckého klubu ANO má výrazné vazby i na Švachulu. Sám svůj vztah k němu bagatelizuje, jeho syn ho však označuje za rodinného přítele. Aktuálně.cz a HN zveřejnily policejní odposlech, na němž dnes obžalovaný Švachula s podnikatelem Talabanim probírá odvádění provizí z brněnských městských zakázek "Faltýnkům".

Faltýnek také Švachulu nechal do hnutí před komunálními volbami v roce 2014 přijmout. A to přes protesty zakládajících členů buňky Brno-střed, kteří o něm nikdy neslyšeli. Spolu s ním přímo v Praze Faltýnek nechal schválit třeba i přijetí Švachulovy matky, Dvořáka nebo jeho sousedů. Jeho příznivci tak v buňce získali rozhodující vliv. Dle detektivů ho Švachula, který na radnici Brno-střed získal do gesce zakázky, využil k jejich manipulaci a na úplatcích si přišel na téměř 50 milionů korun.

Vokřál z hnutí ANO odešel po přetlačování s frakcí právě Jiřího Faltýnka, kterého policisté podezřívají, že se na manipulacích tendrů podílel také. Doteď ho ale neobvinili. Policejní podezření ovšem Vokřál komentovat nechce. "Hodnotit aktivity Jaroslava Faltýnka by mi přišlo nevkusné a bylo by to určitě považováno za účelové. Hodnotit to nebudu," uvedl Vokřál.

I on byl přitom ještě donedávna považovaný za muže Jaroslava Faltýnka. Před komunálními volbami v roce 2014 i tohoto vrcholového exmanažera odpadové firmy do Babišova hnutí Faltýnek přivedl jako jedničku kandidátky. Vokřál se pak stal primátorem. A náměstka pro investice mu dělal další nominand Faltýnka Richard Mrázek, Švachulův dobrý přítel, který s ním mimo jiné jezdil na statisícové rodinné dovolené.