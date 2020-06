Nevím, jak se Švachula dostal do ANO, tvrdí Babiš. Nechal ho přijmout Faltýnek

Když Andrej Babiš ve čtvrtek oznamoval zrušení brněnské buňky ANO, prohlásil, že se nepodařilo dohledat, jak se do ní dostal Jiří Švachula, dnes obžalovaný za stamilionovou korupci. Pátrání Aktuálně a HN ukazuje, že Švachulu přímo v Praze se souhlasem Babiše nechal přijmout Jaroslav Faltýnek. "Babiš je lhář. Za Švachulou stojí Faltýnek," uvedl bývalý předseda krajského ANO Bohuslav Chalupa.

Do zásahu policie v březnu 2019 byl Jiří Švachula v hnutí ANO mimořádně vlivnou personou s vazbami na jeho nejvyšší vedení. Na jeho padesátiny o tři roky dříve dorazila pravá ruka Andreje Babiše Jaroslav Faltýnek. Švachula se přátelil i s jeho synem a členem brněnské buňky Jiřím Faltýnkem. Ten Aktuálně.cz v minulosti potvrdil, že Švachula byl kamarád jeho otce minimálně deset let. Švachula zároveň zasedl v dozorčí radě státní firmy ČD Cargo v době, kdy resort dopravy Faltýnek prakticky ovládal.

Nyní, když je Švachula obžalovaný ze stamilionových manipulací zakázek, kterých se dle detektivů dopustil jako místostarosta městské části Brno-střed za ANO, nikdo z hnutí se k němu nezná. Andrej Babiš včera dokonce řekl, že se nepodařilo zjistit, kdo Švachulu do jeho hnutí, které se dlouhodobě zaštiťuje bojem proti korupci, přijal.

"Zjišťovali jsme, jak se pan Švachula do hnutí dostal. Jeho přihláška není standardně podepsaná. Ale nikdo mi není schopen říct, jak se sem dostal. Tehdy tady působil bývalý krajský předseda Bohuslav Chalupa, který byl velmi aktivní v přijímání členů. Stalo se to před šesti lety a byla to chyba," řekl Babiš ve čtvrtek v rozhovoru pro web Seznam Zprávy.

"Babiš je lhář. Švachula byl přijat, protože si ho Faltýnek nechal schválit na předsednictvu v Praze. Už jsem mu to říkal, když mi loni v březnu volal po policejní razii a ptal se, proč jsem přijal zločince Švachulu," reagoval pro Aktuálně.cz tehdejší předseda jihomoravského ANO a exposlanec Bohuslav Chalupa.

Stejnou verzi popisují i další členové tehdejšího vedení brněnského ANO, s nimiž dosud Aktuálně.cz a HN hovořily. Dle nich Švachulu s posvěcením Babiše nechal do hnutí přijmout právě Jaroslav Faltýnek. A to i přes protesty vedení brněnského ANO, které o něm nikdy neslyšelo.

Švachula je jedním ze seznamu zhruba sedmdesátky lidí, které před komunálními volbami v roce 2014 do brněnského ANO chtěl Faltýnek přijmout. Očekával se totiž značný volební úspěch, a tedy i vlivné posty pro členy hnutí. Redakce má jména k dispozici včetně e-mailové komunikace mezi Faltýnkem a tehdejším vedením ANO v Brně.

Jaroslav Faltýnek posouval termín oblastního sněmu, na kterém se volil předseda této organizace, až do doby, kdy se do jednotlivých buněk nedostali lidé, které dle bývalých členů hnutí ANO protlačoval právě Faltýnek. "Moc prosím, oblastní sněm Brna udělejme až v druhé polovině března, ať stihneme všechny věci, na kterých jsme se dohodli," psal v mailu z 12. února 2014 Faltýnek.

V druhé polovině března pak byli do hnutí přijati Švachula a lidé na něj napojení. Po volbách se stal místostarostou Brna-středu a následně dle policie začal obratem manipulovat na radnici stamilionové zakázky, které měl v gesci.

Faltýnek: Švachulu jsem vůbec neznal

Faltýnek však trvá na tom, že na přijetí Švachuly do ANO neměl žádný podíl. V rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdil, že Švachulu do hnutí přivedl bývalý náměstek exprimátora Brna Petra Vokřála, který nedávno skončil kvůli tomu, že se podle něj hnutí ANO nesnaží lidí napojených na brněnské podsvětí zbavit.

"Konkrétně Petr Vokřál přivedl Richarda Mrázka, který byl později jeho náměstkem na radnici, a ten právě přivedl Švachulu. Já jsem Jiřího Švachulu vůbec neznal," uvedl Faltýnek.

To ale zcela odporuje zjištěním Aktuálně.cz a HN. "S otcem byli kamarádi takových deset dvanáct let," řekl už dříve redakci o Švachulovi syn Faltýnka Jiří s tím, že on sám Švachulu považuje rovněž za kamaráda.

Bývalý Vokřálův náměstek Richard Mrázek na dotazy Aktuálně.cz a HN nereagoval. Vokřál se ale ohradil proti tvrzení, že Mrázka dostal do ANO on. "Pana Mrázka jsem do hnutí nepřivedl, ale na druhou stranu, roky jsem se s ním znal. Určitě to ale není tak, že já bych ho přivedl do hnutí. Mě přivedl do hnutí pan Faltýnek a tím začíná a končí ta kaskáda," uvedl.

Chalupa k tomu dodal, že Vokřála varoval před Mrázkem ještě předtím, než se stal primátorem. "Sedl jsem si s ním jako krajský předseda. Vysvětlil jsem mu, co je za problém. Že si tam sice Mrázka dorval Faltýnek, ale ať si na něj dá bacha," řekl Chalupa Aktuálně.cz.

"Faltýnek nám dal pakl jmen…"

Babiš kauzu označuje za selhání jihomoravského vedení strany. Podle Chalupy ale za přijetí a tím i činnost Švachuly nese zodpovědnost i dnešní premiér. "Jestliže si Faltýnek odvezl seznam lidí na předsednictvo a předsednictvo v čele s Babišem mu to schválilo, je to jejich zodpovědnost. Babiš dal Faltýnkovi naprostou zelenou," dodal Chalupa.

Ten zároveň Faltýnkovu tehdejší činnost označil za velrybaření. "Najednou mi došli na schůzi noví lidé. Nikdo je neznal, ale řekli, že je přijalo celostátní předsednictvo. Skupina chodila na sněmy, kde se hlasovaly personální změny, a ta mašinerie si to tam začala řídit," dodal někdejší šéf jihomoravského ANO.

A podobně mluví i Marie Škárková, která zakládala organizaci ANO v Brně-středu a stala se její první předsedkyní. "Jsem rozčarovaná. Babiš lže a Faltýnek ani na včerejší schůzi nepřijel. Kdyby to nebyla pravda, tak by se aspoň přijel bránit. Lžou veřejně," uvedla Škárková.

Buňka s desítkou členů podle ní tehdy byla zaskočená, když před komunálními volbami v roce 2014 přijel Jaroslav Faltýnek se svým přítelem, poslancem a pozdějším olomouckým hejtmanem Ladislavem Oklešťkem.

"Dali nám na Brno-střed pakl jmen - k nám na střed to bylo sedm nebo osm. Nikdo je neznal, ale bylo nařízeno, že je musíme vzít," uvedla už dříve Škárková. Podle ní to nebyl jen Švachula, ale také jeho matka, na jejímž účtu policisté loni zajistili na 14 milionů korun, a jeho další známí z jeho domu na Údolní ulici, kde bydlí, a z okolí. Všechny přihlášky, které má redakce k dispozici, byly navíc podepsány v jeden den - 16. března 2014.

Provize z cinklých zakázek pro Efka

A jak už Aktuálně.cz informovalo, Faltýnek, který opakovaně tvrdí, že brněnské ANO on neřeší, zasáhl ve prospěch Švachuly ještě jednou. Alespoň podle tvrzení exprimátora Vokřála. Ten tvrdí, že chtěl ústřední postavu skandálu Jiřího Švachulu v roce 2018 odstranit z kandidátky do komunálních voleb, ale zarazila to schůzka s Babišovou pravou rukou. Faltýnek však tvrdí, že i on žádal Švachulu, aby nekandidoval.

Aktuálně.cz a HN zveřejnily policejní odposlech, na němž dnes obžalovaný Švachula s podnikatelem Talabanim probírá odvádění provizí z brněnských městských zakázek "Faltýnkům".